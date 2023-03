Zentralschweiz Grosse Umfrage zeigt: Stimmung hellt sich auf, aber viele Firmen brauchen bald Geld Die zweite Ausgabe des Finanzmonitors Zentralschweiz liefert ein differenziertes Stimmungsbild der hiesigen Wirtschaft. Während der grundsätzliche Optimismus steigt, wachsen in gewissen Gebieten die Sorgen. Die wichtigsten Fragen und Antworten. Gregory Remez Jetzt kommentieren 27.03.2023, 13.30 Uhr

Gewichtung verbessert Der «Finanzmonitor Zentralschweiz» soll ein Stimmungsbild der Zentralschweizer Wirtschaft liefern. Die von der Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz IHZ sowie dem Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ an der HSLU initiierte Umfrage wurde online und anonymisiert durchgeführt. Nach der ersten Ausgabe im letzten Jahr ist sie die zweite ihrer Art. Ansprechpartner waren auch heuer wieder Finanzchefs von Zentralschweizer Firmen mit mehr als neun Angestellten. Insgesamt gingen 248 ausgefüllte Fragebögen in die Auswertung ein, die meisten stammen von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU). Zwar beansprucht der Finanzmonitor keine Repräsentativität für alle Zentralschweizer Firmen; dafür wäre ein anderes Vorgehen erforderlich gewesen. Laut den Studienautoren kann jedoch aufgrund der Zielgenauigkeit der Ansprache «trotzdem eine sehr hohe Aussagekraft der Antworten angenommen werden». Im Vergleich zum Vorjahr wurde zudem die Gewichtung der Kantone verbessert. Dank Unterstützung der Zuger Wirtschaftskammer nahmen diesmal deutlich mehr Firmen aus dem Kanton Zug teil. Dieser war bei der letztjährigen Umfrage noch deutlich unterrepräsentiert.

Angesichts des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds in den letzten zwölf Monaten, das geprägt war vom Ukrainekrieg, der latenten Energiekrise, anhaltenden Lieferkettenproblemen sowie von Inflation und steigenden Zinsen, ist das Echo der meisten Zentralschweizer Unternehmen erstaunlich positiv. 66,9 Prozent beurteilen ihre eigene wirtschaftliche Lage als «gut», weitere 30,7 Prozent als «mittel». Lediglich 2,4 Prozent der Unternehmen empfinden ihre Lage als «schlecht». Die Zahlen unterscheiden sich somit kaum vom Vorjahr, als die Wirtschaft noch stark unter dem Eindruck der Pandemie stand.

Einschätzung der eigenen wirtschaftlichen Lage. Quelle: Finanzmonitor Zentralschweiz

Unterscheidet man nach Kantonen, präsentiert sich das Bild in Luzern etwas schlechter als in der gesamten Zentralschweiz. So sehen 3,6 Prozent der Luzerner Firmen ihre wirtschaftliche Lage als schlecht. Zuger Firmen beurteilen sich dagegen besser als der Zentralschweizer Durchschnitt, wobei keine sich in einer schlechten Lage sieht. Firmen aus Uri, Nidwalden und Schwyz beurteilen ihre Lage mit mehr als 80 Prozent gut. Anders in Obwalden, wo nur 43 Prozent ihre Lage positiv sehen. Interessant ist, dass die eigene Lage von grösseren Unternehmen positiver eingeschätzt wird als von kleinen Unternehmen.

Eine signifikante Änderung zur letztjährigen Umfrage ist, dass sich die Stimmung in der Tourismus- und Gastronomiebranche erheblich aufgehellt hat. Schätzten damals noch 92 Prozent der teilnehmenden Betriebe ihre Lage schlechter als vor Corona ein, waren es diesmal nur 7,1 Prozent. Allerdings bleibt die Branche im Stimmungsbarometer mit weitem Abstand das Schlusslicht. Die beste Stimmung herrscht dagegen in den Branchen Gesundheit und Pharma, Industrie sowie Baugewerbe und Immobilien.

Einschätzung der eigenen wirtschaftlichen Lage nach Branchen. Quelle: Finanzmonitor Zentralschweiz

Wie schon im Vorjahr war die mit Abstand am meisten benannte Sorge der Fachkräftemangel. Die Zahl der Nennungen hat sich gar nochmals erhöht. Die Probleme bei der Rekrutierung haben sich in den Zentralschweizer Firmen offenbar verstärkt. Befürchtet werden auch steigende Preise und Mangellagen, insbesondere bei der Energie. Kaum Erwähnung fand dagegen die Pandemie, die für die Wirtschaft abgeschlossen scheint.

Beschaffungsengpässe werden nach wie vor als schwerwiegendes Problem angegeben. In vielen Fällen sind notwendige Rohmaterialien und Vorprodukte nicht verfügbar. Dieses Problem stellt sich 59 Prozent der Firmen, 9 Prozent sprechen gar von «massiven Problemen, die zu einschneidenden unternehmerischen Konsequenzen führen». Besonders gross sind die Sorgen in der Produktion und im Bereich Gesundheit und Pharma. Überraschenderweise nehmen die Beschaffungsprobleme mit zunehmender Firmengrösse zu, was unter anderem mit der grösseren Internationalisierung der Lieferketten zusammenhängen dürfte.

Ein Elektriker bei der Arbeit. Symbolbild: Gaetan Bally / Keystone

44 Prozent der Unternehmen geben an, ihre Lagerbestände erhöht zu haben. 38,5 Prozent bauen zusätzliche Lieferanten auf. Damit ergibt sich die Möglichkeit, bei Engpässen auf alternative Lieferanten auszuweichen.

Zentralschweizer Firmen spüren die Inflation vor allem bei den höheren Beschaffungspreisen. Nur 8 Prozent geben an, Preiserhöhungen vollständig an die Kundschaft weitergeben zu können. Allerdings gehen die meisten davon aus, dass es sich bei der Inflation um ein vorübergehendes Phänomen handelt. Nur wenige ergreifen deshalb langfristige Massnahmen, um sich gegen weiter steigende Preise zu wappnen.

Der steigende Optimismus in der Zentralschweizer Wirtschaft zeigt sich auch in einer erhöhten Investitionsneigung. Unter anderem planen alle antwortenden Firmen Erweiterungsinvestitionen. Offenbar blicken sie trotz der schwierigen globalen Situation positiv in die Zukunft und hoffen, dass sich Investitionen langfristig amortisieren. Eine weitere gute Nachricht für die Zentralschweiz ist, dass alle antwortenden Firmen Investitionen in der Region planen.

Geplante Investitionen nach Standort. Quelle: Finanzmonitor Zentralschweiz

Spiegelbildlich zur Investitionstätigkeit stellt sich allerdings auch der Finanzierungsbedarf der Unternehmen dar. So sehen 48 Prozent der antwortenden Firmen einen wachsenden Finanzbedarf in den nächsten drei Jahren. Tendenziell zeigt sich hier: Je grösser eine Firma ist, desto eher geht sie von einem wachsenden Finanzbedarf aus.

Einschätzung des eigenen Finanzbedarfs in den kommenden drei Jahren. Quelle: Finanzmonitor Zentralschweiz

Ein Faktor, der das Finanzierungsverhalten und damit auch die Investitionstätigkeit direkt beeinflusst, ist die Zinsentwicklung. Denn bei höheren Zinsen lohnen sich Investitionen weniger schnell. Die Zentralschweiz gibt diesbezüglich aber ein positives Bild ab. Die überwiegende Mehrheit bleibt bei ihren geplanten Investitionen, unabhängig vom Zinsniveau. Die Antworten lassen darauf schliessen, dass dies auch bei einem weiteren Anstieg der Zinsen so bliebe. Das steigende Zinsniveau stellt damit zumindest aktuell kein grosses Risiko für die Zentralschweizer Wirtschaft dar.

Angesichts des Kriegsausbruchs in der Ukraine ist wenig verwunderlich, dass geopolitische Risiken als neue Herausforderung benannt wurden. Ein weiteres neues Thema, das letztes Jahr keine Erwähnung fand, sind Cyberrisiken. Hier scheint die Problemwahrnehmung allmählich zu steigen.

Hauptsächlich kritisieren Zentralschweizer Firmen eine «zu komplizierte Administration» und befürchten weitere Regulierungen, die die Bürokratie anschwellen liessen, etwa bei der nationalen Umsetzung der OECD-Mindestbesteuerung. An den Kanton Luzern wird am stärksten der Wunsch geäussert, die Bürokratie einzudämmen, insbesondere im Baubereich. Im Kanton Zug wünschen sich dagegen die meisten Kontinuität. Auffällig ist dort, dass eine wachsende Zahl von Firmen die hohen Wohnraumkosten beklagen, was ihnen Nachteile bei der Rekrutierung bringt. Am zweithäufigsten erwähnt wurde das Themenfeld Europa, wo sich eine Mehrzahl der Firmen eine Wiederannäherung an die EU wünscht.

Nennungen bei den Wünschen an die Politik. Quelle: Finanzmonitor Zentralschweiz

