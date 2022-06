Zug Gebäudetechniksparte von Siemens tätigt Grossübernahme Siemens Smart Infrastructure übernimmt für knapp 1,6 Milliarden US-Dollar Brightly, einen Anbieter cloudbasierter Software für Anlagen- und Wartungsmanagement. 30.06.2022, 11.21 Uhr

Mit der Übernahme von Brightly will Siemens das Ziel, im Infrastrukturbereich ein führendes Softwareunternehmen zu werden, schneller erreichen. «Sie unterstützt unsere Vision, komplett autonome Gebäude zu schaffen, die kontinuierlich von den dort lebenden Menschen lernen und sich an deren Bedürfnisse anpassen», wird Matthias Rebellius, Mitglied des Vorstands von Siemens und CEO der Sparte Smart Infrastructure mit Hauptsitz in Zug, in einer Mitteilung zitiert.