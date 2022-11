Zaster.ch Schwyzer «Preisblitz» lanciert Auktionsplattform für Liquidatoren Marco Kiser ist seit Jahren im Liquidationsgeschäft tätig. Online verkaufte er seine Ware bislang über Ricardo. Nun hat er der bekannten Auktionsseite den Rücken gekehrt und eine eigene Plattform gegründet. Bereits hat er Tausende Nutzer angelockt. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 29.11.2022, 05.00 Uhr

Vorerst gebührenfrei: Blick auf die neue Auktionsplattform Zaster.ch. Bild: Pius Amrein (Luzern, 28. November 2022)

Benutzer «Preisblitz» ist eine grosse Nummer auf der Auktionsplattform Ricardo. 286’575 Artikel hat der gewerbliche Verkäufer aus Siebnen am Fusse des Stockbergs bis heute verkauft. 99,9 Prozent der Bewertungen sind positiv: «Alles super. Wie immer.» Doch «Preisblitz» hat seit kurzem kein einziges Produkt mehr auf Ricardo gestellt. Der Grund: Der Spezialist für Liquidationsware ist umgezogen, und zwar auf einen eigenen, neuen Marktplatz.

Hinter «Preisblitz» steht Marco Kiser, genannt Kisi. 33 Jahre alt, in Galgenen aufgewachsen und in Siebnen zur Schule gegangen. «Ich bin ein Bauernbub, komme aus einfachen Verhältnissen», sagt er. «Als Primarschüler habe ich zu Hause Heuballenschnüre stibitzt, zu Zöpfen geflochten und im Dorf gegen Sachen eingetauscht. In der Sekundarschule guckte ich gerne DVDs. Diese kaufte ich, sah mir den Film an und verkaufte ihn danach mit zwei Franken Profit weiter. DVDs waren damals auf dem Land schwierig zu kriegen.»

Im dritten Jahr seiner Zimmermannlehre gründet er seine erste Firma, in der Folge macht er sich im hiesigen Liquidationsgeschäft einen Namen. In seinem Metier kennt sich Kisi seit Jahren aus, für den Onlinehandel war er aber immer auf andere – wie Ricardo – angewiesen.

«Das wollte ich ändern, und gleichzeitig wollte ich auf meiner eigenen Plattform Funktionen integrieren, die es anderswo nicht gibt.»

Das sagt Marco Kiser in einem Interview, das er diesen Sommer auf seiner neuen Plattform veröffentlicht hat. Die Plattform heisst Zaster.ch.

Zaster-Gründer Marco Kiser. Bild: PD

Eine halbe Million Umsatz in drei Monaten

Kisi hat viel Geld gespart und investiert, um die Plattform aufzubauen. Die Zürcher Digitalagentur Wetalkwithyou hat Kisers Ideen umgesetzt und auch beim Marketing mitgeholfen. Kevin Dobler ist Verkaufschef bei Wetalkwithyou. Er und andere Arbeitskollegen arbeiten seit August teilweise auch für Zaster. «Seit die Plattform Ende August online ging, ist sie so stark gewachsen, dass wir nun praktisch Teil davon geworden sind», sagt Dobler.

Der «Preisblitz» ist nun auf Zaster aktiv, hat hier bereits gegen 10’000 Produkte verkauft. Daneben gibt es weitere 5000 angemeldete Nutzer. «Wir haben innerhalb von drei Monaten einen Umsatz von 500’000 Franken erwirtschaftet», sagt Dobler, der für Zaster die Öffentlichkeitsarbeit macht.

Der Run auf die Plattform dürfte auch damit zu tun haben, dass Ricardo just in den gleichen Tagen, als Zaster online ging, die Gebühren erhöht hat. Zaster hingegen ist für Käufer und Verkäufer kostenlos – zumindest vorerst. Dobler sagt, in der Anfangsphase werde dies sicher so bleiben, später werde man wohl eine «kleine Gebühr» verlangen.

«Mich störten die hohen Gebühren auf anderen Plattformen. Meine eigenen Kunden will ich nicht auf die gleiche Weise vergraulen.»

So lässt sich Kiser zitieren. Als Ricardo-Konkurrenz sieht sich Zaster aber nicht. «Wir sehen uns in erster Linie als Auktionsplattform für grosse Liquidatoren. Zwar können auch Private bei uns Auktionen durchführen, aber der Fokus liegt klar auf Liquidationen», sagt Dobler. Dabei betont er, dass bei Liquidationen oftmals Neuware verkauft werde. Auf der Plattform findet man allerlei; von der Plattenfräse, über das Smartphone und den Oldtimer bis zum Schreibtisch.

Experte gibt der neuen Plattform Chancen

In der E-Commerce-Branche ist Zaster bislang noch nicht gross aufgefallen. Michael M. Nussbaumer vom Institut für Kommunikation und Marketing der Hochschule Luzern hat aber bereits einen guten Eindruck: «Die Stärke der neuen Plattform ist, dass sie bereits mit vielen Angeboten der Liquidationsfirma des Gründers gefüllt ist, während andere darauf angewiesen sind, Drittverkäufer anzulocken. Weiter haben sie ein breites Sortiment an Angeboten und dies zu attraktiven Preisen.»

Nussbaumer gibt Zaster durchaus Chancen, obschon in der Schweiz Ricardo der Platzhirsch sei. «Übertreibt es Zaster nicht mit den Gebühren, könnte die Plattform für Schnäppchenjäger mittelfristig zur ersten Anlaufstelle werden.»

Der Start scheint auf jeden Fall geglückt. Auf Zaster hat der «Preisblitz» bereits 1170 Bewertungen. Negative sind nicht zu finden: «Alles bestens, vielen Dank.»

