Franken wird durch EZB-Politik geschwächt - SNB stützt ihn

Zinsen Die EZB schwächt den Franken: Die Folgen für Inflation, Hypotheken, Immobilien – und was Sie jetzt tun können Der Franken ist nicht mehr stark – und nun steigen die Zinsen in der Eurozone viel schneller als in der Schweiz. Die Nationalbank gerät unter Zugzwang. Niklaus Vontobel 1 Kommentar 02.02.2023, 16.30 Uhr

Erhöht die Leitzinsen: EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Gian Ehrenzeller / EPA

Sie ist zwar heruntergekommen, die Inflation in der Eurozone - von 10,6 auf 8,5 Prozent. Doch die EZB wünscht sich die Inflation um die 2 Prozent herum. Darum hat Präsidentin Christine Lagarde heute ihre Leitzinsen angehoben und für März eine weitere Erhöhung angekündigt.

Somit gelten in der Eurozone weit höhere Zinsen als hierzulande – für rund 350 Millionen Menschen rund um die bald 9 Millionen Menschen in der Schweiz. Welche Folgen hat dies – für Franken, Hypotheken oder die Preise von Immobilien? Welche Strategie ist nun populär?

EZB-Chefin Lagarde unter Zugzwang

Der EZB-Zinsentscheid verändert die Ausgangslage für die Schweizerische Nationalbank. Bewegt sie sich nicht, steigt die Zinsdifferenz zur EZB. Investoren erhalten hierzulande noch weniger Zins als in der Eurozone.

So wird der Franken längerfristig geschwächt, die Importe damit teurer – so wird die europäische Inflation in die Schweiz importiert. Zugespitzt gesagt, wird alles teurer, noch schneller.

Das kann ihm nicht recht sein, dem SNB-Präsidenten Thomas Jordan. Er muss die Inflation unter 2 Prozent halten. Heute liegt sie deutlich darüber.

Die St. Galler Kantonalbank schreibt: «Die SNB hat kein Interesse an einem schwachen Franken, da sie die importierte Inflation beschränken will.»

Hypotheken könnten noch teurer werden

Jordan könnte nachziehen. Er würde die Leitzinsen ebenfalls erhöhen, wenn im März die nächste geldpolitische Lagebeurteilung ansteht. Der Franken würde stärker, die Importe wieder billiger, die Einkaufstouristen hätten Freude – und vor allem würde die Inflation gebremst.

Damit wäre die Kausalkette nicht zu Ende. Eine weitere Folge wäre, dass das Zinsniveau in der Schweiz allgemein steigt – also auch die Zinsen auf staatliche Schuldpapiere und auf Hypotheken. Diese liegen heute schon deutlich höher als vor einem Jahr, fast doppelt so hoch.

Dadurch steigt wohl bald der hypothekarische Referenzzinssatz – und damit die Mieten. Und wer eine Hypothek hat, muss der Bank oder Versicherung mehr Zins zahlen.

So trifft es auch die Immobilienpreise in der ganzen Schweiz. Es ist bereits heute zu beobachten, dass sie stärker unter Druck geraten.

Der Berater Wüest Partner schreibt, bei Einfamilienhäusern gebe es eine «Abschwächung der hohen Preisdynamik», bei Eigentumswohnungen «mehr Anzeichen für eine Abnahme des Preiswachstums».

MoneyPark und Pricehubble berichten von Wohnungspreisen, die sich gerade noch gehalten hätten. Einfamilienhäuser seien im letzten Quartal 2022 billiger geworden, allerdings nach zuvor sehr starken Zunahmen. Sie betiteln ihren Bericht mit: «Zinsanstieg drückt Immobilienpreise.»

Was SNB-Chef Thomas Jordan tun kann

Es ist ist also eine lange Kausalkette – nicht ganz so, aber ein wenig wie in der Mythologie, als die Göttin der Zwietracht einen goldenen Apfel mitten in eine Hochzeitsgesellschaft wirft, mit der Aufschrift: «Für die Schönste». Daraufhin zanken Göttinnen, der Krieg um Troja bricht aus, der Königssohn Aeneas flieht und gründet Rom, und so weiter.

Doch wie mächtig ist diese Kausalkette, welche Grössenordnungen hat sie? Jordan erhöht im März an der nächsten geldpolitischen Lagebeurteilung voraussichtlich wirklich die Leitzinsen – aber um wie viel? Hat er vielleicht andere Optionen, um Lagarde zu kontern?

Wie kontert er die EZB-Zinserhöhungen? SNB-Präsident Thomas Jordan. Keystone

Hat er tatsächlich und macht rege Gebrauch davon. Er verkauft Devisen, bisher im Wert von über 30 Milliarden Franken, wie die Grossbank Credit Suisse geschätzt hat. So stützt Jordan den Franken, stemmt sich der importierten Inflation entgegen und obendrein kann er die Bilanz abbauen – auch wenn sie überdimensioniert bleibt.

Jordan verkauft Devisen – darum muss er weniger mit Leitzinserhöhungen auf die EZB reagieren. Das hat den Vorzug, dass die Zinswende weniger abrupt ausfällt, weniger zum Schock wird.

Der Rat des Experten

Solche Überlegungen sprechen dafür, dass die Zinsen in der Schweiz nicht mehr allzu stark steigen werden. Zum Beispiel schreibt die Zürcher Kantonalbank, das Zinsniveau in der Schweiz werde zwar durch die EZB-Politik in die Höhe gezogen – doch nicht allzu sehr.

Jordan werde den Leitzins um einen halben Prozentpunkt erhöhen – dann sei Schluss, schreibt die Zürcher Kantonalbank. Davon würden die Finanzmärkte heute schon ungefähr ausgehen, sodass die Zinsen auf Hypotheken deutlich weniger ansteigen.

Beim VZ Vermögenszentrum rät Experte Adrian Wenger, sich ja nicht über 10 Jahre mit einer Festhypothek zu binden. Besser seien nun Saron-Hypotheken, die sich laufend den Geldmarktzinsen anpassen.

Das bringt Flexibilität, die aktuell besonders gefragt ist. Denn die Zinsen könnten schon bald wieder sinken. An den Finanzmärkten wird davon ausgegangen, dass die EZB schon Ende 2023 erstmals ihre Leitzinsen wieder senken könnte.

Der Banken-Albtraum

Diese Strategie verfolgen viele. Saron-Hypotheken würden boomen, schreibt die Raiffeisenbank. Der Berater MoneyPark berichtet, auf Saron-Hypotheken sei zuletzt ein Drittel aller neu abgeschlossenen Hypotheken entfallen.

Wie VZ-Experte Wenger sagt, raten viele Banken selbst zu Saron-Hypotheken – aus eigenem Interesse. Denn sie müssen sich vorsehen. Sollten die Zinsen doch weiter steigen, dann stehen sie blöd da.

Der Banken-Albtraum geht so. Sie vergeben heute fleissig Festhypotheken über 10 Jahre. Ein Jahr später zeigt sich – es war zu günstig. Das Zinsniveau ist nochmals stark gestiegen, und sie müssen viel mehr Zins auf Sparkonten zahlen. Dann haben sie hohe Ausgaben auf Sparkonten, jedoch geringe Einnahmen auf Hypotheken. Und es gibt kein Zurück.

Marcel Müller vor 20 Minuten 3 Empfehlungen Galuben Sie allen Ernstes, dass die Banken ihre Sparkontozinsen stark erhöhen werden ? Die Banken zahlen heute noch 0 % Zinsen obwohl der SNB Zins bereits bei 1 % ist. Die steigenden Zinsen sind für die Banken ein riesiges Geschäft nicht aber für die Anleger und auch nicht für die Kreditnehmer, diese beiden bezahlen in diesen steigenden Zinsen.