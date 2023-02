Zentralschweiz Trotz Zinswende: Wer früh oder zu viel Steuern bezahlt, erhält kaum etwas Auch 2023 bleiben die Zinsen für voraus oder zu viel bezahlte Steuern in der Zentralschweiz auf tiefem Niveau. Zwei Kantone verfolgen schon seit Jahren eine «Null-Zins-Politik» – 2024 könnte sich dies ändern. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 25.02.2023, 05.00 Uhr

Schweizweit werden derzeit wieder die Steuererklärungen ausgefüllt. Bezahlt wird meist später. Bild: Christian Beutler/Keystone

In wenigen Wochen ist sie wieder fällig: die Steuererklärung. Wer die künftige Steuerschuld schon heute begleichen möchte, hat in den meisten Kantonen die Möglichkeit einer Vorauszahlung. So heisst es im Begleitschreiben zur aktuellen Steuererklärung an die Adresse der Luzerner Steuerpflichtigen: «Regelmässige oder einmalige Vorauszahlungen erleichtern die Begleichung der Steuerforderung. Wir empfehlen Ihnen, Vorauszahlungen in der Höhe der geschätzten Steuerschuld zu leisten.» Danach folgt der Satz: «Aufgrund der aktuellen Marktsituation wird auf eine Verzinsung der Vorauszahlungen verzichtet.»

Mit der «aktuellen Marktsituation» dürfte die generelle Tiefzinsphase gemeint sein. Doch: Diese ist eigentlich vorbei; seit letztem Herbst steigen die Zinsen in der Schweiz wieder an. Die Luzerner Kantonalbank beispielsweise, die mehrheitlich dem Kanton gehört, gewährt auf Sparkonti aktuell einen Zins von 0,75 Prozent. Andere Banken zahlen zum Teil noch mehr. Beim Kanton Luzern gibt’s hingegen weder für vorausbezahlte noch für zu viel bezahlte Steuern einen Zins. In der Regel sind die Ausgleichs- und Vergütungszinsen und die Zinsen auf Vorauszahlungen identisch.

Heinz Tännler: «Wir sind keine Bank»

Die «Null-Zins-Politik» gilt in Luzern seit dem Steuerjahr 2017. Im vergangenen September hat der Regierungsrat auch für 2023 nichts daran geändert, obwohl die Zinswende schon damals absehbar war. Auf Anfrage erklärt eine Sprecherin nun aber: «Wenn der Markt weiterhin so ist wie heute, kann davon ausgegangen werden, dass ein Vergütungszins für das Steuerjahr 2024 bezahlt wird.»

In der Zentralschweiz sind die Zinsen für voraus oder zu viel bezahlte Steuern aktuell sonst nur noch in Zug bei 0,0 Prozent. In allen anderen Kantonen gibt es entweder etwas wenig Zins oder wie in Schwyz Skonto für frühzeitig bezahlte Rechnungen. Diesen gab es früher auch in Zug, doch im Rahmen eines Sparprogramms wurde der Skonto in Zug per 2016 abgeschafft. Gleichzeitig hat Zug damals den Zinssatz beim Ausgleichszins auf null gesetzt. Der Zuger Finanzdirektor Heinz Tännler sagt, Vergütungszinsen zu gewähren, sei ein «administrativer Grossaufwand». Die Finanzdirektion habe daher im vergangenen Oktober beschlossen, die Zinsen weiterhin bei 0,0 zu belassen. «Wir sind keine Bank», so Tännler. Doch auch er sagt, man werde die Situation im Herbst wie jedes Jahr analysieren.

Der Verzugszins bleibt happig

Bereits auf 2023 reagiert hat der Kanton Nidwalden, der den Ausgleichszins und den Vorauszahlungszins von 0 auf immerhin 0,1 Prozent erhöht hat. Ansonsten hat sich in keinem anderen Zentralschweizer Kanton per 2023 etwas verändert, trotz Zinswende. Schweizweit zahlt zum Beispiel der Hochsteuerkanton Bern seit diesem Jahr wieder einen Zins auf vorausbezahlte Steuern. Der Vorauszahlungszins wurde per 2023 von 0 auf neu 0,25 Prozent angehoben. Die Vergütungszinsen für die Kantons- und Gemeindesteuern betragen 0,5 Prozent.

Gerät man mit der Bezahlung der Steuern hingegen in Verzug, beträgt dieser Verzugszins in Bern 3 Prozent. In allen Zentralschweizer Kantonen ist dieser Zins noch höher. Wer die finale Steuerrechnung nicht innert 30 Tagen begleicht, muss zum Beispiel in Luzern mit einem Verzugszins von 3,5 Prozent auf den Steuerbetrag rechnen. Mit 5 Prozent am höchsten ist der Zinssatz im Kanton Obwalden.