Zug Was die Kryptofirma Bitmex im Crypto Valley will Kürzlich musste die Kryptobörse Bitmex in den USA wegen Verstössen gegen Geldwäschereivorschriften eine Busse von 100 Millionen Dollar zahlen. Nun hat Bitmex einen Sitz in Zug eröffnet. Der Niederlassungsleiter beteuert, man setze den Fokus auf Regulierung. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 18.01.2022, 14.52 Uhr

Die AC-Milan-Spieler Olivier Giroud und Rade Krunić jubeln nach einem Tor. An den Ärmeln und im Hintergrund ist Bitmex-Werbung zu sehen. Bild: Getty (Mailand, 6. Januar 2022)

Auf den Trikots der Serie-A-Mannschaften prangten früher die Logos italienischer Grosskonzerne wie Barilla (AS Roma), Pirelli (Inter) oder Mediolanum (AC Milan). Heute ist alles internationaler; für Pasta und Pneu wird nicht mehr geworben. Dafür sind in der laufenden Saison viele Schriftzüge von Krypto-Unternehmen auf den Fussballer-Shirts aufgetaucht. Hauptsponsor der AS Roma ist das Blockchain-Netzwerk Digitalbits, dessen Logo auch die Ärmel der Inter-Spieler ziert. Bei Inter heisst der Hauptsponsor seit diesem Jahr Socios.com, auch ein Kryptounternehmen. Und AC Milan wirbt neuerdings für die Kryptobörse Bitmex.

Diese Entwicklung zeigt, dass Kryptowährungen und Handelsplattformen in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind, obschon deren Risiken noch immer viele Personen abschrecken. Für die Kryptobörse Bitmex ist der mehrjährige Vertrag mit AC Milan ein Meilenstein, handelt es sich doch um das erste grössere Sponsoring in Europa. Bitmex gehört zu einer Firma, die auf den Seychellen registriert ist. Die Handelsplattform wurde 2014 von Arthur Hayes, Ben Delo and Samuel Reed gegründet. Man sei nun «the official Cryptocurrency Trading Partner of the Rossoneri», verkündete Bitmex diesen Sommer stolz.

In den USA die Finger verbrannt

Nicht weniger stolz verkündete das Unternehmen kürzlich auch die Expansion ins Crypto Valley. Seit zwei Wochen ist die erste europäische Niederlassung namens BXM Link AG mit Hauptsitz in Zug operativ. Die Firma beschäftigt derzeit in Zug und Zürich zwar nur drei bis vier Personen im Homeoffice, plant aber laut Bitmex-Link-CEO Ivo Sauter den Aufbau von rund 50 Stellen bis Ende Jahr, um danach «zügig» auf rund 100 Leute zu wachsen. «Wir sind derzeit noch auf der Suche nach geeigneten Büroflächen», sagt der Zürcher, der zuvor rund 20 Jahre lang im Banken-, Börsen- und Kryptoumfeld gearbeitet hat. «In den kommenden Monaten und Jahren werden wir stark in den Ausbau von Bitmex Link in der Schweiz investieren, denn wir sehen hier langfristig ein grosses Wachstumspotenzial.»

Bitmex-Link-CEO Ivo Sauter. Bild: PD

Begründet wird die Schaffung der Zuger Niederlassung mit dem guten regulatorischen Umfeld in der Schweiz und dem Crypto Valley, das eine starke Anziehungskraft habe. Tatsächlich hatte Bitmex zuletzt Probleme mit den Regulatoren, vor allem in den USA. 2019 hatte die US-Behörde Commodity Futures Trading Commission (CFTC) wegen illegalem Betreiben einer Kryptowährungs-Handelsplattform und Verstössen gegen Geldwäschereivorschriften eine Untersuchung gegen Bitmex eingeleitet.

Später kam es zur Anklage gegen die Firma und die Gründer. Das Unternehmen hat sich schliesslich im August 2021 mit den US-Behörden in einem Vergleich darauf geeinigt, 100 Millionen Dollar zu bezahlen und sämtliche Geldwäschereivorschriften zu befolgen. Die Strafanzeigen gegen die drei Gründer sind aber noch hängig. Drei Monate nach der Einigung schloss Bitmex den Sitz in San Francisco. Praktisch gleichzeitig kündigte das Unternehmen an, in die Schweiz zu expandieren.

Regulierung steht im Fokus

Ist die Gründung der Zuger Niederlassung also eine Art Flucht? CEO Sauter möchte die Busse oder die laufenden Verfahren nicht kommentieren. Er betont aber, Bitmex setze den Fokus klar auf Regulierung; man arbeite eng mit den Behörden zusammen. «Die Schweiz bietet uns mit ihrer fortschrittlichen Gesetzgebung die Möglichkeit, unter klaren Bedingungen unsere Dienstleistungen anzubieten», sagt der 44-Jährige.

Dass sich Bitmex professionalisiert, erkennt man auch daran, dass das Unternehmen vor einem Jahr den Chef der Stuttgarter Börse, Alexander Höptner, zum CEO der Mutterfirma ernannt hat. «Wir sind überzeugt, dass sich nur jene Krypto-Handelsplätze durchsetzen werden, die sich rasch vollständig regulieren lassen», sagte Höptner kürzlich der «NZZ am Sonntag». Das sei künftig der entscheidende Wettbewerbsvorteil.

Auf dem Schweizer Markt wird Bitmex zunächst keine Börse betreiben, sondern Brokerage-Dienstleistungen anbieten, also, vereinfacht gesagt, den Handel mit Kryptowährungen. Später seien weitere Aktivitäten denkbar. Um Brokerage anbieten zu können, benötigt Bitmex eine Lizenz der Selbstregulierungsorganisation VQF, die das Unternehmen bis im Frühling erwartet. Später soll eine vollwertige Broker-Lizenz der Finanzmarktaufsicht Finma hinzukommen. «Da wir unser Dienstleistungsangebot bald ausbauen möchten, planen wir bis Ende Jahr eine Finma-Lizenz zu beantragen», sagt Sauter.

Mit dem aktuellen Angebot will Bitmex in der Schweiz sowohl Privat- als auch Geschäftskunden ansprechen. Damit ist Bitmex ein direkter Konkurrent etablierter Kryptodienstleister wie Bitcoin Suisse oder Crypto Finance, die schon seit Jahren in Zug tätig sind. Kommt Bitmex nicht zu spät? Ivo Sauter glaubt das nicht: «Der Kuchen wird immer grösser, es gibt genug für alle.»

