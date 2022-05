Milliarden im Meer versenkt? Nord Stream 2 erhält Galgenfrist

Zug Nord Stream 2 erhält Galgenfrist: Konkursprofi spricht von einem «aussergewöhnlichem Fall» Die Gaspipeline Nord Stream 2 droht zur Milliardenruine zu werden. Wie es mit ihr weitergeht, ist offen. Umweltverbände warnen vor drastischen Folgen. Die Betreibergesellschaft in Zug erhält derweil eine Nachlassstundung – der Sachwalter ist ein Altbekannter. Gregory Remez Jetzt kommentieren 18.05.2022, 05.00 Uhr

Die in Zug ansässige Betreibergesellschaft der Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 erhält nochmals eine Galgenfrist. Wie dem Handelsregister sowie dem Zuger Amtsblatt zu entnehmen ist, hat das Kantonsgericht ihr eine provisorische Nachlassstundung bis zum 10. September dieses Jahres gewährt.

Bis dahin kann die Tochter des russischen Gazprom-Konzerns, die in Folge der Sanktionen gegen Russland in Liquiditätsschwierigkeiten geraten ist, ihren operativen Betrieb fortsetzen, ohne von den Gläubigern betrieben zu werden.

Das Verlegeschiff Audacia lässt einen fertigen Teil der Pipeline Nord Stream 2 in die Ostsee. Bernd Wüstneck/Keystone

Um sicherzustellen, dass in der Zwischenzeit alles mit rechten Dingen zugeht, wurde die auf Schuldbetreibungs- und Konkursrecht spezialisierte Transliq AG in Bern als provisorische Sachwalterin eingesetzt. Ihr CEO Philipp Possa kennt sich mit schwierigen Fällen aus. Unter anderem wirkte er an den Nachlassverfahren von Swisscargo aus dem Swissair-Komplex sowie des verstorbenen Finanzjongleurs Dieter Behring mit. Seit letzten Dezember ist er zudem mit der Abwicklung der konkursiten Benpac-Firmen in Nidwalden betraut.

Geopolitische Dimension spielt grosse Rolle

Nun soll der Konkursprofi herausfinden, wie es um die Zukunft der strauchelnden Nord Stream 2 AG bestellt ist. Trotz reichlich Erfahrung spricht Possa von einem «aussergewöhnlichen Fall»:

«Normalerweise haben Verfahren vorwiegend eine rechtliche und wirtschaftliche beziehungsweise finanzielle Komponente. Hier kommt aber eine geopolitische Dimension hinzu, von der massgeblich abhängt, wie es mit der Ostsee-Pipeline weitergeht.»

Philipp Possa in seinem Büro in Bern. Dominik Wunderli

Ein provisorischer Sachwalter schreibe einer Firma nicht vor, wie sie sich zu sanieren hat, sagt Possa. «Unsere Aufgabe ist unter anderem, die Geschäftstätigkeit zu überwachen und dafür zu sorgen, dass keine Gläubigerinteressen verletzt werden.»

Im Fall von Nord Stream 2 haben sich die Investoren und Kreditgeber, zu denen die europäischen Energieunternehmen Engie (Frankreich), OMV (Österreich), Shell (Grossbritannien) sowie Wintershall Dea und Uniper (beide Deutschland) gehören, inzwischen allesamt zurückgezogen und entsprechende Abschreibungen vorgenommen. Das heisse allerdings nicht, dass diese Gläubiger damit auf ihre Forderungen verzichten, erläutert Possa.

Vorgehen für alle Beteiligten Neuland

Bis 10. September hat die Nord Stream 2 AG nun Zeit, ihre Liquiditätsprobleme zu lösen. Offenbar gibt es dafür noch einen letzten Funken Hoffnung – ansonsten wäre längst ein Konkursverfahren eröffnet worden. Wie aus informierten Kreisen zu erfahren ist, hatte das Unternehmen seine Bilanz bereits Ende Februar beim Zuger Kantonsgericht deponiert. Seither gilt Nord Stream 2 als de-facto-insolvent.

Laut einem Firmensprecher, der nur noch via Privathandy zu erreichen ist, wurden in Folge der US-Sanktionen gegen die Betreibergesellschaft sowie deren Geschäftsführer Matthias Warnig sämtliche Konten und Kommunikationskanäle gesperrt. Transaktionen würden so verunmöglicht. Zur finanziellen Lage des Unternehmens oder zum Aufschub seiner finanziellen Verpflichtungen mochte sich der Sprecher indes nicht äussern und verwies an den Mutterkonzern Gazprom. Das aktuelle Prozedere sei «für alle Beteiligten Neuland».

Geschäftsführer von Nord Stream 2: Matthias Warnig.

Gazprom reagierte nicht auf entsprechende Anfragen. Die Nord Stream 2 AG existiert derweil nur noch auf Papier. Alle 106 Mitarbeitenden am Zuger Firmensitz wurden Ende Februar entlassen, die Büros sind inzwischen leergeräumt. Die Website ist nicht mehr aufrufbar, Anfragen laufen ins Leere. Dabei hätte die Gesellschaft nach wie vor eine wichtige Aufgabe zu erfüllen. Denn sie ist nicht nur Eigentümerin der auf Eis gelegten Ostsee-Gaspipeline, sondern auch für deren Betrieb und Wartung zuständig.

«Wer übernimmt? Wer baut das Ganze ab?»

Was, wenn es mit der testweise bereits mit Gas befüllten Röhre plötzlich ein Problem gibt und der Betreiber weder zahlungs- noch handlungsfähig ist? Vor diesem Szenario graut derzeit nicht nur Umweltverbänden, die vor den drastischen Schäden einer potenziell unbewachten Pipelineruine in der Ostsee warnen.

Theoretisch müsste dann der Staat einspringen, doch welcher? Dass die Pipeline durch mehrere Ländergebiete führt, macht den Fall nicht einfacher. Possa zieht den Vergleich zu einem Skigebiet, das in eine ähnliche finanzielle Lage geraten ist:

«Dann würde sich auch die Frage stellen: Wer übernimmt die Anlagen beziehungsweise den Betrieb? Und wenn kein Nachfolger in Sicht ist: Wer baut das Ganze ab?»

Die Frage nach einem möglichen Abbau wird im Fall von Nord Stream 2 bereits rege diskutiert. Dass je Erdgas durch die beiden Röhren à 1230 Kilometer Länge und Projektkosten von über 10 Milliarden Euro fliessen wird, ist fraglich. Eine reguläre Inbetriebnahme sei angesichts «des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine und dessen fataler Folgen undenkbar geworden», liess das deutsche Bundeswirtschaftsministerium jüngst verlauten. Nord Stream 2 droht zur Milliardenruine am Meeresgrund zu werden.

