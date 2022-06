V-Zug eröffnet neue Kühlschrankfabrik in Sulgen

Zug Bis zu 145’000 Kühlschränke pro Jahr: V-Zug eröffnet neue Fabrik Nach sieben Jahren Projektdauer und 70 Millionen Franken Investitionen eröffnete die V-Zug-Gruppe in Sulgen im Kanton Thurgau ihre neue Kühlschrankfabrik. Jeder dritte Kühlschrank, der in der Schweiz gekauft wird, kommt zukünftig von dort. Kaspar Enz Jetzt kommentieren 24.06.2022, 19.41 Uhr

170 Mitarbeitende hat das Werk der V-Zug in Sulgen. Bild: Reto Martin

Schritt um Schritt nähert sich die Produktion dem Normalbetrieb an. «410 wären das Ziel, heute können wir hier 390 Kühlschränke prüfen», sagt Projektleiter Daniel Minder. In der neuen Kühlschrankfabrik von V-Zug in Sulgen leitet er die Anlage, die die fertig montierten Kühlschränke prüfen und verpacken soll. Fast ganz automatisch: Selbstständig holen Roboter auf Rädern die Kühlschränke ab und bringen sie auf die Prüfplätze.

Die Kühlschränke sind hoch, oft scheinen sie zu kippen. «Es sieht wackelig aus, aber es ist noch nie einer gekippt», sagt Minder. Seit März, als die Anlage das erste Mal lief, gab es doch einige Hindernisse zu überwinden. «Manchmal haben sich zwei Roboter verhakt», nun läuft sie schon fast reibungslos.

Automatisation wird im ganzen Produktionsprozess grossgeschrieben: Vom Hochregallager mit Platz für 4500 Paletten, über die Produktion der einzelnen Komponenten und das Schäumen der Dämmung aus Polyurethan bis zur Endmontage – beim Einsetzen der Schubladen und Ablagen ist hingegen noch Handarbeit gefragt.

Während der Pandemie gezügelt

«Ein anderes Arbeiten als im alten Arboner Werk», sagt Patrik Rechsteiner, Head of Operations der V-Zug Kühltechnik. 2019 wurde der Rohbau in Sulgen fertiggestellt, dann wurden die Anlagen eingebaut, eine lange Zügelphase begann – ausgerechnet während der Pandemie. «Wir lernten die digitalen Kommunikationsmittel schätzen», sagt Andreas Albrecht, Geschäftsführer der V-Zug Kühltechnik. «Manche Maschinen wurden per Microsoft Teams eingestellt.»

Andreas Albrecht, CEO der V-Zug Kühltechnik AG in Sulgen. Bild: Reto Martin

Nun wurde das Werk feierlich eröffnet, nach sieben Jahren Planung und Bau und 70 Millionen Franken Investitionen. Sie ist die einzige Kühlschrankfabrik in der Schweiz. 145'000 Kühlschränke könnten hier im Zweischichtbetrieb jedes Jahr produziert werden. 170 Leute arbeiten hier, nicht nur in der Produktion, sondern auch in der Entwicklung. Eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach deckt rund 20 Prozent des Stromverbrauchs.

Dabei begann die Geschichte des neuen Werks schon früher. 2013 übernahm V-Zug die Kühlschrankabteilung der damaligen Arbonia Forster Holding. Und baute am bisherigen Standort weiter Kühlschränke. «Wir waren aber nur eingemietet und wussten, dass wir einen neuen Standort suchen müssen», sagt Albrecht. Dass es in Sulgen geklappt hat, verdankt man nicht nur dem neuen Nachbarn, der Belimed AG, der ein Kaufrecht auf die Fläche hatte, sondern auch dem Kanton Thurgau, der das Projekt trotz Einzonungsmoratorium bewilligte.

Das Innenleben der Kühlschränke wartet auf die Montage. Bild: Reto Martin

Ob es sich beim neuen Werk der V-Zug gleich neben der Eisenbahnlinie um ein «Bijou im Aachthurland» handelt, wie Regierungsrat Walter Schönholzer den Bau bei der Eröffnung nannte, kann man diskutieren. Aber ein Bekenntnis sei es auf jeden Fall, sagte Andreas Albrecht am Eröffnungsakt.

Industriestandort gestärkt

Ein Bekenntnis zur Schweiz, das man vor wenigen Jahren wohl gelobt hätte. «Aber man hätte auch gefragt, ob sich denn die Produktion im Höchstpreisland Schweiz überhaupt lohne», sagte V-Zug-CEO Peter Spirig. Doch die Zeiten haben sich geändert. «Corona, der Systemkonflikt zwischen China und den USA und nun der Krieg in der Ukraine haben die Globalisierung in Frage gestellt.» Die Produktion in der Schweiz habe dadurch eine neue Bedeutung erhalten.

Peter Spirig, CEO der V-Zug Group. Bild: Reto Martin

Die Auswirkungen der Krisen spüre man schon heute. «Gerade Elektronikkomponenten sind momentan schwer zu beschaffen», sagt Spirig. «Da leben wir von der Hand in den Mund.» Lange Lieferketten hätten ihre Schwierigkeiten. Deshalb prüfe V-Zug auch, wie die Lieferketten verkürzt werden können. «Dank der Automatisierung spielen die Personalkosten eine kleinere Rolle für die Industrieproduktion», sagt er. Dadurch können auch in der Schweiz und Europa wieder mehr Dinge rentabel produziert werden.

Nicht bei Kosten vorne – aber bei der Qualität

Das gilt durchaus auch für Kühlschränke. «Wir haben moderne Maschinen, die schnell umgerüstet sind», erklärt Spirig beim Gang durch die Produktionshalle. «Dank dieser Anlagen können wir sehr flexibel produzieren.» So sei auch dieses vergleichsweise kleine Werk rentabel zu betreiben – die Konkurrenz baut Werke mit Kapazitäten von einer halben Million und mehr. «Wir streben hier aber auch nicht die Kostenführerschaft an», sagt Spirig. Man setzt auf Qualität und Innovation, «dafür kann man auch einen entsprechenden Preis verlangen».

Automation und Effizienz werden in der Kühlschrankfabrik grossgeschrieben. Bild: Reto Martin

Die Kapazität könne aber auch ausgebaut werden. «Wir haben hier noch Platz, um die Produktion zu erweitern», sagt Spirig. Bis ein solcher Schritt nötig wird, ist aber durchaus noch Wachstum möglich. Die V-Zug produziere derzeit noch nicht ganz 100'000 Kühlschränke im Jahr. Damit kommt jeder dritte Kühlschrank, der in der Schweiz gekauft wird, von hier. Einige Kühlschränke gehen auch ins Ausland, der Exportanteil liege aber unter 15 Prozent.

