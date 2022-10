Yokoy Mitgründerin vom Start-up des Jahres: Diese Nidwaldnerin wagte den Sprung ins Haifischbecken Melanie Gabriel hat das Fintech Yokoy mitgegründet, das kürzlich zum Schweizer Start-up des Jahres erkoren wurde. Die Nidwaldnerin sorgt für mehr Vielfalt in einer männlich geprägten Branche. Das fängt bereits bei Stellenausschreibungen an. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 11.10.2022, 11.30 Uhr

Die Digitalisierung mag einen epochalen Wandel in der Wirtschaft ausgelöst haben, doch ein Muster hält sich ziemlich zäh: Firmengründerinnen sind noch immer selten. Laut Angaben der Schweizer Female Founders Initiative liegt der Frauenanteil unter den Gründungsmitgliedern von Start-ups bei 20 Prozent; bei wissenschafts- und technologiebasierten Start-ups sind es lediglich 10 Prozent.

Melanie Gabriel, Mitgründerin des preisgekrönten Start-ups Yokoy, auf der Terrasse des Firmensitzes in Zürich. Bild: Severin Bigler (Zürich, 5. Oktober 2022)

Die Finanztechnologie-Firma Yokoy wurde kürzlich beim «Top 100 Swiss Star-up Award» als Start-up des Jahres ausgezeichnet. Die Nidwaldnerin Melanie Gabriel zählt zum fünfköpfigen Gründungsteam von Yokoy. 2019 begann die Firma, mit künstlicher Intelligenz Spesenabrechnungen von Firmen zu vereinfachen.

Heute hat Yokoy rund 250 Angestellte im In- und Ausland, weltweit Kundschaft und bietet eine ganzheitliche Lösung fürs Ausgabenmanagement mittlerer und grosser Firmen an, auch in der Zentralschweiz. Das Unternehmen ist weiterhin auf Wachstumskurs; aktuell haben Investoren über 100 Millionen Franken dafür zur Verfügung gestellt.

Wir treffen Melanie Gabriel im Stillzimmer des Yokoy-Firmensitzes in Zürich. Das Stillzimmer ist eine von vielen Massnahmen, mit denen Gabriel bei Yokoy für mehr Vielfalt sorgen möchte.

Stellenausschreibungen aufs Nötigste beschränkt

Die 33-jährige Firmenmitgründerin und Mutter betont, es gehe ihr nicht nur um Frauenförderung, sondern um Diversität: «Dies ist sehr wichtig für uns. Auch Studien belegen, dass die innovativsten Unternehmen aus diversen Teams bestehen.» So zählten zu ihrem Team, das fürs Marketing zuständig ist, Leute mit unterschiedlichen Hintergründen und aus verschiedener Altersklassen.

«Als ich vor mehr als zehn Jahren in die Tech-Branche kam, war ich erstaunt, dass es nur einen Typ Mensch gab. Die Branche war sehr männlich geprägt», sagt Gabriel. Und fügt an:

Melanie Gabriel. Bild: Severin Bigler (Zürich, 5. Oktober 2022)

«Ich bin eine Macherin. Wenn ich ein Problem sehe, möchte ich es ändern.»

Also engagierte sie sich im Verein «We Shape Tech», der sich für mehr Diversität in der Branche einsetzt. Und machte sich bei Yokoy von Anfang an für dieses Anliegen stark. Zum Beispiel bei Stellenausschreibungen. Aus Studien weiss die Absolventin der Hochschule St.Gallen: «Männer bewerben sich, wenn sie 60 Prozent der Kriterien eines Stellenprofils erfüllen, Frauen erst ab 90 Prozent.» Folglich habe Yokoy die Stellenprofile auf die allernötigsten Kriterien beschränkt, ergänzt mit Hinweisen wie: Auch wenn Du nicht alles erfüllst – wir suchen Leute, die anpacken.

Homeoffice war von Anfang an normal

Heute liege der Frauenanteil in der Firma bei rund 35 Prozent. «Es gibt noch Luft nach oben», sagt Gabriel. Doch es gehe beim Bemühen um mehr Diversität nicht nur um Stellenausschreibungen, sondern auch um Strukturen im Arbeitsalltag. Flexibilität ist das Zauberwort.

Homeoffice sei bei Yokoy von Anfang an möglich und normal gewesen. Kein Wunder, fiel doch die Startphase des Unternehmens mitten in die Coronazeit. Gabriel betont:

«Mir ist es egal, ob jemand daheim oder im Büro arbeitet. Entscheidend sind die Resultate.»

Flexibles Arbeiten, Homeoffice, zudem ein Vaterschaftsurlaub, der bei Yokoy mit vier Wochen deutlich über das gesetzliche Minimum hinausgeht: Für Diversität zu sorgen, sei mit Aufwand verbunden, sagt Gabriel. «Aber gerade aufgrund dieser Angebote sind wir als Unternehmen noch innovativer. Zudem ziehen wir so beste Talente an und halten sie auch.»

Es sei ihr wichtig, ein nachhaltiges Unternehmen aufzubauen, das den Menschen nicht vergisst und so divers wie möglich ist. Flexibles Arbeiten erleichtere auch die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. «So kann man nicht nur den Familienpflichten einfacher nachgehen, sondern auch den eigenen Hobbys», sagt die gebürtige Ennetbürgerin, die in der Freizeit gerne wandert und klettert und heute in Zürich wohnt.

Schon als Kind sei sie viel draussen gewesen. Und habe alle genervt, weil sie immer Fragen stellte. Ihr erstes Wort sei «Warum» gewesen.

Die 33-Jährige hat schon mehrere Unternehmen geleitet

Erste Erfahrungen als Unternehmerin sammelte Gabriel bereits vor über zehn Jahren: Von 2011 bis 2015 arbeitete sie in leitenden Funktionen für das Musical-Grossprojekt «Verona 3000» mit mehreren hundert Jugendlichen in der Innerschweiz. Am Schluss wurde es vor über 8000 Zuschauerinnen und Zuschauern aufgeführt. Und 2012 lancierte sie eine Kleider-Tausch-App namens «Armoire Au Revoir».

Melanie Gabriel am Pingpongtisch im Grossraumbüro. Bild: Severin Bigler (Zürich, 5. Oktober 2022)

Das Interview-Zeitfenster schliesst sich allmählich. Es bleiben noch ein paar Minuten, um Fotos zu machen und sich umzuschauen im Firmensitz. Zwischen dem Stillzimmer und den Arbeitsplätzen im Grossraumbüro stehen Glaskabinen als Rückzugsmöglichkeit, eine hochwertige Kolben-Kaffeemaschine – und ein Pingpongtisch, auf dem zwei Schläger und ein Ball bereit liegen, umstellt von Bänken. Er werde durchaus bespielt, doch hauptsächlich diene er als Mittagstisch, sagt Gabriel. Flexibel und divers ist hier auch die Raumnutzung.

