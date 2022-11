Wechsel Sandro Kutschera wird Regionenleiter Zentralschweiz bei der CS Kutschera bleibt gleichzeitig Leiter Private Banking Zentralschweiz. 22.11.2022, 10.45 Uhr

Sandro Kutschera. Bild: PD

Die Credit Suisse hat einen neuen Leiter der Region Zentralschweiz ernannt. Die Position übernimmt per 1. Januar 2023 Sandro Kutschera, derzeit Leiter Private Banking Zentralschweiz. Seine aktuelle Position wird er beibehalten. Er werde damit nicht nur – wie bereits jetzt – an Roger Suter, Leiter Private Banking Switzerland und Geschäftsleitungsmitglied der CS Schweiz, rapportieren, sondern in der zusätzlichen Rolle nun auch an André Helfenstein, CEO der CS Schweiz, erklärt die Bank in einer Mitteilung.

Kutschera hatte erst per 1. Oktober 2022 die Leitung des Private Banking in der Region Zentralschweiz übernommen. Er folgte damit auf Roger Suter, der seit August 2022 den Unternehmensbereich Private Banking Switzerland führt. Suter hatte zuvor rund zehn Jahre lang die Region Zentralschweiz bei der CS geleitet.

Sandro Kutschera ist seit 19 Jahren in verschiedenen Rollen im Kundengeschäft bei der Credit Suisse tätig. Von 2012 bis 2022 leitete er das «Entrepreneurs & Executives Team» für Luzern, Ob- und Nidwalden. Er ist eidg. dipl. Bankfach- und Finanzplanungsexperte und verfügt über einen Postgraduate Executive Master in Corporate Finance der Hochschule Luzern sowie ein Diploma of Advanced Studies in Philosophie und Management der Universität Luzern. (mim)