Mietwohnungen: In der Zentralschweiz herrscht Wohnungsmangel

Immobilien Deutlich weniger Mietinserate – der Wohnungsmangel ist in der Zentralschweiz angekommen Die Zentralschweiz ist besonders stark vom Wohnungsmangel betroffen: Im Vergleich zum Vorjahr waren in den meisten grösseren Gemeinden Ende 2022 deutlich weniger Mietwohnungen ausgeschrieben. Von einer Wohnungsnot ist jedoch noch nicht die Rede. Miriam Abt, Zoe Gwerder und Mark Walther 25.03.2023, 05.00 Uhr

In der Schweiz fehlt es an Wohnraum – und das äussert sich nicht nur in den langen Schlangen an Wohnungsbesichtigungen in der Stadt Zürich. Auch in Stans, Altdorf oder Luzern ist bei der Suche nach einer neuen Bleibe immer mehr Glück oder Vitamin B gefordert, denn das Angebot nimmt ab: In den meisten Zentralschweizer Städten und grösseren Gemeinden waren im vierten Quartal 2022 weniger Mietwohnungen ausgeschrieben als zur gleichen Zeit im Vorjahr. Ausnahmen bilden die Gemeinden Zug und Cham mit einer leichten Zunahme der Inserate.

Die Gründe dafür kennt Robert Weinert von der Immobilienberatungsfirma Wüest Partner, welche die Wohnungsinserate jedes Quartal auswertet: «Die Innerschweiz ist eine der begehrtesten Regionen der Schweiz», sagt er. Das zeigt sich etwa am Suchverhalten auf den Online-Marktplätzen – pro Inserat sind jeweils 6,6 Suchabos registriert. Damit sind in der Zentralschweiz ähnlich viele Menschen auf der Wohnungsjagd wie im Raum Zürich, wo das Verhältnis von Inserat zu Abo bei 5,9 liegt.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Jedoch ist nicht nur die Nachfrage hoch, gleichzeitig wird laut Weinert auch das Bauland knapp, was eine rückläufige Neubautätigkeit zur Folge hat. Weiter verweist er auf die Überalterung der Bevölkerung – ältere Menschen würden häufiger alleine oder zu zweit wohnen, was wiederum zum Trend hin zu kleineren Haushaltsgrössen beitrage. «Je weniger Menschen in einem Haushalt leben, desto mehr davon braucht es.»

Besonders auffällig ist das abnehmende Angebot an Mietwohnungen in der Stadt Luzern sowie deren Agglomerationsgemeinden. «Die Innerschweiz hat eine gute wirtschaftliche Entwicklung hinter sich, insbesondere rund um Luzern», so Weinert. Am grössten ist der Einbruch in der Gemeinde Horw: 106 Mietwohnungen waren im vierten Quartal vergangenen Jahres ausgeschrieben, was einem Rückgang von 53 Prozent entspricht.

Verbunden damit wurde auch die Vermarktungsdauer kürzer: Laut dem aktuellsten Immobilienbericht der Luzerner Kantonalbank (LUKB) dauerte es im Kanton Luzern Ende 2022 durchschnittlich 20 Tage, um eine Wohnung zu vermieten – halb so lange wie noch 2019.

In Zug ist der Platz noch knapper

In die andere Richtung geht die Entwicklung der Inseratzahlen im Kanton Zug, zumindest auf den ersten Blick. Mit 17 Prozent die grösste positive Veränderung hinter sich hat Cham und auch in der Stadt Zug waren 13 Prozent mehr Mietwohnungen ausgeschrieben als noch im Vorjahr. Aber: Der Vergleichswert des vierten Quartals 2021 ist der tiefste seit Beginn der Datenerhebung im Jahr 2003. «Eine super Nachricht ist das nicht, denn die Angebotsziffer bewegt sich noch immer auf einem tiefen Niveau», sagt Weinert.

Das bedeuten die Kennzahlen Mit der Angebotsziffer ist die Anzahl Mietwohnungsinserate im Verhältnis zur Marktgrösse gemeint. Sie zeigt auf, wie viele Wohnungen zum gegebenen Zeitpunkt tatsächlich auf dem Markt sind, und ist in der Regel höher als die Leerstandsquote. Die Leerstandsquote wiederum beziffert das Verhältnis von leer stehenden Wohnungen zum Gesamtbestand per Stichtag.

In relativen Zahlen gemessen zeigt sich in Zug also ein anderes Bild. Schweizweit liegt die durchschnittliche Angebotsziffer bei 4,7 Prozent, in Cham sind 2,4 Prozent der Mietwohnungen ausgeschrieben und in der Stadt Zug wiederum 2 Prozent.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Weinert begründet diesen tiefen Wert nicht nur mit den Standortvorteilen des Kantons. Ebenfalls einen Einfluss habe die Pandemie sowie die damit verbundene Tendenz, im Homeoffice zu arbeiten: «Die Nähe zum Arbeitsort ist zweitrangig geworden, weshalb sich Haushalte steuerlich attraktive Wohnorte suchen.»

Zug ist nicht alleine mit der tiefen Angebotsziffer. Im Kanton Luzern hat sie sich in den letzten zwei Jahren halbiert, wobei Ebikon mit 2,2 Prozent den Tiefstwert unter den verglichenen Luzerner Gemeinden erreicht. Zentralschweizweit die wenigsten Inserate im Verhältnis zur Marktgrösse gibt es mit 1,3 Prozent in Sarnen im Kanton Obwalden.

Zentralschweizer Politik fordert bezahlbaren Wohnraum

Der Mangel in Zug ist laut Weinert trotzdem noch etwas prekärer als in der restlichen Zentralschweiz. Diese Einschätzung basiert auf dem zu erwartenden Wachstum der Anzahl Haushalte, der voraussichtlichen Neubautätigkeit sowie dem aktuellen Leerstand.

Dennoch spricht er noch nicht von einer Wohnungsnot – dies sei der Fall, wenn das Wohnungsangebot zu Obdachlosigkeit führt. Aktuell seien zwar Objekte vorhanden, doch Wohnungssuchende brauchten viel Geduld. «Es ist ein gewisser Leerstand nötig, damit man mobil bleibt und bei Bedürfnis einfach umziehen kann», so Weinert. Diese sogenannte Fluktuationsreserve setzt Wüest Partner bei einer Leerstandsquote von 1,3 bis 1,4 Prozent an. Sobald diese Schwelle unterschritten wird, steigen die Angebotsmieten überproportional.

Diese Voraussetzungen haben in zahlreichen Zentralschweizer Kantonen und Gemeinden zu Bewegungen in der Politik geführt. In Luzern etwa reagieren die Grünen mit vier Vorstössen im Kantons- und Stadtparlament. Damit verlangen sie beispielsweise einen entsprechenden Planungsbericht und schlagen die Förderung des gemeinnützigen Wohnungsbaus vor.

In der Stadt Zug kam zudem eine Volksinitiative der SP zustande: Sie fordert die Regierung dazu auf, mittels unterschiedlicher Massnahmen bis zu 2000 neue preisgünstige Wohnungen zu ermöglichen. Am 18. Juni wird das Volk über die Vorlage abstimmen können. Weiter soll der Nidwaldner Regierungsrat als Antwort auf eine Interpellation der Mitte aufzeigen, wie preisgünstige Wohnräume gefördert werden können. Und auch auf Bundesebene wurde das Parlament aktiv: Der Luzerner Ständerat Damian Müller (FDP) forderte den Bundesrat dazu auf, Gründe für die tiefe Leerstandsquote darzulegen – und Massnahmen dagegen vorzustellen.

