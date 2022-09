Zinsen Erste Zentralschweizer Kantonalbanken reagieren auf SNB-Entscheid Kantonalbanken aus Luzern und Uri erhöhen die Zinsen. Aktualisiert 22.09.2022, 16.25 Uhr

Der Sitz der Urner Kantonalbank in Altdorf. Bild: Valentin Luthiger / PD

Die Nationalbank hat am Donnerstag ihren Leitzins um 0,75 Prozentpunkte auf 0,5 Prozent erhöht. Erste Zentralschweizer Banken haben nun auf den Entscheid reagiert und die Aufhebung von Negativzinsen bekannt gegeben. So verzichtet ab Freitag die Urner Kantonalbank auf die Verrechnung von Guthabengebühren und erhöht die Zinssätze bei den Kassenobligationen. Die Kassenobligationen würden weiter an Attraktivität gewinnen, wie die UKB schreibt. Bereits im September 2022 seien die Zinssätze bei den Kassenobligationen deutlich erhöht worden.