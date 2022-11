Wasserstoff «Da fehlt der Mut»: Ein Mobilitätsexperte erklärt, wo die Schweiz bei der Verkehrswende an Grenzen stösst Der HSG-Professor Andreas Herrmann sagt, was er vom Lieferstopp der Wasserstofflastwagen von Hyundai hält, wieso es autonome Busse hierzulande schwer haben, er bei der Schweizer Verkehrswende aber trotzdem optimistisch bleibt. Christopher Gilb Jetzt kommentieren 11.11.2022, 05.00 Uhr

Ein Wasserstofflastwagen im Dienste des Detailhändlers Spar. Bild: Ralph Ribi

Wegen stark gestiegener Preise für «grünen» Wasserstoff in der Schweiz haben sich der Hersteller Hyundai und seine Partner entschieden, vorerst keine zusätzlichen Wasserstofflastwagen einzusetzen. Ist das ein Rückschlag für die Verkehrswende hierzulande?

Andreas Herrmann: Das würde ich so nicht sagen. Das Verbrennerverbot in der EU tritt 2035 in Kraft, das ist ein langer Horizont. Es ist ganz normal, dass es auf dem Weg dorthin vereinzelt zu Verlagerungen und Verzögerungen kommen kann. Dazu kommt, dass sich der Energiemix im Westen – weil wir uns unabhängig vom russischen Gas machen – gerade radikal verändert, das braucht etwas Geduld, stärkt aber längerfristig die Zukunftstechnologien.

Aber von für 2025 geplanten 1600 der neuen Lastwagen in der Schweiz befinden sich erst 48 im Einsatz. Dabei wäre der Wasserstoffantrieb unter den erneuerbaren Antrieben derzeit bei den Transporteuren erste Wahl für längere Strecken. Wie soll die Dekarbonisierung des Schwerverkehrs so gelingen?

Was wir weltweit im Verkehrssektor erleben, ist so eine fundamentale Revolution, wenn dann die Umstellung je nach Land drei oder fünf Jahre länger geht, bringt mich das nicht aus der Ruhe. Denn die grossen Entscheidungen sind getroffen, das sieht man gerade daran, wie stark Automobilkonzerne in eine europäische Batterieproduktion investieren. Natürlich gibt es Rückschläge, eine Trendumkehr zurück zu fossilen Treibstoffen ist aber nicht zu erwarten.

Zur Person Der Mobilitätsforscher Andreas Herrmann ist Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Universität St.Gallen (HSG) und leitet dort das Institut für Mobilität. Der 57-Jährige hat diverse Bücher veröffentlicht, in denen er sich beispielsweise mit dem autonomen Fahren auseinandersetzt. Zuvor war er unter anderem für den Autobauer Audi tätig.

Sind Sie sicher?

Ja, selbst der Ölkonzern Shell geht davon aus, dass der Peak bei der Nachfrage nach Erdöl 2028 erreicht sein wird, wegen der Schwellenländer wie Indien steigt diese derzeit zwar noch, danach wird sie aber kontinuierlich sinken. Und wenn der nächste Sommer wieder so heiss wird, wird dies die CO 2 -Debatte noch einmal zusätzlich verschärfen.

Die Schweiz war das erste europäische Land, in welches die H2-Lastwagen geliefert wurden. Auch weil hier verschiedene Firmen zusammengespannt haben, um ein entsprechendes Ökosystem für die Technologie zu errichten.

Das überrascht mich nicht. Die Schweiz ist gut darin, dank seiner Innovationskraft etwas von unten aufzubauen, so funktioniert ja auch das politische System, das wir alle sehr schätzen und wegen dem wir gerne hier leben. An seine Grenzen stossen wir in der Schweiz aber dann, wenn es zu Brüchen kommt.

Wie meinen Sie das?

Beispielsweise die Energiepreise, die durch die Decke schiessen. Wenn niemand von oben orchestriert, können solche Ökosysteme – wie man sieht – schnell an ihre Grenzen stossen. Das lässt sich auch in anderen Bereichen sehen.

Welche?

Bei den autonomen Shuttles beispielsweise, eine tolle Alternative zum Privatverkehr in den Innenstädten. Jahrelang wurden diese testweise durch verschiedene Schweizer Innenstädte geschickt: Einen Kilometer hin und einen zurück. Doch regulär eingesetzt werden sie bis heute nicht. Dafür hätte jemand durchgreifen müssen und etwa sagen: «Wir setzen jetzt in Sion zehn Shuttlebusse ein und verbieten dafür konsequent den privaten Verkehr in der Innenstadt», doch für so etwas fehlt in der Schweiz der Mut. Wir sind gut, wenn etwas schrittweise abläuft, für grosse Sprünge ist das System nicht gemacht. Wir tun uns zusammengefasst schwer, die «Radikalität der Veränderungen» zu verarbeiten.

Das Schweigen von Hyundai Gerne hätte diese Zeitung von Beat Hirschi, CEO von Hyundai Hydrogen Mobility, gewusst, wann damit gerechnet werden kann, dass wieder H2-Lastwagen in die Schweiz geliefert werden und was für Voraussetzungen dafür erfüllt sein müssen, doch Hirschi steht für ein Interview nicht zur Verfügung. Und auch die zuständige Kommunikationsagentur hat entgegen anders lautender Zusagen unsere Fragen nicht beantwortet. Erst kürzlich hatte Hyundai eine Art Kommunikationsdesaster erlebt. Ein Fachportal hatte – gemäss Hyundai fälschlicherweise – berichtet, dass die Auslieferung der Lastwagen in der Schweiz nicht nur unterbrochen, sondern die ganze Initiative gleich gänzlich gestoppt werden soll. Der Schock bei Kunden und Partnern der Initiative war gross. Seitdem bemüht sich der Konzern um Schadensbegrenzung und wo immer sich die Gelegenheit ergibt, publizieren Exponenten «Richtigstellungen» – auch ungefragt. Wirklich Licht ins Dunkel gebracht, wie es konkret weitergehen soll, hat Hyundai aber bis heute nicht.

Haben es also Gesellschaften, die von oben regiert werden – etwa in Asien – einfacher?

Ja, die bauen dann einfach die Mobilitätsstadt der Zukunft.

Könnte der Grund für eine gewisse Zurückhaltung nicht aber auch sein, dass in der Schweiz der Verkehr generell eher auf die Schiene verlagert werden soll?

Ich finde, ein autonomer Shuttle kann als ÖV angeschaut werden. Sowieso störe ich mich daran, dass es in der Schweiz ein Bundesamt für Verkehr und ein Bundesamt für Strassen gibt und alleine damit schon die beiden Verkehrsträger in Konkurrenz zueinander gesetzt werden. So eine Trennung verhindert aber Fortschritt. Für progressive Lösungen sollte es viel mehr ein Bundesamt für Mobilität geben.

