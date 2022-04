ZKB schliesst Spendenkonto der ukrainischen Notenbank

Hut ab vor der Bank! Nichts kann ein Konto, das auch für Waffenkäufe gut ist, rechtfertigen, schon aus Neutralitätsgründen nicht. Je mehr Waffen in die Ukraine geliefert werden, desto länger dauert der Krieg. Selenski will mit seinen dauernden, ungerechtfertigten Forderungen nach Waffen einfach die halbe Welt in den Krieg miteinbeziehen. Als Präs. eines der korrputesten Länder, der in seinem Land die Russen (Donbass) beschoss, - dies noch vor kurzer Zeit -, traue ich nicht nur den Russen, sondern auch diesem Neuheiligen nicht über den Weg. Das darf niemals geschehen.