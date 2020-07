Zentralschweizer Unternehmen glauben an eine rasche Erholung von der Coronakrise Laut einer UBS-Studie glauben Zentralschweizer Firmen, bis Ende 2022 wieder das Umsatzniveau vor der Coronakrise zu erreichen. Ein in der Vergangenheit oft gebeutelter Sektor zeigt sich kurzfristig besonders zuversichtlich. Maurizio Minetti 10.07.2020, 16.15 Uhr

Die Unternehmen aus der Zentralschweiz sind guten Mutes, mittelfristig die Coronakrise wieder hinter sich zu lassen. Das ist das Fazit aus regionaler Sicht der soeben veröffentlichten Studie «UBS Outlook Schweiz». Die Grossbank hat zwischen Mai und Juni 2500 Unternehmen befragt, davon rund 250 aus der Zentralschweiz. «Die Unternehmen aus unserer Region haben generell eine Manövriermasse, das macht sie bis zu einem gewissen Grad krisenresistent», sagt Daniel Cottini, der bei der UBS in der Zentralschweiz für Firmenkunden zuständig ist.

70 Prozent der befragten Firmen aus den sechs Zentralschweizer Kantonen glauben, dass sie bis Ende 2022 gleich viel oder sogar mehr Umsatz machen werden als noch Ende 2019. «Mehrheitlich erwarten die Firmen einen Umsatz auf gleicher Höhe, ein kleiner Teil von ihnen erwartet höhere Umsätze verglichen mit der Zeit vor der Coronakrise», erklärt Cottini. Auch was die Belegschaft betrifft, sind die Unternehmen zuversichtlich. Eine überwiegende Mehrheit von 85 Prozent erwartet eine stabile oder gar steigende Anzahl der Mitarbeitenden. Während der akutesten Zeit der Coronakrise haben 5 Prozent der befragten Zentralschweizer Firmen Personal entlassen, 10 Prozent haben offene Stellen nicht besetzt und 30 Prozent haben Kurzarbeit eingeführt.

Positive Signale aus der Industrie

«Die Studie zeigt, dass Unternehmen aus der Zentralschweiz tendenziell wenig Druck auf die Betriebskosten – und dazu zählt auch der Personalaufwand – ausüben», sagt Cottini. Jedoch sei laut der Umfrage die Verschuldung der Unternehmen angestiegen, was wiederum bedeuten könnte, dass Investitionen hinausgezögert werden. Die erhöhte Verschuldung schränke zumindest vorerst die unternehmerische Freiheit aber nicht sein, heisst es in der Studie.

Danach gefragt, ob sie davon ausgehen, die nächsten zwölf Monate zu überleben, antworteten über 90 Prozent der Zentralschweizer Firmen mit Ja. Diesbezüglich sind Firmen aus dem angrenzenden Tessin viel pessimistischer:

Allerdings gibt es Unterschiede zwischen den Branchen. «Zentralschweizer Firmen aus den Bereichen Tourismus, private Bildung, Uhrenindustrie oder dem Veranstaltungssektor sind weniger zuversichtlich», sagt Cottini. Aus der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie, die in den letzten Jahren vor allem aufgrund des starken Frankens eine Durststrecke erlebte, habe man hingegen positive Signale vernommen. «In dieser Branche gehen sogar 94 Prozent der befragten Unternehmen davon aus, dass sie die nächsten 12 Monaten überleben werden.» Cottini erklärt sich dies damit, dass die Firmen in diesem Sektor aufgrund der vielen Krisen in den letzten Jahren agiler geworden sind. «Es bleibt abzuwarten, ob die Industrie die Coronakrise tatsächlich besser überstehen wird oder ob dieser Sektor später betroffen sein wird», so Cottini.

Mit Blick auf die Zeit nach der Coronakrise zeigt sich, dass Zentralschweizer Unternehmen ihr Geschäftsmodell tendenziell nicht in Frage stellen. Nur 10 bis 15 Prozent der befragten Firmen wollen ihre Produkte oder Dienstleistungen neu ausrichten. «Vielmehr konzentrieren sich die Unternehmen darauf, ihre finanziellen Reserven auszubauen, um für künftige Krisen gewappnet zu sein», stellt Cottini fest. Und eine Mehrheit von 80 Prozent der Unternehmen sagt, Homeoffice sei in Zukunft nicht mehr wegzudenken. «Die Digitalisierung hat in den letzten Monaten einen Schub erlebt, aber nicht nur im Dienstleistungssektor», sagt Cottini. So wollen etwa Handelsfirmen vermehrt Einkauf und Verkauf auf digitalen Plattformen abwickeln.