Festhypotheken: Jetzt sinken die Zinsen wieder

Zinsen Ist das jetzt eine gute oder schlechte Nachricht? Rezessionsängste drücken die Hypozinsen nach unten Mitte Juni durchbrachen die Festhypotheken mit 10-jähriger Laufzeit die magische 3-Prozent-Grenze. Nun gehts wieder runter. An was liegt das? Florence Vuichard Jetzt kommentieren 12.07.2022, 17.00 Uhr

Die Festhypothek fürs Eigenheim ist wieder günstiger geworden. Benjamin Manser / TAGBLATT

Es sind gewaltige Gewitterwolken, die sich da an den Konjunkturhimmeln der verschiedenen Kontinente auftürmen: In China kann es jederzeit zu neuen Lockdowns kommen mit jeweils problematischen Auswirkungen auf die weltweiten Lieferketten, in Europa droht ein Gasengpass, sollte Wladimir Putin den Gashahn nach der Revision der Nord-Stream-1-Pipeline nicht wieder andrehen, und in den USA könnte die Notenbank aus Angst vor einer ausser Kontrolle geratenden Inflation hart auf die Bremse treten und die Zinsen stark erhöhen.

Das alles nähre die Rezessionsängste, sagt UBS-Chefökonom Daniel Kalt. Und das alles führt jetzt plötzlich zu sinkenden Zinssätzen bei langfristigen Hypotheken - und das obwohl die Zentralbanken weitere Zinserhöhungen angekündigt haben. In Zahlen: Der Durchschnittswert der 10-jährigen Hypotheken startete Anfang Jahr bei 1,26 Prozent, durchbrach dann Mitte Juni die magische 3-Prozent-Grenze und erreichte am 22. Juni mit einem Zins von 3,08 Prozent seinen Höhepunkt. Das zeigt eine Auswertung des Online-Vergleichsdienst Moneyland, der sich bei seinen Berechnungen auf die Richtwerte von über 30 Anbietern stützt. Nun liegt der entsprechende Wert mit 2,73 Prozent wieder deutlich darunter. Ähnliche Muster lassen sich auf für andere Laufzeiten ablesen:

Bis vor kurzem kannten die Hypothekarzinsen eigentlich nur eine Richtung: nach oben. Der Trend setzte schon ein, bevor die Notenbanken an der Zinsschraube zu drehen anfingen, doch der Ausstieg aus dem Negativzinszeitalter war absehbar. Die Märkte nahmen die Entscheide der Währungshüter vorweg. Doch jetzt ist alles ganz anders.

Trendumkehr oder doch nicht?

Moneyland-Analyst Felix Oeschger räumt zwar ein, dass ein «solch starker Rücksetzer bei den Hypozinsen selten vorkommt», er führt diesen aber auf die aussergewöhnliche Situation zurück, also auf den aussergewöhnlich steilen Preisanstieg. «Der Zinsanstieg seit Jahresbeginn war derart stark, dass auch jetzt Festhypotheken noch immer mehr als doppelt so teuer sind wie zu Jahresbeginn.» Es sei absehbar gewesen, dass die Hypothekarzinsen nicht in diesem Tempo weiter ansteigen konnten. Oeschger will denn auch nicht von einer «Trendumkehr» sprechen, er geht davon aus, dass die Hypothekarzinsen tendenziell weiter ansteigen.

Weniger optimistisch ist UBS-Chefökonom Kalt. «In den Märkten gibt es grosse Verunsicherungen», sagt er. «In den vergangenen paar Wochen ist die Stimmung definitiv gekippt, viele rechnen mit einer Rezession in den USA - ausgelöst durch die Notenbank Fed.» Die Marktteilnehmer befürchteten, sie könne nun überreagieren und die US-Wirtschaft abwürgen. In diesem Szenario gibts eine Rezession, was die Nachfrage und dann die Preise und die Inflation drückt - und folglich auch die langfristigen Zinsen und Hypothekarzinsen. Denn die Erwartungen in die Zukunft verschlechtern sich.

Die Kurve steht Kopf

Ein Indiz für eine Rezession ist am Obligationenmarkt zu erkennen: «Jeder Rezession in den USA seit 1980 ging eine sogenannte Inversion der Zinskurve voraus», erklärt Kalt. Und eine solche «Umkehrung» sei auch derzeit wieder zu beobachten bei den Zinskurven: Verglichen werden amerikanische Staatsanleihen mit Laufzeiten von 2-Jahren respektive 10-Jahren, eine «Inversion» liegt dann vor, wenn Zinsen für die kürzere Laufzeit höher liegen als für jene mit 10 Jahren.

In der Schweiz wie auch in der Eurozone bewegen sich die Kurven noch in gewohnten Bahnen - kurzfristige Anleihen und Kredite sind noch immer günstiger als entsprechende Papiere mit längeren Laufzeiten. Aber hier haben die Zentralbanken auch erst mit den Zinsschritten begonnen.

