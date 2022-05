Zug Gesundheitliches Restrisiko: Swissmedic drohte mit Verbot der Livinguard-Maske Kürzlich hat der Zuger Stoffmaskenhersteller Livinguard Konkurs angemeldet. Nun zeigen Recherchen: Die Aufsichtsbehörde für Arzneimittel und Medizinprodukte Swissmedic hatte bereits letztes Jahr Bedenken bezüglich einer Substanz geäussert. Eine Warnmeldung aus Branchenkreisen lag sogar schon im September 2020 vor. Christopher Gilb Jetzt kommentieren 14.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sie sind fast wieder komplett aus dem Alltag verschwunden, die weissen, blauen oder schwarzen Masken zum Schutz vor dem Coronavirus. Anders war das im September 2020; erst wenige Monate zuvor hatte auch die Schweiz die Maskenpflicht im ÖV eingeführt. Die «Mund-Nasen-Bedeckungen» waren gefragt, gerade auch jene des Zuger Unternehmens Livinguard. Diese antiviral beschichteten Stoffmasken waren im Herbst 2020 der Verkaufsrenner, bereits Millionen waren bis dato verkauft worden: eine Erfolgsgeschichte. Darum war es umso überraschender, als diese Zeitung kürzlich publik machte, dass Livinguard jetzt Konkurs anmelden musste. Der Gründer und CEO Sanjeev Swamy gibt der Bevorzugung von FFP2-Masken und der US-Umweltbehörde die Schuld dafür.

Zu Beginn der Pandemie ein Verkaufsrenner: Die Livinguard-Stoffmaske. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Umstrittene Substanz PHMB steht im Verdacht, krebserregend zu sein

Nun zeigen Recherchen, dass dem Zuger Maskenhersteller schon seit längerem sowohl Branchenvertreter als auch Swissmedic, die Aufsichtsbehörde für Arzneimittel und Medizinprodukte, auf die Pelle gerückt waren. Bereits im September 2020 traf eine Art Warnmeldung von einem Schweizer Branchenverband beim Bundesamt für Gesundheit und einem kantonalen Laborvertreter ein. In der Warnmeldung, die dieser Zeitung vorliegt, ging es um die Chemikalie, die in der Livinguard-Maske aufgebracht ist, um dort die festgehaltenen Viren zu zerstören: Polyhexamethylenbiguanid, kurz PHMB. Laut der Europäischen Chemikalienagentur steht die Substanz im Verdacht, krebserregend zu sein. Sie ist unter anderem zugelassen als Konservierungsstoff in Kosmetika, wenn der Anteil am Gesamtprodukt 0,1 Prozent nicht übersteigt und wenn es ausgeschlossen ist, dass die Substanz eingeatmet werden kann. Im Warnschreiben des Chemiekalienrechtsexperten geht es um den Einsatz dieses PHMB, er hatte offene Fragen zur Art des konkreten Produkts und zu einer möglichen falschen Deklaration auf den Produkten. Er bat in dem E-Mail vom September 2020 um eine Prüfung.

Im Winter 2020/2021 wird die Pandemie derweil immer schlimmer, in vielen Ländern gilt die Maskenpflicht. Die Livinguard-Maske verkauft sich immer noch gut, obschon es durchaus Zweifel an der Technologie gibt. Im Februar 2021 berichtet zum Beispiel der deutsche «Tagesspiegel» über die Schweizer Supermaske und deren umstrittenen Inhaltsstoff. Livinguard-Firmenchef Sanjeev Swamy verwehrt sich im Artikel deutlich dem Vorwurf, die Maske könnte gesundheitsschädigend sein: «Auf unserem Filterstoff wird PHMB mit einem speziellen, patentierten Verfahren bei 180 Grad unauflösbar mit den Fasern verbunden», so Swamy. Mehrere wissenschaftliche Untersuchungen zum Beispiel an der Freien Universität Berlin hätten dem Modell «Livinguard Pro Mask» eine «Toxizität von null auf die menschlichen Zellen» bescheinigt.

Schwierige Zuständigkeitsfrage

Etwas zurückhaltender fällt in dem Artikel die Einschätzung von Tobias Bleyer von der deutschen Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin aus. Die Masken hätten unmittelbaren Kontakt zum Körper und würden sich darüber hinaus im Strom der Atemluft befinden, gibt er zu bedenken und wirft die Frage auf, was geschehe, «wenn sich zum Beispiel das PHMB durch Schweiss oder Speichel aus dem Filterstoff löst und eingeatmet wird oder auf die Gesichtshaut gelangt?»

Zurück zur Warnmeldung des Schweizer Branchenverbands und der Frage, was aus dieser geworden ist. Das kantonale Labor verweist auf Anfrage dieser Zeitung auf ein anderes kantonales Labor, an welches mangels eigener föderalistischer Zuständigkeit die Meldung übergegangen sei. Dieses wiederum bestätigt zwar den Eingang der Meldung, darf aber ganz generell zu konkreten Fällen keine Auskunft geben. Bleibt noch der zweite Empfänger der Nachricht, der Leiter der Anmeldestelle Chemikalien im Bundesamt für Gesundheit. Doch diese war anscheinend auch nicht zuständig. «Masken fallen unter die Medizinprodukteverordnung», teilt der Sprecher der Behörde mit. Auskünfte über den Fortgang des Verfahrens müssten folglich bei Swissmedic «als zuständige Vollzugsbehörde für die Medizinprodukteverordnung» eingeholt werden.

Swissmedic setzte Livinguard eine Frist

Ein Swissmedic-Sprecher erklärt schliesslich, man habe bei Livinguard «die entsprechenden Nachweise zur Einhaltung der grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen eingefordert und bewertet». Dabei seien die Gesundheitsrisiken als sehr gering und vertretbar mit der Anwendersicherheit eingeschätzt worden. Trotzdem: Da man zum Schluss gekommen sei, dass ein Restrisiko nicht ganz ausgeschlossen werden könne und dass «das in den Livinguard-Masken enthaltene PHMB keinen nachgewiesenen medizinischen Nutzen hat», wurde die Firma Anfang September 2021 – also gut ein Jahr nach Versand der Warnmeldung – von Swissmedic aufgefordert, auf die Verwendung von PHMB in der Pro Mask zu verzichten. Dafür wurde dem Unternehmen eine Frist bis Ende Juni 2022 eingeräumt. Bis dann – fast zwei Jahre nach Eingang der Warnmeldung – hätten die Produkte nachgebessert werden sollen. Gleichzeitig wurde der Livinguard AG ein Inverkehrbringen von medizinischen Livinguard-Masken mit PHMB ab diesem Datum untersagt.

Doch bekanntlich ist Livinguard jetzt in Konkurs gegangen. Auf Anfrage teilt Sanjeev Swamy mit, dass es keinen Zusammenhang zwischen dem Konkurs und dem Entscheid von Swissmedic gebe. PHMB sei für die Verwendung in Textilien und Gesichtsmasken zugelassen, man habe keinerlei illegale Substanzen eingesetzt. Sowohl das Labor Spiez als auch die Materialprüfungsanstalt Empa hätten die Masken geprüft und festgestellt, diese seien «äusserst sicher.» Von Swissmedic habe man eine entsprechende Zulassung bekommen und auch eine Verlängerung beantragt. «Da wir uns aber nun in Konkurs befinden und die Haltbarkeit der Masken fast abgelaufen ist, war die Verlängerung überflüssig.»

Swamy betont auch, dass Livinguard bereits seit März 2021 keine neuen Masken mehr produziert habe – die Öffentlichkeit über den Produktionsstopp informiert hat Livinguard allerdings nie. Die Masken sind nach wie vor in zahlreichen Shops erhältlich.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen