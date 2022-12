Wikon Neuer CEO: Wechsel an der Spitze der Hunkeler AG Beim Luzerner Papierverarbeiter kommt es Anfang 2023 zu einem Wechsel an der Unternehmensspitze. Der Noch-CEO Michel Hunkeler gibt seine Funktion ab, bleibt dem Unternehmen aber erhalten. 23.12.2022, 11.56 Uhr

Daniel Erni wird neuer CEO der Hunkeler AG mit Sitz im luzernischen Wikon. Bild: PD

Stabsübergabe beim Luzerner Papierverarbeiter Hunkeler AG: Der bisherige CEO Michael Hunkeler wird seine Funktion per 1. Januar 2023 an Daniel Erni übergeben. Erni ist seit 2016 im Unternehmen und aktuell noch als weltweiter Verkaufsleiter und Mitglied der Geschäftsleitung der Hunkeler AG Paper Processing tätig. Als Chief Sales Officer habe er viel dazu beigetragen, dass die Hunkeler-Gruppe «in den letzten Jahren Umsatz, Ergebnis und Marktanteile steigern konnte», schreibt das Unternehmen.

Bevor Erni in die Hunkeler AG eintrat, war er bereits als Geschäftsführer und Verkaufsleiter in diversen anderen Unternehmen tätig, darunter Ruag International sowie dem Druckverarbeitungsspezialisten Müller Martini. Als CEO wird Erni unverändert direkt an Michel Hunkeler berichten, der sich als Delegierter des Verwaltungsrates mehr der strategischen Ausrichtung sowie der Betreuung von diversen Stakeholdern rund um die Hunkeler-Gruppe widmen wird.

Stefan Hunkeler, Präsident des Verwaltungsrates, wird seine Aufgaben unverändert fortführen. Die bestehende Geschäftsleitung habe sich bewährt und bleibe auch weiterhin bestehen, heisst es im Kommuniqué. (gr)