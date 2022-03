Zinswende Wahnsinn an den Finanzmärkten: Dem Ukraine-Krieg zum Trotz gehen die Zinsen, Aktienkurse und Hypozinsen wieder hoch Die Zinswende wurde nur kurz unterbrochen. Nun steigen die Zinsen wieder – und wegen des Entscheids der US-Notenbank schneller als zuvor. In der Schweiz steigen die Hypothekarzinsen deutlich. Niklaus Vontobel Jetzt kommentieren 17.03.2022, 13.17 Uhr

Bewegt die Welt: Fed-Chef Jay Powell. Keystone

Der Krieg in der Ukraine mag noch so schrecklich sein, der amerikanische Präsident Joe Biden den russischen Präsidenten Wladimir Putin einen «Kriegsverbrecher» nennen, Putin selber daherschwafeln von «Abschaum und Verrätern», von «Selbstreinigung» des russischen Volkes, von Oppositionellen, die wie Mücken ausgespuckt würden – doch die globalen Finanzmärkte haben anscheinend beschlossen, dass dieser Wahn sie nicht weiter zu kümmern braucht. Zuletzt signalisierten die meisten Indikatoren eine grosse Entspannung.

Die Börsenindizes steigen wieder. In der Schweiz nähert sich der Bluechip-Index SMI scheinbar unaufhaltsam wieder der Rekordmarke von 12'000 Punkten. Der Franken, in Krisenzeiten immer ein sicherer Hafen, wird von Tag zu Tag weniger gesucht. Zuvor hatte er kurz die Parität zum Euro erreicht, doch zuletzt kostete ein Euro wieder um 1.04 Franken herum. Die Erdölsorte Brent wurde kurzzeitig zu 130 Dollar gehandelt, in der Schweiz wurden schon autofreie Sonntage gefordert, doch inzwischen liegt der Ölpreis wieder um die 100 Dollar herum.

Und dann sind da die Zinsen, die wieder unaufhaltsam in die Höhe gehen. Die Märkte rechnen damit, dass der starke Wirtschaftsaufschwung sich fortsetzt und es darum weitere Zinserhöhungen brauchen wird.

Vor dem Ukraine-Krieg standen die Zeichen bereits auf Zinswende. In den USA hatte die Notenbank Federal Reserve (Fed) eine Zinserhöhung signalisiert, und dies sehr deutlich. Dem Fed-Chef Jay Powell war kaum mehr eine Wahl geblieben, die Inflation war viel zu hoch. Im Februar stand sie bei fast 8 Prozent, so hoch wie seit 40 Jahren nicht mehr. In der Eurozone betrug die Inflation im Februar bei 6 Prozent – und damit so viel wie nie zuvor in der noch jungen Geschichte der Einheitswährung. So war auch Christine Lagarde unter Zugzwang geraten: Die Chefin der Europäischen Zentralbank (EZB) hatte erste Zinserhöhungen angedeutet, wenn auch sehr vage.

Mit dem Putin-Krieg gegen die Ukraine änderte sich das Bild. Die Märkte zweifelten auf einmal. In Deutschland gab es gar schon wieder Negativzinsen auf Bundesanleihen. In der Schweiz fielen die Zinsen auf Staatsanleihen ebenso, es ging mit Tempo nach unten. Und auch die Zinsen fielen, zu denen Banken und Versicherung ihre Hypothekarkredite anboten. Doch im Rückblick war es nur ein kurzer Unterbruch. Die Finanzmärkte stellten wieder um auf Zinswende – trotz Ukraine-Krieg und eines irre klingenden Kreml-Herrschers. Der jüngste Entscheid der US-Notenbank Fed hat dieser Wende nun nochmals Schub gegeben.

Erstmals seit Beginn der Coronapandemie erhöht die Fed ihren Leitzins wieder, um 0,25 Prozentpunkte. Der wichtige Zinssatz für die weltgrösste Volkswirtschaft liegt damit nun in der Spanne von 0,25 bis 0,5 Prozent. Zugleich betonte Powell, es gebe einen klaren Plan, den Leitzins «im Laufe des Jahres stetig zu erhöhen». Der Leitzins soll noch dieses Jahr sechs Mal steigen, sodass er am Jahresende bei 1,9 Prozent stehen werde. Nächstes Jahr sollen weitere Zinserhöhungen folgen und gegen Jahresende 2023 stünde man dann bei 2,8 Prozent. Das sollte dann reichen, um die Inflation in den Griff zu bekommen, gab sich Powell zuversichtlich. Wenn man mehr tun müssen, «dann tun wir es».

Hohe Zinsen tun den Aktienkursen sonst oftmals nicht gut. Wenn sichere Staatsanleihen mehr Rendite abwerfen, müssen die Investoren nicht mehr selbst für spekulative Aktien noch Fantasiepreise zahlen. Doch dieses Muster wiederholt sich bei der aktuellen Zinswende bislang nicht. Nach dem Fed-Entscheid schlossen die Börsen überraschend deutlich im Plus. Wichtiger noch als die Zinserhöhung war den Investoren anscheinend, dass von Powell beruhigende Worte kamen. Powell betonte nämlich, das Risiko einer Rezession sei nicht besonders hoch, trotz Zinserhöhungen. «Die amerikanische Wirtschaft ist sehr stark und gut aufgestellt, um eine straffere Geldpolitik zu verkraften».

Wie lange dieser Zustand börsianischer Glückseligkeit anhalten wird, ist jedoch eine offene Frage. In den letzten Wochen war die einzige Konstante oftmals die Volatilität: Es ging noch mehr als sonst schon Hinauf oder wieder Hinab.

Diese internationalen Trends bewegen auch in der Schweiz die Zinsen. Experten gehen nun davon aus, dass die EZB bald ihre Leitzinsen erhöht. Und dann wäre wiederum der Weg frei für die Schweizerische Nationalbank, um ihrerseits die Leitzinsen zu erhöhen. So könnte sie auch den boomenden Immobilienmarkt etwas bremsen, der ihr schon seit Jahren grosse Sorgen bereitet. All dies nehmen die Investoren vorweg.

Aktuell stehen die Zinsen auf Schweizer Staatsanleihen bei über 0,4 Prozent. Noch Mitte Dezember waren sie noch tief im negativen Bereich, bei minus 0,3 Prozent. Investoren mussten also dem Bund einen Zins zahlen, um ihm Geld leihen zu dürfen. Damit ist es vorbei und die Zinswende ist da. Eine grosse Wende ist es jedoch nicht, eher eine Mini-Zinswende. Im historischen Vergleich stehen die Zinsen in der Schweiz noch immer sehr tief.

Im Schlepptau dieser Trends werden die Hypothekarzinsen mitgezogen. Die Zeiten allertiefster Hypothekarzinsen sind vorbei. Gemäss den Daten des Vergleichsdienstes Comparis beispielsweise muss nun schon einen Zins von 1,64 Prozent zahlen, wer sich auf zehn Jahre zu einem festen Zins verschulden will. Im August 2019 oder im März 2020 war man noch

1 Prozent zum Zug gekommen. Was Experten schon länger vorhersagen, bestätigt sich nun immer mehr: «Die Rekordtiefen lassen wir hinter uns, derart tiefe Sätze werden wir vorerst nicht mehr sehen.»

Und das kostet die Hypothekarschuldner am Ende schlicht Geld. Um ihre Hypotheken zu bedienen, zahlen sie heute gemäss dem Onlinevergleichsdienst Hypotheke durchschnittlich pro Jahr bereits 3680 Franken mehr als noch zu Zeiten rekordtiefer Hypothekarzinsen.

