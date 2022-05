Zentralschweizer Gastrobetrieb setzt auf Viertagewoche

Zentralschweiz War’s das mit der Zimmerstunde? Gastrobetriebe wie die Remimag setzen auf Viertagewoche Der grösste Luzerner Gastrobetrieb Remimag bietet seinen Angestellten neu die Viertagewoche an. Die Lösung gewinnt an Popularität, um den Fachkräftemangel zu bekämpfen. In Gewerkschaftskreisen wird aber auch gewarnt – vor noch längeren Arbeitstagen. Christopher Gilb Jetzt kommentieren 27.05.2022, 17.00 Uhr

Die Remimag-Geschäftsleiter Bastian (links) und Florian Eltschinger im Restaurant Anker in Luzern. Bild: Pius Amrein, 23. Mai 2022

Rund 30’000 Stellen sind gemäss dem Branchenverband Gastrosuisse seit Ausbruch der Coronapandemie in der Gastronomie verloren gegangen. Es gab Entlassungen, Angestellte nahmen andere Jobs an oder kehrten in ihre Heimat zurück – sodass jetzt im Gastrosektor noch händeringender als vor der Pandemie Personal gesucht wird. Um Abhilfe zu schaffen, setzten deshalb Gastrobetriebe vermehrt auf ein Modell, das ebenfalls durch die Pandemie an Attraktivität gewonnen hat, die sogenannte Viertagewoche.

So sagte beispielsweise kürzlich der Direktor des Swiss Holiday Parks in Morschach, Pascal Waser, im Interview mit dieser Zeitung, man prüfe derzeit dieses Modell. Die Gastronomie sei prädestiniert dafür. Es sei für die Angestellten sehr attraktiv: «Man hat zwar längere Arbeitstage, aber arbeitet dafür nur vier Tage pro Woche, dies bei einem Vollpensum. Dies trägt zu einer guten Work-Life-Balance bei», sagte Waser.

Diese Woche kündigte nun die Remimag AG in Rothenburg an, künftig verstärkt auf flexible Arbeitszeitmodelle zu setzen und auch die Viertagewoche anbieten zu wollen. Remimag ist der grösste Gastrobetrieb im Kanton Luzern und gehört schweizweit mit über 500 Angestellten in 28 Hotels und Restaurants zu den Top-Playern. Unter anderem betreibt Remimag den «Anker» in Luzern, die Wirtschaft Brandenberg in Zug oder das Gasthaus Albisgütli in Zürich.

Verschiedene Varianten der Viertagewoche

Die Viertagewoche sei bei ihnen schon vor Corona ein Thema gewesen, sagt Bastian Eltschinger, der das Familienunternehmen gemeinsam mit seinem Bruder Florian führt. Da vor allem den jungen Generationen stärker an einer guten Work-Life-Balance gelegen sei. Aus den einzelnen Betrieben habe es dann aber geheissen, dass das Bedürfnis dafür noch nicht so gross sei.

«Durch die Pandemie und den verstärkten Fachkräftemangel hat das Thema nun aber an zusätzlicher Relevanz gewonnen».

Remimag könne zwar keine Löhne wie bei Banken bezahlen, aber durch die Viertagewoche könne man die Attraktivität auf dem umkämpften Gastronomie-Arbeitsmarkt erhöhen.

Schon sieben Jahre Erfahrung mit der Viertagewoche hat zum Beispiel die Gastronomie der Säntis-Schwebebahn in der Ostschweiz. Vier Tage hart arbeiten, dafür drei Tage frei, heisst die Devise. Ein Vollzeitpensum beträgt für Saisonstellen 43,5 Stunden. Auf vier Tage umgerechnet, ergibt das fast elf Stunden pro Tag. Bei einer Arbeitszeit von mehr als 9 Stunden muss gemäss Gastrosuisse zwingend eine Stunde Pause gewährt werden. Das Modell kommt an, wie das «St.Galler Tagblatt» kürzlich berichtete. Derzeit machen beispielsweise alle Angestellten in der Küche davon Gebrauch.

Auf ein anderes Modell will das Hotel Adula in Flims ab diesem Sommer setzen. Arbeitnehmende sollen an den vier Tagen nur eine Stunde länger arbeiten müssen, also gesamt einen halben Tag. Die entstehenden Minusstunden sollen dann auf einem Stundenkonto gesammelt werden und würden in der Hochsaison sowie dank Hochzeiten, Weihnachten oder Silvester meist sowieso automatisch wieder abgebaut werden, wie Hoteldirektor Paul Urchs kürzlich gegenüber SRF ausführte.

Gewerkschaften wollen mehr Lohn

Gastro-Luzern-Präsident Ruedi Stöckli. Bild: Boris Bürgisser

Dass Restaurants sich vermehrt über Modelle wie die Viertagewoche Gedanken machen, bestätigt Gastro-Luzern-Präsident Ruedi Stöckli. Er gibt aber zu bedenken, dass es grosse Betriebe wie Remimag da einfacher hätten, da sie auch Mitarbeitende zwischen den einzelnen Restaurants austauschen könnten, um Lücken zu füllen.

«Für einen Kleinbetrieb mit wenig Personal ist es schwierig, für den fünften Tag einfach eine weitere Arbeitskraft zu finden.»

Dass das Thema die Arbeitgeber umtreibt, haben auch die Gewerkschaften mitbekommen. Man werde an einer Branchenkonferenz am Montag deshalb die Meinungen der Mitglieder dazu abholen, und schauen, wie sich die Gewerkschaft positioniere, sagt Mauro Moretto, Branchenleiter Gastronomie bei der Gewerkschaft Unia. Aus seiner Sicht habe das Modell durchaus positive Aspekte. «Nämlich, dass dadurch endlich die Zimmerstunde, also die Pause zwischen Mittags- und Abendschicht, abgeschafft werden kann, welche für die Mehrheit der Mitarbeitenden eine verlorene Zeit ist.»

Unia-Gewerkschafter Mauro Moretto. Bild: PD

Die Kehrseite sei aber: «Bei einer Arbeitszeit von bis zu 45 Stunden in Kleinbetrieben kann jeder ausrechnen, wie lange das dann pro Tag sein kann.» Nichts hält er von Modellen, in denen Angestellte an den vier Tagen Minusarbeitszeit anhäufen, die sie dann in der Hochsaison abarbeiten würden. Dies könne dazu führen, dass man in der Hochsaison, in der die Angestellten sowieso häufig Überstunden anhäufen müssten, nicht nur fünf, sondern sechs Tage arbeiten müsse, gibt er zu Bedenken.

Für Moretto funktioniert das Modell deshalb generell nur gut, wenn gleichzeitig auch die Wochenarbeitszeit reduziert wird. Noch mehr als eine Viertagewoche würden zudem höhere Löhne zur Attraktivität von Gastrojobs beitragen. Als positives Beispiel nannte er kürzlich in der «Wochenzeitung» einzelne Bundesländer in Deutschland, wo bereits schrittweise Lohnerhöhungen von bis zu dreissig Prozent im Lauf der nächsten zwei Jahre in Aussicht gestellt wurden. Die Gewerkschaften in der Schweiz hoffen, diesbezüglich nun im Rahmen der jährlichen Lohnverhandlungen bis Ende Juni eine Einigung mit den Arbeitgebern zu finden.

Ein generelles Modell, wie die Viertagewoche umgesetzt werden soll, gibt es bei Remimag in Rothenburg noch nicht. «Wir haben so viele verschiedene Betriebe, sodass je nach Kandidaten und Standort die geeignete Lösung gefunden werden soll», sagt Bastian Eltschinger. Auch bestehenden Mitarbeitenden würde die Möglichkeit angeboten werden. Da diese aber neu sei, könne er noch nicht sagen, wie viele davon Gebrauch machen würden. Einige gebe es aber sicher.

