Interview Zuger Experte erklärt, wie sich die Generalversammlungen verändern: «Viele Firmen haben Angst davor, diesen alten Zopf abzuschneiden» Arturo Devigus, Gründer und Geschäftsführer der Devigus Engineering AG mit Sitz in Rotkreuz, ist ein Experte in Sachen Generalversammlungen. Er sieht in der Digitalisierung viel Potenzial – aber auch Risiken. Maurizio Minetti 11.11.2020, 05.00 Uhr

Bild: Nadia Schärli (10. November 2020)

Erste Unternehmen wie die Luzerner Kantonalbank haben ihre physische Generalversammlung 2021 wegen der Coronakrise bereits abgesagt. Das ab 2022 geltende neue Aktienrecht dürfte den Trend zur digitalen GV zudem weiter verstärken. Wird es je wieder Generalversammlungen mit Tausenden von Aktionären geben?

Arturo Devigus: 2020 und 2021 gehen wir von vereinzelten physischen Generalversammlungen aus. Der Trend geht in Richtung einer weiteren Digitalisierung: Es kann effizienter und günstiger sein, eine Aktionärsversammlung virtuell durchzuführen. Das haben die Unternehmen im Frühjahr selber festgestellt. Die Kosten für die Durchführung einer GV ohne physische Präsenz der Aktionäre sind signifikant tiefer als bei einer GV mit physischer Präsenz. Dies vor allem wegen Einsparungen bei der Lokalmiete und beim Catering. Bei kleineren Gesellschaften macht die Einsparung für den Wegfall des GV-Tags entsprechend weniger aus. So ist nicht zu vergessen, dass die Haupttätigkeit der GV die Vorbereitung und die Verarbeitung der Stimminstruktionen darstellt.

Kritiker monieren, die Aktionärsdemokratie leide darunter, wenn die GV nur im Internet stattfindet. Wie soll es so möglich sein, spontan das Wort zu ergreifen?

Die aktuelle Covid-19-Verordnung des Bundes sieht dies tatsächlich nicht vor. Diese sistiert lediglich das Recht des Aktionärs auf eine physische Teilnahme. Darum haben im Frühjahr zwar einige Firmen ihre GV live im Internet übertragen, aber es war kaum möglich, als Aktionär spontan das Wort zu ergreifen. Da die Verordnung bis Ende 2021 verlängert wurde, dürfte dies auch in der GV-Saison 2021 so bleiben. Das neue Aktienrecht, das voraussichtlich per 2022 in Kraft tritt, erlaubt eine rein virtuelle GV ohne physischen Tagungsort. Wortmeldungen erfolgen dann online.

Könnten Firmen nicht von sich aus schon jetzt virtuelle GVs mit spontanen Wortmeldungen durchführen?

Virtuelle GVs können rechtssicher erst nach Inkrafttreten des neuen Aktienrechts durchgeführt werden. Unternehmen müssen zudem ihre Statuten anpassen, was einen gewissen Vorlauf bedingt. Wir gehen davon aus, dass einige Gesellschaften eine solche Statutenänderung anlässlich der GV 2022, also nach Inkrafttreten des neuen Aktienrechts, durchführen werden. Ich gehe nicht davon aus, dass eine Mehrzahl grösserer Unternehmen bereits in der nächsten GV-Saison die spontane digitale Wortmeldung erlaubt.

Zur Person Arturo Devigus (57) ist Gründer und Geschäftsführer der Devigus Engineering AG mit Sitz in Rotkreuz, die für Unternehmen Namenaktienregister- und Generalversammlungsdienstleistungen erbringt. Zu den Kunden zählen Firmen wie UBS, Credit Suisse, Swiss Life, Nestlé, sowie auch einige Zentralschweizer Unternehmen wie Luzerner und Zuger Kantonalbank, Bossard, Sika, LafargeHolcim, Landis+Gyr und Zug Estates.

Einige Unternehmen sind wohl froh, wenn sie erneut eine GV ohne «Störenfriede» durchführen können.

Aktionäre sollten keinesfalls als Störenfriede betrachtet werden. Die Firmen sollten stattdessen den Trend der Digitalisierung der GV als Chance betrachten. Es geht darum, die Aktionäre noch besser einzubinden und ihnen zu zeigen, dass die digitale GV effizienter sein kann und auch bequemer. Möglicherweise kann man die digitale Wortmeldung so gestalten, dass sie einen besseren Dialog zwischen Unternehmen und Aktionären erlaubt. Es gibt aber für Firmen auch Risiken.

Welche?

Querulanten könnten den virtuellen Raum missbrauchen, wie dies heute auch schon physisch möglich ist. Dieses Thema müssen Unternehmen frühzeitig adressieren. Grundsätzlich gilt, dass bei der virtuellen Generalversammlung keinesfalls weniger starke Sicherheitsvorkehrungen zu treffen sind. Ganz im Gegenteil. Denn es gilt auch die Cyberkriminellen oder Hacker entsprechend abzuschirmen. Dem Thema Informationssicherheit kommt somit eine noch viel grössere Bedeutung zu, als dies heute bereits der Fall ist.

Nicht nur die GV an sich, auch die Vorbereitung dazu dürfte zunehmend digitalisiert werden. Wo steckt noch Potenzial zur Effizienzsteigerung?

Heute verschicken Unternehmen vor jeder GV zum Teil Zehntausende Einladungen per Briefpost an die Aktionäre. Um diese Quote zu reduzieren, bedarf es umfangreicher Vorbereitungen. Die voll elektronische Einladung ist bereits heute nach entsprechender Statutenanpassung möglich.

Warum halten dann Unternehmen am Briefversand fest?

Im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften bestimmen die Statuten die Form der Einberufung. Hierzu reicht gemäss Statuten der meisten Gesellschaften eine Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt. Viele Unternehmen haben jedoch Angst davor, diesen alten Zopf des Briefversands vorzeitig abzuschneiden. Sie fürchten, ihre Anteilseigner vor den Kopf zu stossen und wohl auch eine geringere Wahlbeteiligung. Dabei kostet dieser Versand jedes Jahr eine Menge Geld.

Wie sieht es bei den Abstimmungen aus?

Die «Corona-GVs» im Frühling haben zu einem weiteren Anstieg der elektronischen Abstimmungen geführt. Unseren Daten zufolge stimmen aber immer noch rund drei Viertel der Aktionäre, welche eine Wahl abgeben, schriftlich ab.

Warum ist das so?

Es ist sehr einfach, das Weisungsformular auszufüllen, in das Antwortcouvert zu legen und abzuschicken.

Vielleicht sind aber auch die Systeme zur elektronischen Abstimmung zu kompliziert?

Ja, hier gibt es immer noch eine gewisse Hürde. Es hat sich in den letzten Jahren jedoch einiges getan. Wir zum Beispiel haben unser System mit der Einführung des QR-Codes sehr stark vereinfacht. Es existieren diverse Lösungen auf dem Markt. Es gilt immer eine sorgfältige Abwägung zu machen zwischen geforderter IT-Sicherheit und der einfachen Handhabung.

Für manche Aktionäre sind die Traktanden gar nicht so wichtig, sie gehen vielmehr an die GV, um ein Geschenk oder ein Gratis-Essen zu ergattern. Wird es solche «Fressaktien» künftig noch geben?

Viele Firmen sind schon vor Corona davon weggekommen. Statt Aktionärsgeschenke zu verteilen, spenden sie das Geld für wohltätige Zwecke. Ich denke, der Trend geht weiter in diese Richtung. Aber ganz auf den gesellschaftlichen Teil sollten die Unternehmen nicht verzichten. Nach Corona werden sie das Zusammensein wieder zelebrieren.