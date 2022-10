Vorerst keine neuen Wasserstofflastwagen für die Schweiz

Zentralschweiz Auslieferung von Wasserstofflastwagen gestoppt: Das sagen Zentralschweizer Akteure Weil der grüne Wasserstoff zu teuer geworden sei, liefert Hyundai vorerst keine seiner H2-Lastwagen mehr in die Schweiz. Bereits bestellte Fahrzeuge gehen stattdessen nach Deutschland. Zentralschweizer Akteure bleiben trotzdem optimistisch. Christopher Gilb Jetzt kommentieren 27.10.2022, 05.00 Uhr

Einer der Wasserstofflastwagen im Dienste der Migros. Bild: Boris Bürgisser (Buochs, 3. September 2021)

Es herrscht reger Betrieb an diesem Dienstagmorgen im Oktober vor der Wasserstofftankstelle in Rothenburg. Lastwagen von Schweizer Grossverteilern und Logistikfirmen reihen sich aneinander. Gut zwei Jahre zuvor hatte Hyundai ganz in der Nähe im Verkehrshaus Luzern «ein neues Kapitel der Verkehrsgeschichte» ausgerufen und die ersten dieser neuen Lastwagen an Schweizer Kunden übergeben und damit den europäischen Markteintritt gestartet.

Unterstützt wurde dies von Beginn an vom privatwirtschaftlichen Förderverein H2 Mobilität aus Produzenten und Abnehmern, der sich gegründet hatte, um die nötige Infrastruktur für die neue Technologie zu schaffen. Inzwischen sind 47 dieser Lastwagen in der Schweiz im Einsatz, 11 Tankstellen wurden eröffnet. Erst kürzlich wurden der fünfmillionste gefahrene Kilometer und 4000 Tonnen eingespartes CO 2 gefeiert.

Die zweite Charge mit mehr Reichweite stand bereits vor der Auslieferung, doch nun wurde die Auslieferung in die Schweiz vorerst gestoppt. «Die unvorhersehbaren Verwerfungen am Energiemarkt wirken sich kurz- und mittelfristig auf die Verfügbarkeit von Strom aus nachhaltigen Energiequellen und somit auch auf die Produktionskosten von grünem Wasserstoff aus», wie es in einer Mitteilung des Autokonzerns heisst. Bereits bestellte Fahrzeuge gehen nach Deutschland.

Teurer Kilometerpreis

Auto-AG-CEO Marc Ziegler. Bild: Eveline Beerkircher

Marc Ziegler ist CEO der Auto AG, die gegenüber der Tankstelle in Rothenburg an diesem Tag ihren neuen Gewerbepark eingeweiht hat. Das Unternehmen ist exklusiv für die Wartung der Wasserstofflastwagen in der Schweiz zuständig. «Als wir begonnen haben, lag der Preis für ein Kilogramm grünen Wasserstoff zwischen zehn und zwölf Franken, heute ist er wegen der explodierten Strompreise rund doppelt so hoch», erzählt Ziegler. Schon damals war der Preis im Vergleich zu fossilen Brennstoffen hoch. Etwa 12,5 Kilometer kann ein Lastwagen mit einem Kilogramm Wasserstoff zurücklegen, der Preis lag also bei rund einem Franken pro Kilometer.

Erwartet wurde aber, dass sich dieser wegen des Ausbaus der Produktionskapazitäten mit der Zeit halbieren würde, doch der Produktionsausbau kommt nur schleppend voran. Ziegler zeigt als Beispiel auf seinem Handy eine Live-Ansicht der Tankstellen. Bei einer ist zu lesen, dass sie derzeit mangels Wasserstoff geschlossen hat. Bauvorhaben sind wegen Einsprachen blockiert, bei anderen erweist sich die Finanzierung als schwierig. Die einzige Produktionsanlage für Schweizer Wasserstoff befindet sich weiterhin beim Alpiq-Laufwasserkraftwerk in Gösgen im Kanton Solothurn.

Weil auch die Lastwagen im Vergleich zu solchen mit fossilen Antrieben sehr teuer sind, verkauft Hyundai diese nicht, sondern bietet sie im sogenannten Pay-per-use-System an, Abnehmer zahlen also Miete für den Gebrauch, darin inbegriffen ist die Wartung und auch der Treibstoff. «Dieses System kann mit den jetzigen Preisen für grünen Wasserstoff nicht mehr wirtschaftlich weiterbetreiben werden», sagt Ziegler.

Grüner Wasserstoff als Problem

Dies sei zwar nicht toll, aber für sein Unternehmen kein Problem:

«Wir sind mit den bestehenden Lastwagen gut ausgelastet und haben keine Kapazitäten auf Vorrat aufgebaut.»

Zudem sei das Ziel ja weiterhin, auch Lastwagen in der Schweiz in Betrieb zu nehmen. Dass die jetzigen Fahrzeuge nun vorerst nach Deutschland geliefert würden, überrascht ihn dennoch nicht. «Dort nutzen die Akteure beispielsweise nicht nur grünen Wasserstoff, sondern auch solchen, der aus fossiler Energie gewonnen wird, das macht das Angebot grösser.» Problematisch findet Ziegler dies nicht, auch nicht jedes Elektroauto werde ja zu 100 Prozent nachhaltig betrieben.

Ein Mitarbeiter der Auto AG bei der Wartung der Wasserstofftanks. Bild: Pius Amrein (Rothenburg, 9. April 2021)

Den Entscheid des Vereins H2 Mobilität, nur grünen Wasserstoff einzusetzen, findet Peter Galliker hingegen richtig, alles andere sei mit den Nachhaltigkeitszielen nicht vereinbar. Sechs der Lastwagen sind beim Logistikkonzern in Altishofen im Einsatz. Weitere fünf seien bestellt gewesen, sagt CEO Galliker. «Diese Bestellung wurde nun in Absprache mit dem Hersteller sistiert.» Der Entscheid entspreche dem gesunden Menschenverstand. «Wir bezahlen schon im Pay-per-use-System für die bestehenden Lastwagen wegen des Strompreises rund 15 bis 20 Prozent mehr an Hyundai. Noch höhere Kosten würden sich auch für unsere Kunden derzeit nicht stemmen lassen.» Es sei deshalb besser, sich in der Schweiz auf den «finanzierbaren Weiterbetrieb» der bestehenden Fahrzeuge zu konzentrieren und erst neue zu importieren, wenn sich die Energiesituation entspannt habe.

Peter Galliker. Bild: Nadia Schärli

Infrastrukturausbau geht weiter

Denn das Interesse bei Schweizer Firmen bleibe weiterhin gross. «Ich war gerade auf der Nutzfahrzeugmesse in Hannover, da waren nur noch LKW mit Wasserstoff- oder Elektroantrieb zu sehen, das hat mich für die Zukunft motiviert», sagt Galliker. Es sei deshalb richtig gewesen, den Aufbau einer Infrastruktur zu beginnen. Und gerade für lange Distanzen seien die Lastwagen mit Wasserstoffantrieb noch klar im Vorteil.

Dass der Ausbau der Infrastruktur trotz Verkaufsstopp weiter geht, zeigt sich daran, dass noch dieses Jahr in der Ostschweiz die schweizweit zweite Produktionsanlage für Wasserstoff in Betrieb genommen werden soll. Und auch eine weitere Wasserstofftankstelle in der Zentralschweiz in Schötz soll weiterhin planmässig eröffnet werden. Sämtliche Akteure im Schweizer Wasserstoff-Ökosystem würden nun Lösungen erarbeiten, um das Gesamtsystem der neuen Situation anzupassen, schreibt der Konzern zur Zukunft in der Mitteilung. Fragen dazu, was das konkret bedeutet, hat Hyundai innert Frist nicht beantwortet. Gemäss ursprünglichem Plan wollte Hyundai bis ins Jahr 2025 bis zu 1600 der nachhaltigen Lastwagen auf Schweizer Strassen bringen. Der Weg dorthin ist weiterhin weit.

