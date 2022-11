Zigaretten aus Boncourt: Im Jura schliesst Parisienne-Fabrik

Zigaretten Das Ende des Rauchens als Massenphänomen? Was die Schliessung der Parisienne-Fabrik im Jura bedeutet Nach über 200 Jahren steht die traditionsreiche Tabakfabrik in Boncourt vor dem Aus. Für die Region ist die Nachricht ein harter Schlag. Sie verdeutlicht auch das nahende Ende der Raucher-Epoche in der Schweiz. Julian Spörri Jetzt kommentieren 08.11.2022, 05.00 Uhr

Parisienne-Zigaretten werden in Boncourt seit 1887 hergestellt. Bild: Keystone/Martin Ruetschi (12. Juli 1999)

Wer kennt sie nicht? Die Zigarettenmarke Parisienne, eine der am meisten verkauften in der Schweiz. Anders als es der Name verlauten lässt, stammen Parisienne-Zigaretten eben nicht aus der französischen Hauptstadt, sondern aus einem beschaulichen Ort im Jura: Boncourt.

Nur 1200 Einwohnende zählt das Dorf, dessen Schicksal seit über 200 Jahren eng mit der ansässigen Tabakfirma verbunden ist. Gegründet von der Familie Burrus im Jahr 1814, gehört die Fabrik seit 1999 dem Konzern British American Tobacco (BAT).

Doch nun geht die Ära dem Ende zu. BAT beabsichtigt, die gesamte Produktion von Boncourt in andere Fabriken in Europa zu verlagern. Der Konzern hat jüngst über die Eröffnung eines Konsultationsverfahrens informiert, welches unter anderem die lokalen Produktionskosten und die sinkenden Verkaufszahlen berücksichtigt. Auch wenn BAT noch von keinem definitiven Entscheid spricht, rechnen im Dorf alle mit der Stilllegung der Fabrik.

Kader erhielten 50 Zigi-Packungen geschenkt

«Die Ankündigung der Schliessung ist für Boncourt eine Bombe. Der Verlust der 220 Arbeitsplätze und der Steuereinnahmen ist das Schlimmste, was unserer Gemeinde und dem Kanton passieren konnte», sagt André Goffinet, der von 2003 bis 2017 Bürgermeister von Boncourt war und zuvor 31 Jahre als Buchhalter für die Zigarettenfirma gearbeitet hatte.

Er weiss wie kein Zweiter, was die Region dem Unternehmen zu verdanken hat – besonders aus der Zeit unter der Familie Burrus. «Es gibt nicht eine Sporthalle, ein Hallenbad oder eine Kultureinrichtung in der Region, die nicht mit ihren Geldern gebaut wurden», sagt der 81-Jährige. «Die insgesamt sechs Generationen der Familie Burrus haben viel Geld verdient, aber der Gesellschaft und den Angestellten auch viel zurückgegeben.»

Arbeitsplatz für 220 Personen: Blick auf das BAT-Firmengelände in Boncourt. Bild: Georgios Kefalas / KEYSTONE

Ein Beispiel: Bis Mitte 90er-Jahre erhielt das Personal monatlich 20 Zigarettenpackungen geschenkt – Kaderangestellte sogar deren 50. «Wir haben in Boncourt in Zigaretten gebadet», schwärmt Goffinet. «Die Zigarette war eine Frage der Identität und hat uns als Region vereint.»

Mit der Zeit ist dieser Glanz jedoch verblasst. Mit dem Verkauf an BAT im Jahr 1999 wurde die Tabakfirma von Boncourt zu einem «normalen Unternehmen», wie es Goffinet ausdrückt. Die absehbare Schliessung markiert lediglich den Höhepunkt einer längeren Entwicklung.

Die Identifikation der Bevölkerung mit der Fabrik wie auch die Rolle des Zigarettenrauchens als identitätsstiftendes Massenphänomen nahmen bereits zuvor ab. Nicht zuletzt, weil die gesundheitlichen Auswirkungen in der Gesellschaft immer stärker thematisiert worden seien, meint der Jurassier.

Politische Regulierung nimmt zu

In Boncourt zeigt sich damit exemplarisch, was auch schweizweit zu beobachten ist. Der Tabakkonsum sinkt seit rund 20 Jahren. Wurden Anfang Jahrtausend im Inland 14 Milliarden Zigaretten verkauft, waren es 2021 noch rund neun. Parallel dazu steigt der Druck aus der Politik, die Zahl der Rauchenden und tabakbedingten Todesfälle weiter zu reduzieren.

Erst Ende Oktober machte die NZZ publik, dass der Bund die vom Volk angenommene Initiative zum Schutz der Jungen vor Tabak schärfer umsetzen will, als dies die Initianten fordern. Werbung für Zigaretten soll in praktisch allen Presseerzeugnissen verboten werden, und nicht nur in solchen, die bei Jugendlichen populär sind.

In den Augen der Tabakbranche geht der Bund damit zu weit. Etwa für das Unternehmen Japan Tobacco International (JTI), das Tabakwaren (Camel, Winston, American Spirit) im luzernischen Wiggertal produziert. Ein Sprecher sieht in der Umsetzung der Initiative einen weiteren Beweis für die «klare Verschlechterung der Rahmenbedingungen» in den letzten Jahren. Dabei stelle sich die Frage einer Verlagerung des Produktionsstandortes von Dagmersellen ins Ausland aktuell jedoch nicht.

Philip Morris, nebst JTI und BTA, der dritte grosse Tabak-Multi in der Schweiz, verweist seinerseits auf umfangreiche Investitionen in die Entwicklung neuer Produkte wie E-Zigaretten, um die Bedeutung des Produktionsstandorts in Neuenburg zu untermauern. Ziel sei es, langfristig, Zigaretten durch rauchfreie Alternativen zu ersetzen.

Die Entwicklung macht deutlich: Nicht nur in Boncourt ist man am Ende des Zigarettenstummels angekommen.

