Wechsel Ex-Schindler-CEO Thomas Oetterli wird Chef des FCZ-Hauptsponsors Thomas Oetterli arbeitet seit diesem Monat bei der Nokera AG in Rüschlikon. In einem Interview nimmt er zudem Stellung zu seinem Abgang bei Schindler Anfang Jahr. 08.06.2022, 09.53 Uhr

Ex-Schindler-Konzernchef Thomas Oetterli. Bild: Reto Martin (30. Mai 2022)

Der ehemalige Schindler-CEO Thomas Oetterli hat einen neuen Job. Wie seinem Linkedin-Profil zu entnehmen ist, fungiert er seit diesem Monat als CEO der Nokera AG mit Sitz im zürcherischen Rüschlikon. Das Bauindustrieunternehmen ist in der breiten Öffentlichkeit vor allem dafür bekannt, seit Anfang dieses Jahres Hauptsponsor des Schweizer Meisters FC Zürichs zu sein. Zuerst über den neuen Job von Oetterli berichtet hat das Newsportal «Tippinpoint».

Oetterli ist Anfang dieses Jahres überraschend als Konzernchef des Ebikoner Lift- und Rolltreppenherstellers zurückgetreten. Seitdem ist Verwaltungsratspräsident Silvio Napoli in einer Doppelfunktion auch für die operative Führung zuständig. Begründet wurde der abrupte Wechsel mit «vielfältigen Herausforderungen, die sich aus einem immer komplexeren Umfeld ergeben.» Dies verlange nach «höchster organisatorischer Agilität und Effizienz», sagte eine Sprecherin im Januar.

«Ich habe diese Frage für mich mit Nein beantwortet»

Bereits Ende April wurde Oetterli zum neuen Verwaltungsratspräsidenten des Ostschweizer Befestigungstechnikkonzerns SFS gewählt. Oetterli, seit 2011 im SFS-Verwaltungsrat, hat als dessen Präsident SFS-Urgestein Heinrich Spoerry abgelöst, der die statutarische Altersgrenze von 70 Jahren erreicht hat. In einem Interview mit dem «St. Galler Tagblatt» vom Mittwoch sagte Oetterli, sein neues Amt bei SFS und sein Rücktritt bei Schindler hätten nichts miteinander zu tun. Die Übernahme des SFS-Präsidiums sei mit dem Schindler-Verwaltungsrat abgesprochen gewesen. «Nach vielen Jahren in der Schindler-Konzernleitung, davon sechs Jahre als CEO, habe ich mir aber die Frage gestellt, ob ich noch genug Energie aufbringe, um ein weiteres Transformationsprogramm zu lancieren und die Leute dafür zu motivieren. Ich habe diese Frage für mich mit Nein beantwortet. Das jüngste Schindler-Programm soll bis 2023/24 laufen, und ich bin zur Überzeugung gelangt, dass ein Wechsel an der Konzernspitze besser am Anfang des Programms steht statt in der Mitte», so Oetterli.

Der Ex-CEO ergänzte, Schindler habe sich sehr gut entwickelt: «Aber natürlich ist das Unternehmen schwer getroffen worden vom Umfeld mit steigenden Rohmaterialpreisen oder Problemen in den Lieferketten. Zumal China ein sehr wichtiger Markt ist.» (mim)