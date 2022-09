Die Nationalbank erhöht Zinsen und beendet das Negativzinsregime

Zinserhöhung Acht Jahre Negativzins: Warum die Nationalbank den Tabubruch wagte und weshalb sie ihn nun als Glück bezeichnet Die Frankenhüter beenden ein kontroverses Experiment von wirtschaftshistorischer Dimension. Sie helfen nach, dass Sparerinnen und Sparer schnell wieder Zins auf ihren Einlagen erhalten. Daniel Zulauf Jetzt kommentieren 22.09.2022, 17.00 Uhr

Wechseln das Vorzeichen: Die SNB-Direktoren Martin Schlegel, Thomas Jordan und Andréa Maechler. Keystone

«Es ist viel besser, wenn wir uns in einem Umfeld mit positiven statt mit negativen Zinsen bewegen können», sagte Nationalbank-Chef Thomas Jordan am Donnerstag, als er nach fast acht Jahren endlich das Ende der Negativzinsära ausrufen konnte. «Wir können uns fortan viele unnötige Diskussionen ersparen», sagte der oberste Frankenhüter mit einem verdeckten Verweis auf seine Kritiker, die im Lauf der Zeit vor allem im Banken- und Finanzmilieu immer zahlreicher geworden waren.

Die Rückkehr zu einem positiven Zinsniveau werde zu weniger Verzerrungen im Wirtschaftssystem führen, räumte er die unbestrittenen Schwächen des Negativzinsregimes ein. Doch der geldpolitische Nutzen der Massnahme habe die Kosten seiner Nebenwirkungen klar übertroffen. «Ohne Negativzins hätte die Preisstabilität nicht gewährleistet werden können, und die Konjunkturentwicklung wäre deutlich ungünstiger gewesen», sagte Jordan anlässlich der Medienkonferenz zur dritten geldpolischen Lagebeurteilung im laufenden Jahr.

Die Inflation ist zäh und von langer Dauer

Der bei dieser Gelegenheit kommunizierte Zinsentscheid sorgte mindestens auf den ersten Blick für keine Überraschung. Nach der letzten Zinserhöhung um 0,5 Prozentpunkte im Juni, als die SNB den Leitzins auf -0,25 Prozent angehoben hatte, erfolgte am Donnerstag der von den meisten Beobachtern erwartete Schritt um 0,75 Prozent auf das neue Niveau von 0,5 Prozent. Wie schon vor drei Monaten begründete Jordan die Massnahme mit der aktuellen und erwarteten Entwicklung der Teuerung. Diese wird sich nach Einschätzung der SNB im laufenden Jahr auf durchschnittlich 3 Prozent, 2023 auf 2,4 Prozent und im Jahr 2024 immer noch auf 1,7 Prozent belaufen – mit erneut steigender Tendenz gegen Ende des Prognosezeitraumes.

Die Inflationsprognose der SNB unterstellt über den ganzen Prognosezeitraum einen Leitzins in der neuen Höhe von 0,5 Prozent. Mit anderen Worten geht die Nationalbank davon aus, dass die Inflation ohne die aktuelle Zinserhöhung deutlich höher wäre. Implizit geht die Nationalbank auch davon aus, dass sie vielleicht schon im Dezember, anlässlich ihrer letzten Zinssitzung im laufenden Jahr, zu einer weiteren Leitzinserhöhung gezwungen sein könnte. Ein Hinweis darauf ist die erwähnte Dynamik der erwarteten Inflationsentwicklung zum Ende des Prognosezeitraumes, die wieder in Richtung 2 Prozent und darüber weist. Die SNB sieht ihren Auftrag zur Wahrung der Preisstabilität erfüllt, wenn sich die Inflation zwischen 0 Prozent und 2 Prozent bewegt.

SNB kommuniziert weniger eindeutig als andere Notenbanken

Allerdings blieb die SNB in ihrer Kommunikation bezüglich eines allfälligen nächsten Zinsschrittes weniger eindeutig als beispielsweise die US-Notenbank oder die Europäische Zentralbank. Auf den Devisenmärkten wurde diese an sich nicht aussergewöhnliche Zurückhaltung der Schweizer möglicherweise etwas voreilig als Signal interpretiert, dass man dem Ende der Fahnenstange bei den Zinsen schon sehr nahe sei. Das führte zu einer markanten Abwertung des Frankens zum Dollar und zum Euro um zeitweise fast 2 Prozent.

Für Spannung wird in den nächsten Tagen die Reaktion des Schweizer Bankenmarktes auf die Leitzinserhöhung sorgen. Die Nationalbank will dafür sorgen, dass sich der neue Leitzins in wenigen Tagen auf das Niveau des Geldmarktzinses überträgt und somit auch die Basis für Verzinsung von Sparguthaben bilden wird. Erste Geschäftsbanken wie die Zürcher Kantonalbank gaben am Donnerstag zwar umgehend die vollständige Aufhebung der Negativverzinsung auch für grosse Barguthaben bekannt. Gleichzeitig wurde eine generelle Erhöhung der Verzinsung von Sparguthaben in Richtung von 0,5 Prozent auf die lange Bank geschoben.

Wettbewerb unter Banken muss für höhere Sparzinsen sorgen

Eine höhere Verzinsung der derzeit noch zinslosen Spargelder setze voraus, dass sich die Geldmarktzinsen nachhaltig weiter in den positiven Bereich bewegten, zitierte die Nachrichtenagentur AWP einen ZKB-Sprecher. Es gelte hier weitere Zinsschritte der SNB allenfalls schon im Dezember abzuwarten.

Dass die Bankkunden so viel Geduld haben werden, wie sich dies die Staatsbank offenbar erhofft, ist aber wenig wahrscheinlich. Es ist vielmehr zu erwarten, dass der Wettbewerb dafür sorgen wird, dass die Normalisierung der Zinsniveaus auch für die Sparerinnen und Sparer rasch vorangeht. So kündigte zum Beispiel die Luzerner Kantonalbank noch am Donnerstag eine Erhöhung der Zinsen auf Sparguthaben auf 0,3 Prozent bzw. 0,25 Prozent aber 100’000 Franken an. Gut möglich, dass auch diese Sätze von der Konkurrenz bald übertroffen werden.

Ein Glück, dass man vorbereitet gewesen sei

Mindestens indirekt räumte Jordan ein, dass das Experiment mit den Negativzinsen einem ökonomischen Tabubruch gleichkam. Man sei zuvor immer davon ausgegangen, dass es eine Untergrenze für den Zins von leicht über null gäbe, die für ein Funktionieren des Wirtschaftssystems notwendig sei. Man habe das Dogma hinterfragen müssen, als man gezwungen war, Alternativen zu dem 2011 eingeführten Euro-Mindestkurs zu suchen. Es sei ein Glück gewesen, dass die SNB das Negativzins-Experiment frühzeitig vorbereitet habe und bereit war dieses umzusetzen, als 2014 langsam klar wurde, dass der Euro-Mindestkurs langfristig nicht mehr zu halten sein würde.

Die Nationalbank war die dritte Notenbank, die den Negativzins einführte. Den Anfang machte Dänemark, das die strikte Anbindung der dänischen Krone an den Euro auf dem Höhepunkt der Euro-Schuldenkrise im Jahr 2012 mit dieser Massnahme untermauern wollte. 2014 verschob die EZB den Zins für Notenbankeinlagen der Geschäftsbanken in den negativen Bereich, um diese zu einer aktiveren Kreditpolitik zu bewegen und den damaligen Konjunkturrückgang in der Eurozone abzubremsen.

Die Nationalbank folgte im Januar 2015, um mit dem Negativzins die Aufwertung des Frankens zu bremsen. Einen Monat später folgten die Schweden und ein Jahr darauf die Japaner mit Negativzinsen. Mit diesem schnellen Siegeszug der Negativzinsen hatte auch die Nationalbank nicht gerechnet, wie Jordan einräumte. Umso grösser sei das Glück der rechtzeitigen Vorbereitung gewesen. Ohne Negativzins hätte die Schweizer Wirtschaft gravierende Schäden erlitten, sagte der Nationalbank-Chef.

