CSS Coins: Versicherung startet Pilotprojekt

Währung CSS verkauft Franken zum halben Preis Der Luzerner Krankenversicherer testet zurzeit mit einem Pilotprojekt eine neue Währung namens «CSS Coin». Die Finanzmarktaufsicht hat bereits grünes Licht gegeben. Federico Gagliano Jetzt kommentieren 29.09.2022, 05.00 Uhr

Hier kann mit den CSS-Coins bezahlt werden: Velociped in Kriens. Bild: Pius Amrein (Kriens, 16. Juli 2020)

Steigt die CSS ins Krypto-Geschäft ein? Als sich die Luzerner Krankenversicherung im März dieses Jahres die Markenrechte für «CSS Coin» sicherte, schien der Fall offensichtlich. Bei den Coins handelt es sich aber in Wahrheit nicht um eine neue Kryptowährung, sondern um Gutscheine: CSS-Kunden und Kundinnen können damit Angebote bei ausgesuchten Partnern kaufen. Der Clou: die Coins kosten nur halb so viel, wie sie in Franken wert sind.

Das Projekt befindet sich seit Anfang September in der Pilotphase, in sechs Monaten wolle man ein erstes Fazit ziehen, sagt Andreas Schrag, Leiter der Bonusprogramme Active365 und Enjoy365 bei der CSS. Mit den Coins wolle man «zusatzversicherten Kundinnen und Kunden auch ausserhalb der eigentlichen Versicherungsleistung bei einem gesunden Leben unterstützen und sie finanziell entlasten», sagt er. Der CSS sei es dabei wichtig, dass sie nicht nur im digitalen Bereich aktiv sei, «sondern auch regional und lokal, also bei den Versicherten um die Hausecke.» Zu den Partnern gehören bisher zum Beispiel das Luzerner Theater, Velociped oder das Hallenbad Allmend. Es werden aber noch weitere gesucht: Interessierte Partner können sich über www.css-coin.ch/partner melden.

Bei der Partnersuche sei man auf reges Interesse gestossen, sagt Schrag. «Wir konnten einen grossen Teil unserer Wunschpartner im Raum Luzern für eine Zusammenarbeit gewinnen. Die direkten Rückmeldungen bei den Onboardinggesprächen sind durchwegs positiv und wir freuen uns gemeinsam auf die kommenden Erfahrungen.» Franco Salorio, Verkäufer bei Velociped in Kriens, bestätigt auf Anfrage, dass erste Kundinnen und Kunden bereits damit bezahlt hätten. «Das System ist gut gemacht und einfach zu bedienen», sagt er. Ein guter Nebeneffekt sei laut Salorio, dass der Rabatt die Leute dazu animiere, sich mehr zu bewegen. Noch sei es aber zu wenig bekannt, «aber es ist ja auch erst seit kurzem gestartet», sagt er.

Doch wie funktioniert das Ganze? Ein CSS-Coin entspricht einem Schweizer Franken. Kundinnen und Kunden der CSS mit Zusatzversicherung können im Pilotprojekt die Coins zu vergünstigten Preisen kaufen. Der Rabatt ist in der Pilotphase auf 50 Prozent, für Mitglieder des CSS-Vereins auf 60 Prozent festgelegt. Dieser Rabatt kann sich später eventuell noch ändern, heisst es seitens des Unternehmens. Die Coins können nicht gehandelt und nicht auf andere Personen übertragen werden. «Sie funktionieren als Gutschein, der aber nicht an einen permanenten Anbieter gekoppelt ist und die Gültigkeit behält», erklärt Schrag. Versicherte können innerhalb des Netzwerks bezahlen und die gekauften CSS-Coins in einem digitalen Wallet mitführen. Was gekauft wird, ist egal – laut Salorio können bei Velociped alle Dienstleistungen mit den Coins bezahlt werden.

In der Zeit zwischen der Sicherung der Markenrechte bis zum Beginn des Pilotprojekts wartete die CSS noch auf die offizielle Zusage der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (Finma). Die CSS-Coins mussten nämlich überprüft werden, da die Herausgabe von Alternativwährungen, Gutscheinen oder Coins finanzmarktrechtliche Bewilligungspflichten auslösen kann. Laut Schrag sei dieser vergünstigte, digitale Gutscheinprozess einmalig in der Schweiz. Die Finma konnte auf Anfrage unserer Zeitung keine Auskunft über Einzelfälle geben, doch nicht spezifisch auf den Versicherungsbereich bezogen, teilt Finma-Mediensprecher Tobias Lux mit:

«Wir beobachten ganz generell, dass Formen zunehmen, eigenen Kundinnen und Kunden innerhalb von Netzwerken besondere Dienstleistungen und Angebote anzubieten.»

Wie die Zukunft der CSS-Coins aussieht, ist noch ungewiss. Laut Andreas Schrag wird die Versicherung «aufgrund der Erfahrungen aus dem Piloten entscheiden, ob und in welcher Form das Prinzip CSS-Coin weiter betrieben und national umgesetzt wird».

