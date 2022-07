Wauwil Der Herr über die Schweizer Champignons Nach einer Grossübernahme produziert Roland Vonarburg mit seiner Wauwiler Champignons AG 85 Prozent der Schweizer Champignons. Einen Monopolstatus habe er trotzdem nicht, die Konkurrenz aus dem Ausland sei gross. Bei der Ernte setzt er auf Automatisierung, der Fachkräftemangel lasse ihm gar keine andere Wahl. Christopher Gilb Jetzt kommentieren 20.07.2022, 05.00 Uhr

Roland Vonarburg hatte das Treffen schon abgesagt. Anfang Juni war bekannt geworden, dass seine Wauwiler Champignons AG einen grossen Produktionsstandort eines Konkurrenten übernimmt: den Standort Full-Reuenthal im Kanton Aargau der Kuhn Champignon AG aus Herisau. Eigentlich eine gute Sache, deren Eigentümer hatte beschlossen, sich aus dem Geschäft zurückzuziehen. Im Sinne einer Nachfolgelösung kam er mit Vonarburg ins Gespräch, der den Betrieb kaufte und den Erhalt der 90 Arbeitsplätze garantierte.

Trotzdem habe es nicht nur positive Rückmeldungen gegeben, sagt der 55-Jährige. «Im Stil von: Jetzt wird der noch grösser.» Und auch mancher Abnehmer sei nicht glücklich, wenn er nicht mehr mit mehreren Produzenten Sortiment und Preis verhandeln könne. Er hätte deshalb lieber gar nicht mehr über das Thema gesprochen.

Firmeninhaber Roland Vonarburg zwischen Champignonsbeeten. Bilder: Pius Amrein (Wauwil, 14. Juli 2022)

An einem Vormittag Mitte Juli begrüsst er den Journalisten dann trotzdem am Hauptsitz seines Unternehmens in Wauwil: «Es ist mir wichtig zu sagen, dass ich die Übernahme eigentlich gar nicht gesucht habe. Aber was wäre die Alternative gewesen? Zuzulassen, dass die wegen der Schliessung fehlenden Champignons importiert werden müssen?» 400 Angestellte beschäftigt der 55-Jährige inzwischen an seinen verschiedenen Standorten und produziert 85 Prozent der inländischen Champignons. Durch die Übernahme des Standorts im Kanton Aargau sind die Pilze aus dem Kanton Luzern beispielsweise nun auch in den Geschäften der Migros Aare erhältlich.

Beete der Zukunft

Gleich werde es stressig, sagt er. «Dann melden uns die Kunden, wie viel Champignons sie heute noch brauchen.» Lieferverträge gäbe es in seiner Branche keine. «Das heisst, wir müssen jeden Tag genügend Champignons bereit haben.» Erst langsam würden einzelne Abnehmer beginnen, mit Algorithmen zu arbeiten, die ihnen sagen, was einem warmen Sommertag um diese oder jene Uhrzeit in etwa nachgefragt wird. Während in einem grossen Raum fertig bepackte Schachteln mit Champignons über das Fliessband der Qualitätskontrolle laufen ...

Bevor die Champignons fertig verpackt werden, müssen sie durch die Abschlusskontrolle.

... sind in den Produktionsräumen die Pflückerinnen zugange. Besonders stolz ist der 55-Jährige auf den Raum ganz am Ende des Ganges. Eigentlich laufe die Champignonsernte auf der ganzen Welt seit Jahrzehnten gleich ab. Angestellte bewegen sich von Beet zu Beet, pflücken die Champignons, schneiden den Stiel ab und legen sie in die Verpackung, wenig Fortschritt also. Als eines von erst vier Unternehmen sei hier aber ein neues System aus Holland eingebaut worden.

Dabei werden die Pflücker an den Beeten entlanggefahren, müssen die Champignons dabei nur noch leicht herausdrehen und können diese fortlaufend in ein Fliessband stecken. Damit das Pflücken einfacher und ergonomischer geht, sind die Beete angewinkelt. Noch sei der Effizienzgewinn gering, so Vonarburg, da die Champignons später immer noch von Hand sortiert werden müssen. Aber auch für diesen Teil soll es bald eine automatisierte Lösung geben. Es gehe ihm dabei nicht um die Einsparung von Lohnkosten, betont er.

«Aber einen Job zu machen wie die Champignonsernte, seien inzwischen immer weniger Leute bereit, selbst aus anderen Ländern.»

Pflückerinnen arbeiten im Raum mit dem neuen System.

Fragt man Vonarburg, den gelernten Agronomen, der im Nachbardorf Schötz geboren ist, in den 1990er-Jahren in den Betrieb einstieg und diesen später übernahm, nach seinem Erfolgsrezept, zählt er drei Dinge auf: «Als Erstes zufriedene Mitarbeitende, dann Innovation und schliesslich die Fähigkeit, sich dem Preisdruck auf dem Markt auch mal zu widersetzen.»

Kein Pferdedung bei Biochampignons

Man muss wissen, im Gegensatz zu anderen Agrarprodukten kennt der Markt für Speisepilze in der Schweiz keinen Grenzschutz, also hohe Zollansätze. Entsprechend hart werde teils um den Preis der Schweizer Pilze gefeilscht. So mancher Konkurrent habe dem Druck zu sehr nachgegeben und dann nicht mehr kostendeckend arbeiten können, glaubt Vonarburg, der auch schon für die CVP im Kantonsrat sass und den Gewerbeverband präsidierte. Inzwischen wird rund ein Drittel der Champignons importiert. Aber auch die Nachfrage nimmt zu, gerade in der vegetarischen Küche weiss man Pilze zu schätzen und legt sie im Sommer gerne auf den Grill.

Zur Innovation: Seit einigen Jahren ist die Wauwiler Champignons AG mit ihrer Tochterfirma Fine Funghi AG im Biosegment tätig. Was das heisst, zeigt Vonarburg in einem separaten Gebäude. Die Trennung ist vom Label vorgeschrieben. Alles sieht eigentlich gleich aus, Beete und Champignons. Der Unterschied sei das Substrat, aus dem die Champignons wachsen, sagt Vonarburg. Bei den normalen Champignons kommt Pferde- und Hühnerdung zum Einsatz, bei den Biochampignons werde stattdessen unter anderem Biostroh verwendet.

Alles muss sitzen: Mit einer geschickten Handbewegung werden die Champignons aus dem Beet gezogen.

Als während der Coronapandemie die Nachfrage nach Biopilzen teils um 15 Prozent stieg, hätte sich gezeigt, wie lohnend diese Innovation sei. «Innert kürzester Zeit verlangten die Abnehmer mehr Bio- und weniger konventionelle Pilze. Wer da nicht vorbereitet war, hatte das Nachsehen.» Inzwischen sei die Bionachfrage wieder um zehn Prozent gesunken und liege noch rund fünf Prozent über dem Vor-Corona-Wert.

Keine Eierschwämme aus Russland

Doch die Wauwiler Champignons AG ist längst nicht mehr nur im Champignonsgeschäft tätig. Sie übernimmt für die Grossverteiler auch die Distribution der in der Herbstsaison beliebten Wildpilze. Da diese im Inland nur in geringen Mengen wachsen, müssen sie komplett importiert werden. Die bedeutendste Wildpilzart ist der Eierschwamm, der auch Pfifferling genannt wird. Normalerweise würde der Import jetzt starten, so Vonarburg. Doch da der Pilz hauptsächlich in Russland und Belarus geerntet werde, er und die Grossverteiler aber derzeit nichts aus diesen Ländern beziehen wollen, gestalte sich die Situation als schwierig. «Es gibt Alternativen, aber das wird teurer.»

Teurer werden derzeit wie viele andere Lebensmittel auch die Champignons. Da schlage die Teuerung bei den Produktionskosten voll durch, sagt Vonarburg. Einen Monopolstatus gegenüber den Abnehmern habe er bei der Preisbildung aber trotz seiner Grösse nicht. Denn die Konkurrenz aus dem Ausland sei weiterhin gross.

Fertig verpackte Champignons warten auf ihren Abtransport.

