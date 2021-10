Zug Zahl der Mitarbeitenden explodiert: Bitcoin Suisse sucht neuen Hauptsitz Das stark wachsende Zuger Kryptounternehmen Bitcoin Suisse will innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere 100 bis 130 neue Stellen schaffen. Am derzeitigen Standort in der Grafenau wird es eng. Nun ist ein Zweckbau geplant. Maurizio Minetti 15.10.2021, 16.30 Uhr

Der aktuelle Hauptsitz von Bitcoin Suisse in der Grafenau. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 15. Oktober 2021)

25 Stellen hat Bitcoin Suisse derzeit auf der eigenen Website ausgeschrieben. Die meisten Arbeitsplätze sind am Hauptsitz am Grafenauweg 12 in Zug zu besetzen. Hierhin ist das Kryptofinanzunternehmen erst im Sommer 2018 gezügelt. Zuvor war Bitcoin Suisse an der Industriestrasse 16 domiziliert. Das neue Büro in der Grafenau biete 77 Arbeitsplätze auf über 800 Quadratmetern und sei durch die Nähe zum Bahnhof optimal situiert, teilte Bitcoin Suisse damals mit. Es schwang die Erwartung mit, damit nun endlich genug Platz für zukünftiges Wachstum zu haben.

Etwas mehr als drei Jahre später zeigt sich: Bitcoin Suisse stösst bereits wieder an die Decke. Nach Angaben eines Sprechers beschäftigt das Unternehmen mittlerweile allein in der Schweiz mehr als 220 Personen, verteilt auf mehrere Büros und Gebäude in und um das Zuger Hauptquartier. Hinzu kommen rund 50 Personen, die in Dänemark und Liechtenstein arbeiten. Allein in den letzten 18 Monaten hat sich die Belegschaft mehr als verdoppelt.

Gründer Niklas Nikolajsen mit CEO Arthur Vayloyan. Bild: PD

Doch damit nicht genug. Wie der Firmengründer Niklas Nikolajsen kürzlich in einem Beitrag auf Facebook schrieb, will das Unternehmen innerhalb der nächsten zwölf Monate 100 bis 130 neue Stellen schaffen. «Wir erwarten in allen Bereichen unseres Kerngeschäfts Wachstum», so Nikolajsen. Am aktuellen Standort sind diese neuen Arbeitsplätze kaum unterzubringen. Das enorme Wachstum zwingt Bitcoin Suisse dazu, eine neue Bleibe zu suchen. Im Facebook-Beitrag schreibt Nikolajsen unmissverständlich:

«Wir werden voraussichtlich in ein neues Hauptquartier umziehen.»

Dies werde höchstwahrscheinlich ein «purpose built» sein, also ein Zweckbau. Zuerst hat die Finanzplattform «Finews» über den Eintrag berichtet.

Auf den Eintrag angesprochen, sagt ein Firmensprecher, man könne zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts Konkretes über einen möglichen zukünftigen Standort sagen. «Wir wachsen weiterhin relativ stark. Für uns ist deshalb klar, dass wir die Büroräumlichkeiten aus Kosten- und Effizienzgründen zusammenlegen müssen», sagt er. Man sei bestrebt, im Kanton Zug zu bleiben. «Wir werden aber alle Möglichkeiten in Betracht ziehen, bis eine endgültige Lösung gefunden ist», führt der Sprecher aus.

Blick in die aktuellen Büros von Bitcoin Suisse. Bild: PD

Gesuch für Banklizenz zurückgezogen

Alles andere als ein Verbleib von Bitcoin Suisse im Kanton Zug wäre eine Überraschung, denn das nach eigenen Angaben älteste Schweizer Kryptounternehmen ist der prominenteste Vertreter des Crypto Valley. Unbestritten ist in der Zuger Kryptoszene, dass Bitcoin ­Suisse zusammen mit Ethereum-Erfinder Vitalik Buterin massgeblich dazu beigetragen hat, das Zuger Crypto Valley zu etablieren und international bekannt zu machen.

2013 als Wechselstube für Kryptowährungen gegründet, bietet Bitcoin Suisse heute eine ganze Palette an Finanzdienstleistungen im Kryptoumfeld an. Zuletzt erlebte das Unternehmen einen Kundenansturm und musste die finanzielle Grenze heraufsetzen, um die Anfragen von Kunden bewältigen zu können. Seit der ehemalige Banker Arthur Vayloyan vor vier Jahren den CEO-Posten übernommen hat, ist Bitcoin Suisse nicht nur enorm gewachsen, sondern hat auch die Professionalisierung vorangetrieben.

Doch mit dem Wachstum kamen auch Wachstumsschmerzen. Im Juli 2019 hatte Bitcoin Suisse eine Banklizenz bei der Finanzmarktaufsicht (Finma) beantragt, doch diesen Frühling hat das Unternehmen das Gesuch wieder zurückgezogen. Hauptgrund dafür war, dass die Finma «Hinweise auf Mängel im Geldwäscherei-Abwehrdispositiv» festgestellt hatte. Wer mit Kryptowährungen handelt, muss in diesem Bereich enorm vorsichtig sein. Seither versucht Bitcoin Suisse, mit dem Aufbau von Legal- und Compliance-Stellen die hohen regulatorischen Anforderungen besser zu meistern.

Selbst wenn die Kurse sinken, verdient Bitcoin Suisse

Dabei ist das hochprofitable Unternehmen in den letzten Jahren viel transparenter geworden. Kürzlich gab Bitcoin Suisse bekannt, dass sich der Umsatz letztes Jahr im Vergleich zum Vorjahr auf über 60 Millionen Franken verdreifacht habe. Der konsolidierte Gewinn verzehnfachte sich auf 24,1 Millionen Franken. Selbst vom Absturz der Kryptokurse profitiert Bitcoin Suisse. Wie die «Bilanz» schreibt, weist das Unternehmen fürs erste Halbjahr 2021 Rekorderlöse von 70 Millionen Franken aus und damit rund 56 Millionen mehr als im Jahr davor. Auch der Gewinn sei auf Rekordniveau gestiegen. Ein Firmensprecher sagt:

«Für uns als Broker sind die Schwankungen gut, die Aktivität der Kunden ist dann umso stärker.»

Für das Geschäft braucht's aber weiterhin viel Kapital, darum steht seit geraumer Zeit eine Kapitalerhöhung im Raum. Ausserdem liebäugelt Bitcoin Suisse schon seit längerem mit einem Börsengang. «Es kann durchaus sein, dass Bitcoin Suisse in nicht allzu ferner Zukunft an einer grossen Börse kotiert wird», heisst es in Nikolajsens Facebook-Eintrag.