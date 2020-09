Wie weiter nach der Coronakrise? Bundesrätin Karin Keller-Sutter plädiert am Zentralschweizer Wirtschaftsforum für Mittelweg Das Zentralschweizer Wirtschaftsforum stand ganz im Zeichen der Konzernverantwortungsinitiative. Gregory Remez 02.09.2020, 22.45 Uhr

Podium zur Konzernverantwortungsinitiative: Links die Initiativgegner Karl Hofstetter und Monika Rühl, rechts die Befürworter Monika Roth und Dietrich Pestalozzi. In der Mitte: SRF-Moderatorin Sonja Hasler.

Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 2. September 2020)

Nichts wurde es mit dem Jubiläum auf dem Pilatus. Pandemiebedingt musste die zehnte Auflage des Zentralschweizer Wirtschaftsforums gestern Abend ins Exil weichen – von den gewohnten Höhen des Luzerner Hausbergs in die Tiefen des Pressehauses der Luzerner Zeitung. Pandemiebedingt waren im dortigen Auditorium auch weniger Gäste als üblich anwesend. Hatte die Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz (IHZ) in den letzten Jahren stets rund 250 Vertreter aus Wirtschaft und Politik eingeladen, waren es diesmal nur deren 50.

Hochkarätige Gäste konnte man für die Jubiläumsveranstaltung trotzdem gewinnen – auch wenn in Montreux gleichentags das Swiss Economic Forum stattfand. So eröffnete Bundesrätin Karin Keller-Sutter den Anlass mit einer längeren Rede über die Herausforderungen, mit denen die Schweiz derzeit konfrontiert ist – und darüber, welche Verantwortung dem Staat wie auch dem Volk bei der Bewältigung der aktuellen Krise zukommt.

Keller-Sutter plädiert für einen Mittelweg

Der Begriff Verantwortung habe in der Pandemie eine neue Bedeutung erhalten, führte Keller-Sutter aus. Der Bundesrat habe auf einmal so viel Verantwortung übernehmen müssen, wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Dabei habe man auch harte Entscheidungen treffen müssen. Doch nun, nach dem Ende des Notstandes, gelte es, die Verantwortung wieder auf alle Teile der Gesellschaft zu verteilen.

«Wir müssen uns fragen, welchen Weg die Schweiz nun gehen will»,

stellte die Bundesrätin in den Raum, um dann den von ihr vertretenen «Mittelweg» in vier Punkten zu skizzieren: die Wahrnehmung der finanziellen Verantwortung, wonach die Schweiz «eher früher als später zur Schuldenbremse zurückkehren» sollte, die Generationenverantwortung, wonach es die Reform der Altersvorsorge voranzutreiben gilt, die Verantwortung gegenüber dem Wirtschaftsstandort Schweiz sowie die Teilung der Verantwortung zwischen Staat und Volk.

Hoher Besuch: Bundesrätin Karin Keller-Sutter eröffnete den Anlass.

Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 2. September 2020)

Gerade angesichts der anstehenden Herausforderungen durch die Pandemie sei es wichtig, fuhr Keller-Sutter fort, die Rahmenbedingungen für die Schweizer Wirtschaft nicht noch weiter zu verschlechtern, wie es etwa im Fall einer Annahme der Begrenzungsinitiative oder der Konzernverantwortungsinitiative geschehen würde.

Emotionaler Abstimmungskampf

Damit war sogleich das Stichwort für die anschliessende Podiumsdiskussion geliefert, die sich nur noch um die Konzernverantwortungsinitiative, kurz Kovi, drehen sollte. Gegenüber sassen sich beim von der SRF-Moderatorin Sonja Hasler geführten Panel zwei Initiativbefürworter – Wirtschaftsprofessorin Monika Roth und Unternehmer Dietrich Pestalozzi, ehemaliger Präsident der Pestalozzi AG – sowie zwei Gegner – Economiesuisse-Direktorin Monika Rühl und Rechtsprofessor Karl Hofstetter. Es war die erwartet hitzige Debatte, die immer wieder in rechtliche Auseinandersetzungen mündete. Während die Gegner betonten, dass die Kovi gerade mit Blick auf KMU «viel zu weit» gehe und den Gegenvorschlag anpriesen, der «alle wichtigen Elemente der Initiative wie die Sorgfalts- und die Berichterstattungspflicht, etwa bei Kinderarbeit, enthält», verwiesen die Befürworter darauf, dass die Einhaltung von internationalen Standards wie den Menschenrechten eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte – die Initiative würde dies nur rechtlich festzurren. «Der unternehmerfreundliche Gegenvorschlag kommt mir vor wie ein Velo mit nur einem Rad», sagte Pestalozzi. Studien hätten gezeigt, dass eine reine Berichterstattungspflicht nichts bringe.

Einig wurden sich die Parteien am Ende in keinem der vielen Punkte. An der Auseinandersetzung zeigte sich aber vor allem eines: Dass der Abstimmungskampf um die Kovi, die erst Ende November vors Volk kommt, bereits jetzt um einiges emotionaler geführt wird als jener um die Personenfreizügigkeit.