Zinsen Zentralschweizer Kantonalbanken reagieren auf SNB-Entscheid Kantonalbanken aus der Region erhöhen die Zinsen. Aktualisiert 22.09.2022, 17.54 Uhr

Der Sitz der Urner Kantonalbank in Altdorf. Bild: Valentin Luthiger / PD

Die Nationalbank hat am Donnerstag ihren Leitzins um 0,75 Prozentpunkte auf 0,5 Prozent erhöht. Erste Zentralschweizer Banken haben auf den Entscheid reagiert und die Aufhebung von Negativzinsen bekannt gegeben. So verzichtet ab Freitag die Urner Kantonalbank auf die Verrechnung von Guthabengebühren und erhöht die Zinssätze bei den Kassenobligationen. Bereits vor dem SNB-Entscheid seien die Zinssätze bei den Kassenobligationen deutlich erhöht worden, schreibt die UKB.

Die Luzerner Kantonalbank erhöht die Zinsen ihrer Spar-, Anlage- und Vorsorgekonten per 1. Oktober. So erhalten Kundinnen und Kunden etwa auf einem Sparkonto neu 0,300 Prozent (bzw. 0,250 % ab 100’000 Franken Saldo) und auf einem Vorsorgekonto Sparen 3 neu 0,200 Prozent Zins. Auch die Schwyzer Kantonalbank erhöht ihre Zinsen. Ab 1. Oktober fallen allfällige individuell vereinbarte Negativzinsen weg. Ebenfalls Anfang Oktober erhöht die SZKB bei ausgewählten Produkten die Zinsen: auf dem Sparkonto Plus profitieren Individualkunden von einem Vorzugszins bis 250’000 Franken von 0,25 % (bisher 0,02 %). Guthaben auf dem Deposit-Konto für Firmen- und Gewerbekunden werden neu ohne Volumenbeschränkung zu 0,2 % verzinst.

Die Zuger Kantonalbank hat Negativzinsen bisher nur individuell angewendet. Mit dem SNB-Entscheid entfalle diese Handhabung, sagt ein Sprecher. Die Zuger Kantonalbank hebe per Freitag sämtliche Negativzinsen auf. Über die Verzinsung der Sparguthaben werde am Montag entschieden. Eine Sprecherin der Obwaldner Kantonalbank sagte, man habe bereits im Hinblick auf den Entscheid der Nationalbank vom Donnerstag Anpassungen vorgenommen. Weitere würden folgen. Die Nidwaldner Kantonalbank wird Anfang nächster Woche den Einfluss des SNB-Entscheids auf die Konditionen bei der NKB prüfen und allfällige Anpassungen kommunizieren, heisst es auf Anfrage. (mim/eca/dpo)