Finanzen Zuger Kantonalbank setzt ihren Erfolgskurs fort Die Coronapandemie hat im Jahresergebnis der Zuger Kantonalbank keine Spuren hinterlassen. Der Gewinn liegt auf Vorjahresniveau, zudem konnte die Bank in für sie wichtigen Bereichen zulegen. Christopher Gilb 28.01.2021, 15.56 Uhr

CEO Pascal Niquille (links) und Finanzchef Andreas Janett vor dem Hauptsitz der Zuger Kantonalbank am Zuger Postplatz.

Bild: Matthias Jurt (28. Januar 2021)

Ein gutes Ergebnis in einer anspruchsvollen Zeit. So fasste Pascal Niquille an seinem letzten Mediengespräch als CEO der Zuger Kantonalbank (Zuger KB) am Donnerstag das Jahresergebnis des Geldhauses zusammen. Niquille geht auf 1. März nach elf Jahren im Amt in Pension und wird durch Hanspeter Rhyner ersetzt, den vormaligen CEO der Glarner Kantonalbank.