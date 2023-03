Zentralschweiz Harte Zeiten für Rappenspalter: Benzinpreis verharrt auf hohem Niveau 1.85 Franken kostet ein Liter Bleifrei aktuell. Die Preise sind inzwischen stabiler als 2022 – trotzdem wagt niemand eine Prognose. Christian Glaus Jetzt kommentieren 11.03.2023, 05.00 Uhr

Wenn Michael Huber zur Arbeit fährt, vergleicht er immer die Benzinpreise. Er macht das aus beruflichen Gründen. Huber ist Geschäftsführer der Josef Huber AG, welche drei Discount-Tankstellen in Kriens, Luzern und Emmenbrücke betreibt. Sein Geschäft basiert auf einem grossen Umsatzvolumen. Deshalb setzt er die Preise tief an. Für einen Liter Bleifrei 95 verlangt er aktuell 1.72 Franken – 16 Rappen weniger als die direkte Konkurrenz.

Pro Liter Benzin verdient Huber nach eigenen Angaben «ein paar Rappen». «Durch die enormen Schwankungen in den letzten Monaten ist es auch vorgekommen, dass ich das Benzin zum Einkaufspreis wiederverkauft habe.» Anhand der Preise an Hubers Zapfsäulen kann man also herleiten, wie hoch die Einkaufspreise für die Tankstellen sind. Sie dürften knapp unter 1.70 Franken pro Liter liegen. Bei einem durchschnittlichen Verkaufspreis gemäss TCS von 1.85 Franken pro Liter Bleifrei 95 beträgt die Marge für die Tankstellen – verkürzt dargestellt – also etwas mehr als 15 Rappen. Ausgaben beispielsweise für Löhne oder die Miete sind da nicht eingerechnet.

Bleifrei kostet wieder etwa gleich viel wie vor dem Krieg, Diesel ist nach wie vor teurer. Bild: Patrick Hürlimann (Kriens, 10. 3. 2023)

Diesel ist teuer geblieben

Die Treibstoffpreise in der Schweiz haben im vergangenen Sommer Höchststände erreicht. Für einen Liter Bleifrei 95 zahlte man zwischenzeitlich im Schnitt 2.28 Franken, Diesel wurde gar für 2.40 Franken verkauft. Das war im Juni 2022. Neben der Erholung der Wirtschaft trieben auch der Krieg in der Ukraine, hohe Transportkosten und der starke Dollar die Preise in die Höhe.

Inzwischen sind sie wieder gefallen. Dass der Dieselpreis auf höherem Niveau stagniert als der Benzinpreis, hat laut Massimo Gonnella vom TCS auch mit dem drohenden Gasmangel zu tun. «Insbesondere in der Industrie ist die Nachfrage nach Diesel stark gestiegen. Dieser wird als Ersatzprodukt verwendet, um den Gasmangel auszugleichen.»

Gonnella spricht davon, dass sich die Treibstoffpreise stabilisiert hätten. «Die Situation ist nicht ruhig, wir sehen aktuell aber keinen Grund, weshalb die Preise stark schwanken sollten.» Eine Prognose will er allerdings nicht abgeben. Zu ungewiss sei die weltpolitische Lage. Dazu gehören nicht nur der Krieg in der Ukraine, sondern auch die Spannungen rund um Taiwan. Und schliesslich könnte auch eine erneute Trockenheit –wie im vergangenen Sommer – die Rheinschifffahrt beeinträchtigen und die Transportkosten in die Höhe treiben.

TCS: Preiskampf zwischen Tankstellen hat sich verschärft

Klar ist: Die rekordhohen Preise 2022 haben vor allem jene empfindlich getroffen, die im Alltag auf ein Fahrzeug angewiesen sind. Wer ein Auto mit Verbrennungsmotor fährt, ist sensibler geworden. Der TCS lancierte deshalb im vergangenen November einen Benzinpreisradar, auf welchem Kunden die Preise an der Zapfsäule melden können. «Die Aufrufe übertreffen unsere Erwartungen», sagt TCS-Sprecher Gonnella. Er glaubt, dass sich der Preiskampf zwischen den Tankstellen durch den öffentlichen Druck verschärft hat.

Dass die Autofahrerinnen und Autofahrer sensibler auf Preisveränderungen reagieren, stellt auch Tankstellenbetreiber Michael Huber fest. «Es fahren mehr Kundinnen und Kunden zu uns», sagt der Discounter. Auf die Preispolitik habe dies jedoch keinen Einfluss gehabt; weder bei ihm («weiter runter kann ich nicht») noch bei der Konkurrenz.

Über 6 Milliarden Liter Treibstoff verkauft

Die Wahrnehmungen, ob sich der Preisdruck verschärft hat, gehen also auseinander. Die Luzerner Schätzle AG mit rund 80 Avia-Tankstellen in der Zentralschweiz sowie das Energieunternehmen Socar nehmen dazu gegenüber unserer Zeitung nicht direkt Stellung. Sie verweisen einzig darauf, dass die regionalen Gegebenheiten unterschiedlich seien und bei der Preisgestaltung berücksichtigt würden.

Schätzle schreibt, dass in Grenzregionen wegen staatlicher Treibstoffsubventionen im Ausland weniger getankt wurde. Das hielt kürzlich auch der Branchenverband Avenergy Suisse fest. Gemäss den kürzlich publizierten Jahreszahlen wurden 2022 insgesamt 6,09 Milliarden Liter Treibstoff für den Strassenverkehr abgesetzt. Das seien 1,8 Prozent weniger als im Vorjahr und dies sei auf die Subventionen im Ausland zurückzuführen.

