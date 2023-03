Siegfried-CEO Wolfgang Wienand im Interview

Zofingen Siegfried-CEO Wolfgang Wienand über die Zukunft der Pharmabranche: «Manche Medikamente sind eigentlich zu billig» Der Zofinger Hersteller von komplexen Molekülen für Medikamente blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2022 zurück. CEO Wolfgang Wienand erklärt, wie die Zukunft des Unternehmens ohne die Impfstoff-Verträge mit Biontech aussehen soll. Und welche nächste Gesundheitskrise auf uns zukommt. Jocelyn Daloz Jetzt kommentieren 07.03.2023, 15.43 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Lieferketten von Medikamenten müssen sicherer werden. Für Siegfried-CEO Wolfgang Wienand kann das wohl nur mit höheren Preisen funktionieren. Andrea Zahler

Die vergangenen zwei Jahre waren für die Siegfried-Gruppe Rekordjahre. 2021 krachte der Zofinger Konzern durch die Milliarden-Umsatz-Decke. Im Jahr darauf stieg der Umsatz erneut um 15,6 Prozent auf 1,2 Milliarden Franken. Trotz dieser prachtvollen Zahlen macht der Hersteller von Wirkstoffen und Medikamenten vorsichtige Prognosen für das Jahr 2023. Er erwartet ein Wachstum im einstelligen Prozentbereich. CEO Wolfgang Wienand ordnet ein.

Herr Wienand, 2021 und 2022 konnte sich die Siegfried-Gruppe auf einen lukrativen Vertrag mit Biontech stützen: Sie füllte an ihrem deutschen Standort in Hameln den Coronaimpfstoff ab. Wie stark beeinflusste dieses Geschäft ihren Umsatz im vergangenen Jahr?

Wolfgang Wienand: Im Detail geben wir keine Auskünfte über Verträge mit unseren Kunden. Aber wir haben in diesem Fall eine Grössenordnung genannt, die ich hier gerne wiederhole: Der Vertrag wurde im September 2020 abgeschlossen und wir begannen, Mitte 2021 für Biontech zu arbeiten. Diese Arbeit endete vertraglich Ende 2022. In diesen knapp 18 Monaten erzielten wir Umsätze im hohen zweistelligen Millionenbereich. Die fallen natürlich jetzt weg.

Wie kommt Siegfried ohne den Vertrag mit Biontech weiter?

Wir haben uns von Anfang an klargemacht: Wir lassen uns trotz dieses wichtigen Auftrages, der in jeglicher Hinsicht für uns positiv war, sowohl geschäftlich als auch für unsere Reputation, nicht von unserem restlichen Geschäft ablenken. Das ist uns gelungen: Wir rechnen für das Jahr 2023 mit einem Umsatz- und Profitwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Das trauen wir uns trotz eines inflationären Umfelds zu. Das heisst, dass wir nicht nur das wegfallende Geschäft von Biontech kompensieren, sondern überkompensieren werden.

Die Coronakrise neigt sich dem Ende zu. Was ist die nächste grosse Gesundheitskrise, die die Pharmabranche – und somit auch Siegfried – beschäftigen wird?

Das Besondere an Krisen ist ja, dass man sie nicht voraussehen kann. Sonst könnte man sich vorbereiten und es gäbe gar nicht erst eine Krise. Insofern bin ich nicht schlauer als die anderen. Nichtsdestotrotz müssen wir uns die Frage stellen: Woher kommt das künftige Wachstum von Siegfried? Unser Geschäftsmodell ist da besonders: Wir sind technologisch sehr breit aufgestellt.

Sie sind also keine Spezialisten für spezifische Krankheiten.

Genau, wir bewegen uns nicht im Sinne von Therapiefeldern. Unsere Spezialität ist der effiziente Aufbau von komplexen Kleinmolekülen und deren Überführung in Medikamente. Diese Technologie hat sehr breite Anwendungsfelder, von Diabetes zur Onkologie. Das ist auch unsere Stärke. Aber zurück zu Ihrer Frage zu den Gesundheitskrisen: Mir kam die Medikamentenknappheit in den Sinn. Da müssen sich Gesundheitssysteme, aus meiner Sicht sogar der Regulator, also die Politik, damit auseinandersetzen. Wie soll die Preisgestaltung und Vergabe von Medikamenten aussehen, um die Versorgungssicherheit sicherzustellen? Das ist eine grosse Aufgabe.

Der Unternehmer und ehemaliger Spitzensportler Wolfgang Wienand ist für die Zukunft von Siegfried optimistisch. Andrea Zahler

Was meinen Sie damit?

Wenn ich als Land die Versorgung wichtiger Medikamente sicherstellen will, muss ich mich um die Sicherheit der Lieferketten kümmern. Wenn die Herstellung solcher Produkte gänzlich von einem Akteur im Ausland, zum Beispiel China, abhängt, dann ist das sehr riskant. Es braucht eine Diversifikation der Quellen, oder sogar eine lokalere Produktion. Und da muss ich bestimmte Realitäten bezüglich Kostenstrukturen annehmen.

Das heisst, Medikamente sind zu billig?

Manche schon, ja. Aus unterschiedlichen Gründen, zum Teil, weil Qualitätsstandarten in europäischen Ländern viel höher sind als in Asien. Das führt zu höheren Kosten, wenn man Produkte hier herstellen will. Der Regulator könnte zum Beispiel vorgeben, dass ein Teil der Wertschöpfung von bestimmten Medikamenten in Europa hergestellt werden muss. Dabei muss es keine europäische Firma sein, aber sie muss einen Teil ihrer Produktion in Europa nachweisen können.

Und somit steigen die Kosten.

Klar. Liefersicherheit kostet auch.