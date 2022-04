Hypotheken: So könnten Schuldner um die 100'000 Franken sparen

Zinsen Hypozinsen steigen, Sparzinsen nicht: ist das die grosse Sparzins-Abzocke? Die Banken verdienen auf Kosten ihrer Kunden und Kundinnen. Doch der Trick funktioniert nicht so, wie Kritiker meinen, sagt ein Experte. So können Hypo-Schuldner um die 100'000 Franken sparen. Niklaus Vontobel Jetzt kommentieren 15.04.2022, 05.00 Uhr

Kurvenreich: Zur billigsten Hypothek findet man oft nicht auf direktem Weg @ Didier Marti / Moment RF

Die Banken verlangen neuerdings wieder über zwei Prozent, wenn sie zehn Jahre lang Hypotheken zu einem festen Zins verleihen sollen. Doch auf Sparkonten geben sie noch immer keinen Zins, manche erheben gar Strafzinsen. Kritiker orten da Abzocke, überspitzt gesagt: die grosse Spargeld-Abzocke. Die Banken erhalten spottbilliges Spargeld – und verleihen es teuer als Hypotheken weiter. Ein Ökonom sagt dem «Sonntagsblick»: «Die Banken haben die Gunst der Stunde genutzt, um ihre Profite zu erhöhen.»

Abzocke! Wirklich? Die Banken widersprechen, natürlich. Doch auch Adrian Wenger, Hypotheken-Experte beim VZ Vermögenszentrum, sagt: Einiges, was nach Abzocke aussehe, lasse sich gut erklären. Und trotzdem übt er Kritik: Eine andere Praktik empfindet er als störend, denn sie könne Hypothekarkundinnen oder -Kunden teuer zu stehen kommen, auch jetzt gerade wieder. In den letzten zehn Jahren zahlte er oder sie deswegen über 100’000 Franken zu viel.

Vertreter der Banken bestreiten die Spargelder-Abzocke

Der Reihe nach. Vertreter der Banken bestreiten die Spargelder-Abzocke: Also den Vorwurf, dass sie spottbillige Spargeld erhalten, teuer als Festhypotheken verleihen und so Kasse machen, während Sparer und Wohneigentümer nichts davon haben oder gar noch draufzahlen. VZ-Experte Wenger nennt die Gegenargumente der Banken zwar nicht so, aber hält sie offensichtlich dafür: einen Chabis.

Die Bankenargumentation geht ungefähr wie folgt. Die Zinsen auf die Sparguthaben würden abhängen von den Zinsen auf dem Geldmarkt – also ein Markt, an dem Geld nur für sehr kurze Zeit verliehen wird. Schliesslich seien auch Spargelder nicht für lange Zeit geliehen, sondern könnten jederzeit abgehoben werden.

Und diese Zinsen am Geldmarkt würden bestimmt durch die Leitzinsen der Schweizerischen Nationalbank, welche nun seit über 7 Jahren negativ sind. Also müssten die meisten Sparkunden eigentlich froh sein, null Zins auf dem Konto zu haben. Wenigstens wird ihnen kein Negativzins belastet. Demnach gibt es keine Abzockerei, sondern eine Subventionierung.

Und in Teil 2 ihrer Argumentation sagen die Banken, die Zinsen auf Festhypotheken seien nicht ungerechtfertigt hoch. Diese Zinsen würden nicht abhängen von den Sparkonten – sondern vom Kapitalmarkt, wo Geld für längere Zeit geliehen und verliehen wird, für mehrere Jahre. Dort sind die Zinsen stark gestiegen, etwa jene, welcher der Bund zahlen muss, wenn er sich Geld für 10 Jahre leiht. Heute muss der Bund über 0,7 Prozent zahlen, letzten Sommer waren es noch minus 0,4 Prozent. Und nach diesen Zinsen würden sich die Festhypotheken richten, sagen die Banken laut und mit vereinter Stimme. Also auch hier: keine Abzockerei.

Den Experten stört etwas anderes

Unsinn sind diese Argumente für Experte Wenger. Aber er sagt auch: das Auseinandergehen von Sparzinsen und Hypothekarzinsen sei für ihn aus anderen Gründen keine Abzockerei. Ihn stört etwas anderes.

Unsinn ist es für Wenger, weil sie es sehr wohl so machen: billiges Geld von Sparkonten nehmen, es zu einem höheren Zins als Hypotheken verleihen. Das sehe man an ihren Bilanzen, wo beides mehr oder weniger gleich gross sei: Spargelder und Hypotheken. Das könne kein Zufall sein. Und es gebiete auch die wirtschaftliche Effizienz, dass man nicht teures Geld am Kapitalmarkt holt, wenn man Spargelder zu null Prozent im Haus hat.

Ein Bankenchef, der billiges Spargeld teuer weiter verleiht, sei jedoch kein Abzocker, sagt Wenger. Dass nur die Zinsen auf Festhypotheken hochgingen, die Sparzinsen nicht – das ergebe sich zwangsläufig aus einem Marktmechanismus, der eher träge sei.

Wenn eine einzelne Bank ihre Sparzinsen erhöht, wird sie viel neues Geld erhalten. Wahrscheinlich wird sie überschwemmt davon, weil andere Banken nicht sogleich nachziehen. Und dann, wohin mit dem Geld, das nun teurer ist? Die Bank muss erst Kunden finden, denen sie das teurere Geld verleihen kann, und zwar zu einem höheren Zins. Das braucht Zeit, viel Zeit. Viele Kunden haben ihre feste Hypothek; eine neue brauchen sie noch jahrelang nicht. Doch bis das neue Geld verliehen ist, zahlt die Bank schon höhere Sparzinsen. Unter dem Strich verdient sie womöglich weniger Geld als zuvor. Also lassen sie die Sparzinsen lieber, wie sie sind.

Der Berater habe sich überredet, klagen Kunden und Kundinnen

Eine Spargeld-Abzockerei kann Experte Wenger also nicht erkennen. Hingegen stört ihn eine andere Praktik, die Kunden ungleich teuer zu stehen kommen könne.

Die Banken würden ihren Kunden systematisch zu Festhypotheken raten – und oft nicht einmal erwähnen, dass auch Geldmarkt-Hypotheken eine Möglichkeit wären. Solche Hypotheken klingen riskant, weil der Zins früher an den Geldmarkt-Zins Libor, heute an den Saron gebunden ist – und darum von einem Monat auch den nächsten ändern kann. Doch sind sie eine Überlegung wert: Hypothekarschuldner sind damit in den letzten dreissig Jahren stets besser gefahren, so eine Auswertung des VZ Vermögenszentrums. Je nach Zeitraum hätten sie 100'000 Franken sparen können oder auch einmal über 200'000 Franken.

Wenger habe es lange für eine Ausrede gehalten, wenn Kundinnen und Kunden erzählten, der Bankberater habe sie zu einer Festhypothek überredet. Er habe dann gedacht, er oder sie hätte sich selbst besser informieren sollen, erzählt Wenger aus vielen Beratungsgesprächen. «Aber wenn man immer wieder die gleiche Geschichte hört, wenn Geldmarkt-Hypotheken noch nicht mal auftauchen in den Tabellen mit verschiedenen Hypotheken – dann ist wohl schon etwas dran.»

Nicht in Sicherheit, sondern gefangen

Auf 10-jährige Festhypotheken steht der Zins bei über zwei Prozent, bei Geldmarkt-Hypotheken dagegen bloss bei 0,8 Prozent – einen Anstieg hat es noch nicht gegeben. Ändert sich das bald? Eher nicht. Die Zinsen auf Geldmarkt-Hypotheken kommen zustande, indem eine Marge draufgesetzt wird auf den Leitzins der Schweizerischen Nationalbank.

Der steht bei minus 0,75 Prozent. Selbst wenn die Nationalbank auf null Prozent erhöht, ginge der Zins auf Geldmarkt-Hypotheken nicht in die Höhe. Das passiert erst, wenn die Nationalbank ihren Leitzins über die Null-Grenze hebt. Wem dennoch mulmig ist, dem empfiehlt Wenger eine Mischung von Geldmarkt- und Festhypotheken.

Alles anzeigen

Festhypotheken vermitteln eine falsche Sicherheit, argumentiert das VZ. Wenn eine Zinswende einsetze und ein Hypothekarschuldner habe noch drei Jahre eine feste Hypothek laufen, sei er oder sie nicht in Sicherheit – sondern gefangen. Er oder sie müssen drei Jahre zuschauen, wie die Zinsen immer weiter steigen. Wenn die Zinsen weit oben sind muss eine neue Hypothek her. Und obendrein kommt: in den sieben Jahren zuvor, wurde mit der Festhypothek weniger von den tiefen Zinsen profitiert, als es mit der Geldmarkthypothek möglich gewesen wäre. All diese Ersparnisse sind verloren.

