Fake: Nein, niemand vermietet in Zürich ein Zelt für 500 Franken

Zürcher Wahlkampf «Zelt für 500 Franken zu vermieten»: GLP-Politikerin narrt Stadtrats-Konkurrent und Medien mit Fake-Inserat Eine junge Zürcherin vermietet für 500 Franken ein Zelt auf ihrem Balkon. Diese Nachricht macht im In- und Ausland die Runde. Nur: Sie stimmt nicht. Selbst die politische Konkurrenz ist der Falschmeldung aufgesessen. Stefan Ehrbar Jetzt kommentieren 27.01.2022, 18.15 Uhr

Steht angeblich zur Miete: Ein Zelt auf einem Zürcher Balkon. ronorp.net

Der Wohnungsmarkt in Zürich ist ausser Rand und Band. Das zeigt ein aktuelles Inserat auf der Plattform «Ronorp»: Dort vermietet eine «27-jährige Historikerin» ein «originelles WG-Zimmer mit Blick auf den Sternenhimmel». Für 500 Franken pro Monat können sich Interessierte das 2er-Zelt auf ihrem Balkon mieten. «Der gesamte Balkon kann privat genutzt werden», heisst es in der Annonce. «Stromanschluss ebenfalls vorhanden». Überdacht sei der Balkon aber nicht.

Das Inserat machte schnell die Runde in den sozialen Medien. Nutzer kritisierten institutionelle Investoren für die Auswüchse des Zürcher Wohnungsmarkts. Der Zürcher Mieterverband schrieb auf Twitter: «Sind wir wirklich so weit, dass die Bewohner*innen der Stadt Zürich wegen den zu hohen Mieten ihre Balkone mit Zelt vermieten müssen?».

Auch klassische Medien griffen das Thema auf – etwa die Plattform «thelocal.ch». Das Onlineportal «20 Minuten» titelte: «Zürcherin (27) will Zelt auf Balkon als WG-Zimmer untervermieten». Im Gespräch mit der Zeitung liess sich die angebliche Vermieterin damit zitieren, dass sich schon viele Interessenten gemeldet hätten, etwa Studierende. «Das Angebot ist kein Fake», sagte sie der Zeitung. Hunderte Leser empörten sich in den Kommentaren: «Mir fehlen die Worte», heisst es etwa.

Stadtratskandidat Walter Angst von der linken Alternativen Liste (AL) sagte dem Portal: «Dass in Zürich ein Zelt auf einem Balkon für 500 Franken vermietet wird, ist das schockierende Resultat der Mietpreis-Treiberei in dieser Stadt». Mittlerweile macht die Geschichte auch im Ausland die Runde – und landete etwa auf dem reichweitenstarken deutschen Portal t-online.de, das sich verwundert die Augen reibt über den Zürcher Wohnungs-Wahnsinn.

Stadtratskandidatin Serap Kahriman. zvg

Die Geschichte klingt zu bizarr um wahr zu sein – und ist es auch nicht. Wie Recherchen von CH Media zeigen, steckt hinter dem Inserat Serap Kahriman, die Stadtratskandidatin der Jungen Grünliberalen (JGLP) und damit politische Konkurrentin von Walter Angst. Die Bilder des Zeltes auf dem Balkon wurden aus ihrer Wohnung heraus geschossen.

Die Fotos, welche das Innere der Wohnung zeigen sollen, sind hingegen in einer anderen Wohnung entstanden. So ist auf ihnen etwa im Hintergrund ein Tram zu sehen, was an dieser Adresse unmöglich ist: Die Wohnung bietet keine Sicht auf Tramgleise. Bei einem Augenschein von CH Media vor Ort ist von einem Zelt auf dem Balkon nichts mehr zu sehen.

Kahriman war für CH Media nicht zu erreichen. Andrea Lara Isler, die Co-Präsidentin der JGLP Zürich, bestätigt, dass ihre Kandidatin hinter der Aktion steht. «Wir wollten zeigen, dass es wahnsinnig schwierig ist für gewisse Menschen in Zürich, eine Wohnung zu finden – besonders für junge Menschen und Ausländerinnen und Ausländer».

Die Rückmeldungen hätten gezeigt, dass es genügend Personen gebe, die sich selbst auf ein solches Inserat melden würden, sagt Isler. In einer Medienmitteilung, welche die Partei am Freitag verschicken will, wird Kahriman damit zitiert, dass sich 15 Inserentinnen und Inserenten gemeldet hätten. Das sei erschreckend und zeige, dass günstige Wohnungen zur Mangelware geworden seien.

Ist es ein besonders geglückter Marketing-Stunt im Kampf um die Aufmerksamkeit vor den Stadtzürcher Wahlen oder eine dreiste Lüge? Die Geschichte hat auf jeden Fall ihr Publikum gefunden. Indem die 31-jährige Kahriman und ihr Team gegenüber «20 Minuten» aber behaupteten, es handle sich nicht um ein Fake, haben sie auch eine offensichtliche Unwahrheit in die Welt gesetzt. Ob der Zweck die Mittel heiligt, können die Stimmberechtigten am 13. Februar entscheiden.

