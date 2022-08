Zentralschweiz Grosses Lager, Parallelimport oder Reparatur: Wie das Autogewerbe mit dem Ersatzteilmangel umgeht Im Zuge der Coronakrise und des Ukraine-Kriegs sind die Lieferketten ins Stocken geraten. Davon betroffen sind auch Autoersatzteile. Grössere und vernetzte Garagen sind im Vorteil. Doch nicht immer ist man darauf angewiesen, monatelang auf das Originalteil zu warten. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 05.08.2022, 05.00 Uhr

Blick in das Ersatzteillager der Garage-Galliker-Gruppe in Kriens. Bild: Dominik Wunderli (4. August 2022)

Wer sein Auto in die Garage bringt, möchte nicht allzu lange darauf verzichten. In der Regel dauert es maximal einen Tag, bis allfällige Ersatzteile in der Werkstatt eintreffen und eingebaut werden können. «Wir sind in der Schweiz diesbezüglich nach wie vor auf hohem Niveau. Next-Day-Lieferungen sind zu einer Selbstverständlichkeit geworden», sagt Silvan Kurmann, der das Ersatzteillager der Garage-Galliker-Gruppe in Kriens leitet.

Doch die Folgen der Coronakrise und des Ukraine-Kriegs haben das hiesige Autogewerbe ausgebremst. Nicht nur sind seit Monaten Neuwagenlieferungen ins Stocken geraten, auch Ersatzteile können nicht immer rechtzeitig geliefert werden. Es fehlen viele Rohstoffe, insbesondere elektronische Teile sind aufgrund fehlender Halbleiter schlecht lieferbar.

Kurmann sagt, dass die Rückstände schon seit 2021 zunehmen und sich dieses Jahr sogar erhöht haben. Bei Mitbewerbern tönt es ähnlich. Statt Tage kann es Wochen oder Monate dauern, bis ein Ersatzteil eintrifft. Und weil sich die Frachtkosten massiv verteuert haben, steigen auch die Preise.

Importeure mit hoher Lieferbereitschaft Schweizer Garagenbetriebe agieren als Zwischenhändler, sie beziehen Ersatzteile in der Regel über Importeure. Die grossen Schweizer Importeure können ihrerseits bei der Ersatzteilbeschaffung mit internationalen Partnern kooperieren und haben daher weniger Probleme. Beim grössten Schweizer Autoimporteur Amag heisst es auf Anfrage, man stelle zwar grundsätzlich «eine gewisse Spannung bei den Lieferketten» fest. Doch klappe es mit der Ersatzteilversorgung der Amag-Marken weiterhin gut. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Cham hat nach eigenen Angaben aktuell einen Servicegrad von fast 98 Prozent. Das heisst, Amag kann fast 98 Prozent aller Teilebestellungen umgehend erfüllen und innert Tagesfrist ausliefern. Bei der Emil-Frey-Gruppe heisst es, die Situation sei pro Marke, ja sogar pro Modell, unterschiedlich. Beim Mitsubishi-Importeur, der zur Gruppe gehört, spricht man von einem Lieferbereitschaftsgrad von 97 Prozent, bei Opel und Peugeot sind 98 Prozent der Ersatzteile lieferbar, bei Subaru sind es über 90 Prozent. Im Vergleich zur Situation vor der Coronakrise habe sich dieser Wert nur marginal verringert.

Die Garage Galliker beliefert von ihrem Ersatzteillager in Kriens mehrere Standorte in der ganzen Schweiz. An insgesamt 20 Standorten vertritt das Unternehmen insgesamt 12 Automarken, unter anderem Opel, Renault, Citroën oder Peugeot. Kurmann spricht von einem Lieferbereitschaftsgrad von um die 80 Prozent – normalerweise sind es 84 Prozent. «Wir können die Problematik relativ gut abfedern, weil wir unser Lager rechtzeitig aufgestockt haben», sagt er.

Silvan Kurmann (links), Leiter des Ersatzteillagers, mit Geschäftsführer Gabriel Galliker. Bild: Dominik Wunderli (Kriens, 4. August 2022)

Wie Inhaber und Geschäftsführer Gabriel Galliker ergänzt, setzt das Unternehmen hierfür auf historische Daten. «Die Daten helfen uns, vorauszusagen, wann welches Ersatzteil in welcher Menge nachgefragt werden könnte. Dadurch können wir die Nachfrage sozusagen antizipieren», so Galliker.

In der Region hat sich das herumgesprochen; es kommt sogar vor, dass sich Mitbewerber untereinander mit Ersatzteilen beliefern. «In dieser Krise hat sich gezeigt, dass das Konkurrenzdenken abgenommen hat und man einander aushilft, wo man kann», sagt Gabriel Galliker.

Nicht originale Alternativen und Reparaturen

Doch nicht immer muss ein neues Original-Ersatzteil her. Parallelimporteure setzen auf qualitativ gleichwertige Alternativen, die günstiger sind als das Original. «Wer sein Auto in einer freien Garage reparieren lässt, kann im Regelfall Originalteile links liegen lassen», sagt Stephan Jäggi, Geschäftsleiter des Verbands freier Autohandel Schweiz.

Die freien Händler können gemäss Jäggi die erforderlichen Ersatzteile in Originalqualität bei nicht markengebundenen Grosshändlern in der Schweiz und im Ausland einkaufen. «So können die Konsumenten nebst einer kürzeren Wartedauer meist auch noch von einem günstigeren Preis profitieren», sagt er. Allfällige Garantien sind davon nicht betroffen – das heisst, die Behörden erlauben explizit den Gebrauch von gleichwertigen, nicht originalen Ersatzteilen, ohne dass ein allfälliger Garantieanspruch davon betroffen wäre.

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, das defekte Teil gar nicht zu ersetzen, sondern zu reparieren. «Das ist nachhaltiger», sagt Stefan Bersinger. Er ist Präsident der Sektion Zentralschweiz des Autogewerbeverbands Schweiz und CEO der Auto Meter AG in Kriens. Dieser Betrieb ist seit der Gründung im Jahr 1958 darauf spezialisiert, elektronische und mechanische Teile und Instrumente zu reparieren.

Die Ersatzteilhersteller hätten zwar nicht unbedingt grosse Freude daran, aber für die Kundschaft sei diese Dienstleistung natürlich derzeit besonders nützlich. «Und am Ende zählt der optimale Service für den Kunden», sagt Bersinger.

