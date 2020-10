Selbst im Personalrestaurant: Zentralschweizer Firmen führen Maskenpflicht am Arbeitsplatz ein Angesichts steigender Fallzahlen schwenken Unternehmen wieder vermehrt auf Homeoffice um. Und die Maske am Arbeitsplatz wird salonfähig. Maurizio Minetti Aktualisiert 16.10.2020, 11.09 Uhr

Auch die Luzerner Kantonalbank hat diese Woche eine partielle Maskenpflicht im Büro eingeführt. Im Bild: Auszubildender Liam Obrecht und Ausbildnerin Irina Buco arbeiten mit Maske, wenn der Abstand nicht gewährt ist.

Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 15. Oktober 2020)

Novartis hat den Anfang gemacht. Bereits Ende August führte der Pharmakonzern die Maskenpflicht in allen Gebäuden ein. Dabei schien die epidemiologische Lage im Sommer fast schon unter Kontrolle – doch mittlerweile steigen die Fallzahlen rapide an. Nun reagieren auch andere Unternehmen: Sie schicken die Angestellten wieder vermehrt ins Homeoffice und verordnen im Büro eine Maskenpflicht.

Eine Umfrage unter grösseren Zentralschweizer Unternehmen zeigt, dass diese Woche vielerorts Krisensitzungen zu diesem Thema stattfanden. Zum Teil sind Entscheide bereits gefallen, zum Teil werden sie für Anfang nächster Woche erwartet. Beispiel CSS: Die Mitarbeiter des Luzerner Krankenversicherers sind am Donnerstagabend über eine generelle Maskenpflicht informiert worden. «Ab kommendem Montag besteht an allen CSS-Standorten eine Maskenpflicht. In den Agenturen besteht eine solche bereits seit Anfang September», erklärt eine Sprecherin. Der Mund-Nasen-Schutz sei grundsätzlich immer zu tragen, wenn man sich im Gebäude bewege oder einen «physischen» Termin wahrnehme – bilaterale Gespräche mit eingeschlossen. Grundsätzlich gilt sogar im Personalrestaurant eine Maskenpflicht, ausser beim Essen natürlich. Am eigenen Arbeitsplatz braucht es die Maske nicht. Der Pharmariese Johnson & Johnson, der in Zug fast tausend Personen beschäftigt, führt ebenfalls am Montag eine Maskenpflicht ein.

Das sagt der Lüftungsexperte Sind Raumlüftungen in den Büros Virenschleudern? «Es kommt darauf an», sagt Markus Fleischli. Er ist Vorstandsmitglied beim Verband für Facility Management und Maintenance sowie Interim-Geschäftsleiter bei der Meier Tobler Lüftungshygiene AG. «Ganz schlecht sind Umluftgeräte. Wenn immer die gleiche Luft im Raum zirkuliert, ist die Gefahr viel höher, dass Viren oder Bakterien im ganzen Büro verteilt werden», sagt Fleischli. «Die Anlagen sollten auf Frischluft eingestellt sein.» Er rät, die Luftmenge der Lüftungsanlagen, wenn möglich, zu erhöhen, damit die Luft öfter erneuert wird. Grenzenlos aufdrehen könne man diese aber wegen der technischen Machbarkeit sowie des Energieverbrauchs nicht. Auch ein periodischer Wechsel der Lüftungsfilter sowie die Reinigung des Lüftungssystems könne dazu beitragen, dass bestehende Systeme besser funktionieren. «Nach wie vor gibt es aber viele Büros, die gar keine Lüftungen haben», sagt Fleischli. Dort wird empfohlen, dass mehrmals pro Tag stossgelüftet wird. «Generell gilt: Je weniger Personen im Büro sind, desto weniger frische Luft wird benötigt», so Fleischli.

Maskenpflicht auch in Werkstätten

Die Luzerner Kantonalbank (LUKB) hat ebenfalls in dieser Woche eine partielle Maskenpflicht angeordnet. «Sie besteht dort, wo am Arbeitsplatz das geforderte Abstandhalten nicht möglich ist, auch wenn es nur kurze Zeit dauert», erklärt ein Sprecher. Beispiele dafür sind Ausbildungssituationen, die Einarbeitung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder auch das Bearbeiten eines gemeinsamen Projekts durch mehrere Mitarbeitende auf dem gleichen Bildschirm. Auch bei Sitzungen an kleinen Tischen oder in zu kleinen oder zu vollen Räumen ist das der Fall.

Beim Autoimporteur Amag mit Hauptsitz im Chamer Helix-Gebäude gilt seit dem 5. Oktober ebenfalls eine generelle Maskenpflicht ausserhalb des eigenen Arbeitsplatzes. «Die Arbeitsplätze befinden sich 1,5 Meter auseinander und sind zum Teil durch Trennwände geschützt», so ein Sprecher. In Sitzungszimmern sei die erlaubte Teilnehmerzahl reduziert und es herrsche Maskenpflicht. Im Personalrestaurant sind die Hälfte der möglichen Sitzplätze gesperrt. In der ganzen Firmengruppe – und damit auch in den Werkstätten – herrscht eine generelle Maskenpflicht, wenn die Distanz von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann.

Ähnliche Beispiele in der Zentralschweiz gibt es zuhauf. So heisst es etwa beim Schwyzer Messerhersteller Victorinox: «Wir haben angeordnet, dass die Mitarbeitenden eine Maske tragen müssen, sobald der Abstand von 1,5 Meter nicht mehr eingehalten werden kann. Zudem haben wir in sämtlichen Meetingräumen eine maximale Anzahl Personen festgelegt. Wenn diese überschritten wird, tragen die Teilnehmer eine Maske.»

Der Obwaldner Motorenhersteller Maxon hat zwar keine generelle Maskenpflicht eingeführt. Sie gilt aber dennoch dort, wo der Mindestabstand nicht konsequent eingehalten werden kann, etwa bei Ausbildungen oder in einzelnen Produktionslinien. Beim Nidwaldner Flugzeughersteller Pilatus besteht im Büro keine Maskenpflicht, es gelten aber überall die Abstandsregeln, welche «ausnahmslos einzuhalten sind», wie ein Sprecher betont. Sitzungen werden nur abgehalten, wenn ein genügend grosses Sitzungszimmer zur Verfügung steht. Aber auch hier gilt: «Können die Abstandsregeln nicht eingehalten werden, müssen Masken getragen werden. So beispielsweise bei Arbeiten im Rumpf auf der Produktionslinie. Die Einhaltung der Vorgaben wird überprüft.»

Zurück ins Homeoffice

Die Einführung der Maskenpflicht begründen die angefragten Firmen mit steigenden Fallzahlen. Parallel dazu haben die Unternehmen ihre Schutzmassnahmen angepasst. So wird etwa das Homeoffice-Regime, das im Sommer vielerorts gelockert worden war, wieder verschärft. «Wir haben am Hauptsitz Helix in Cham letzte Woche wieder eingeführt, dass die Maximalbelegung bei 30 Prozent liegen sollte», sagt der Amag-Sprecher. Die LUKB hat die angestrebte Präsenzquote am Hauptsitz diese Woche auf rund zwei Drittel der Normalbelegung gesenkt, nachdem sie diese aufgrund der tiefen Fallzahlen im Sommer vorübergehend etwas erhöht hatte. Einige Unternehmen haben den Homeoffice-Anteil gar nie verändert. So verharrt er bei der CSS seit Monaten auf relativ hohem Niveau von 50 Prozent. «Wir gehen davon aus, dass er in den nächsten Tagen und Wochen weiter ansteigen wird», so die CSS-Sprecherin. Während des Lockdowns arbeiteten 90 Prozent aller CSS-Mitarbeitenden von zu Hause aus.

Bei Pilatus hat sich die Homeoffice-Situation nicht verändert und bei Maxon arbeiten gar die meisten Angestellten heute vor Ort. Der Anteil vom Homeoffice-Tagen sei seit Sommer kontinuierlich zurückgegangen, heisst es auf Anfrage. «Mitarbeitende haben aber die Möglichkeit, individuelle Abmachungen bezüglich Homeoffice zu vereinbaren. Wir beobachten die aktuelle Situation laufend und reagieren im Bedarfsfall mit neuen Empfehlungen», so ein Maxon-Sprecher.

LUKB-Auszubildender Liam Obrecht. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 15. Oktober 2020)

Dass einige Firmen die Lage entspannter sehen als andere, dürfte auch mit der Zahl der aufgetretenen Fälle im jeweiligen Unternehmen zu tun haben. «In den letzten fünf Monaten gab es glücklicherweise keine bestätigten Coronafälle in unserem Unternehmen», sagt der Maxon-Sprecher. Bei Pilatus gab es nur «vereinzelt» positive Fälle.

Ganz anders bei der LUKB, wo es mehrere Fälle gab. «Allerdings hat sich niemand von den bisher Betroffenen am Arbeitsplatz angesteckt. Bei Coronafällen kommt bei der LUKB der bereits im Frühjahr 2020 definierte Prozess zum Tragen, der einerseits interne Kommunikation und anderseits zum Beispiel Quarantäne-Massnahmen für weitere Personen umfasst», so der Sprecher.

Auch die CSS hatte Fälle: «Wir haben jeweils unmittelbar reagiert und die Betreffenden in Quarantäne geschickt. So konnten wir die Verbreitung wirkungsvoll eindämmen.» Bekannt ist der Fall der Urner Kantonalbank (UKB). Nach einem Hochzeitsapéro in Uri mussten im September 131 Personen in Quarantäne gehen. Beim Bräutigam handelte es sich um einen UKB-Mitarbeiter. In der Folge mussten 19 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bank in Quarantäne gesetzt werden.