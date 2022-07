Zug Wegen Lieferkettenproblemen: V-Zug mit deutlich tieferem Betriebsergebnis Der Haushaltsgerätehersteller konnte im ersten Halbjahr 2022 den Umsatz aus dem Vorjahreshalbjahr beinahe halten. Das Betriebsergebnis sank jedoch von 38,3 auf 4,3 Millionen Franken. 22.07.2022, 09.18 Uhr

V-Zug-Kühlschrankproduktion im neu eröffneten Werk in Sulgen. Bild: Reto Martin (24. Juni 2022)

(cg) V-Zug blicke auf ein wechselhaftes und auch von Herausforderungen geprägtes erstes Halbjahr 2022 zurück, schreibt das Zuger Unternehmen in einer Mitteilung am Freitag. Obwohl aufgrund der anhaltend robusten Nachfrage der starke Umsatz aus dem ersten Halbjahr 2021 nahezu habe gehalten werden konnte (303 Millionen Franken; Vorjahresperiode 312,3 Millionen Franken), hätten Kostensteigerungen und Komponentenknappheit sowie Verzögerungen in der Auslieferung das Betriebsergebnis belastet. Dieses betrug noch 38,3 Millionen Franken im ersten Halbjahr 2021 und liegt nun mit 4,3 Millionen Franken deutlich tiefer. Die Ebit-Marge beträgt 1,4 Prozent (Vorjahresperiode 12,3 Prozent).