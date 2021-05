Pharma Zuger Start-up entwickelt Nasenspray gegen Ängste – und sammelt Millionen ein Der Apotheker John Fröhlich hat einen Nasenspray entwickelt, der Patienten die Angst nimmt. Nun will er das Produkt europaweit verkaufen. In einer Finanzierungsrunde hat er 3 Millionen Franken aufgenommen. Maurizio Minetti 18.05.2021, 05.00 Uhr

Der Gang in die Röhre ist oftmals mit Ängsten verbunden. Bild: Getty

Bildgebende Verfahren wie das MRI sind für Diagnosen diverser Krankheiten unerlässlich. Für Patienten ist der Gang in die Röhre aber oftmals mit grossen Ängsten verbunden, und zwar nicht nur wegen des Resultats der Untersuchung. «Viele leiden unter Platzangst», sagt der Apotheker John Fröhlich, der viele Jahre im Bereich Radiologie geforscht hat, so auch in der Luzerner Klinik St.Anna. Fröhlich will den Patienten diese Angst nehmen. Dafür hat er ein Start-up gegründet, das einen angstlösenden Nasenspray entwickelt. Seine Akroswiss AG mit Sitz in Zug hat vor wenigen Tagen eine Finanzierung in der Höhe von 3 Millionen Franken abgeschlossen. Doch der Reihe nach.

Im Rahmen seiner Radiologie-Beratungen wurde Fröhlich 2004 angefragt, ein Mittel zu entwickeln, das den Patienten die Angst nehmen könnte. «Bis zu diesem Zeitpunkt gab es nur zwei Arten, um die Patienten zu beruhigen: Entweder mit Tabletten, die erst nach 20 Minuten wirken. Oder dann mit einer Spritze, die dazu führt, dass Patienten einschlafen. Beides ist nicht optimal», erzählt Fröhlich.

Der heute 63-Jährige tüftelte daraufhin in seiner Klus-Apotheke in Zürich und entwickelte letztlich einen Nasenspray, der auf dem Arzneistoff Midazolam basiert. Diese Substanz ist zwar erforscht, doch gab es bis zu diesem Zeitpunkt keine nasale Anwendung davon. Der Spray habe schon nach wenigen Sekunden «extrem gut gewirkt», sagt Fröhlich. Die Patienten hatten keine Angst und schliefen auch nicht ein. Eine Studie der Universität Basel bestätigte die Wirkung. 2008 entwickelte er einen zweiten Nasenspray, der als Notfallmedikament gegen epileptische Anfälle wirkt. Beide Sprays wurden in den letzten Jahren über Fröhlichs Apotheke an Ärzte und Spitäler in der ganzen Schweiz verkauft.

Vom Labor zur industriellen Produktion

John Fröhlich zeigt den Nasenspray. Im Hintergrund sieht man die Abfüllmaschine der Klus-Apotheke, welche pro Stunde 500 Nasensprays halb automatisiert abfüllen kann. Bild: PD

Weil seine Erfindung kopiert wurde, entwickelte Fröhlich den Spray weiter und liess ihn patentieren. «Das neue Produkt ist jeweils nur auf einen Patienten beziehungsweise auf eine Patientin abgestimmt und kann daher nicht kopiert werden.» Eine wichtige Innovation sei, dass der neue Spray auch im Liegen appliziert werden könne. Das sei im radiologischen Bereich ein grosser Pluspunkt.

Die Nachfrage von Ärzten und Spitälern nach beiden Produkten wuchs stetig, auch Zahnärztinnen und Zahnärzte interessierten sich für den angstlösenden Spray. 2018 gründete Fröhlich in Zürich für 4,5 Millionen Franken ein Produktionslabor für den neuen Spray. Das ging einige Jahre lang gut. Doch nun möchte Fröhlich nicht mehr nur im Labor herstellen, sondern nach Industriemassstab expandieren. Um grössere Mengen herstellen zu können, braucht er aber eine Zulassung der europäischen Arzneimittelbehörde. Fröhlich sagt:

«Wir wollen den Spray international verkaufen. Sobald eine Zulassung der europäischen Behörde erfolgt, werden wir auch in der Schweiz ein Gesuch einreichen.»

Kapital von der Familie Linsi

Doch die Arzneimittelbehörde stellt mehrere Bedingungen. Eine davon ist, dass es eine klinische Studie braucht. Um diese zu finanzieren, ist Fröhlich in den letzten Monaten auf Investorensuche gegangen. Fündig geworden ist er in der Zentralschweiz. Hauptsächlich an der 3-Millionen-Finanzierungsrunde beteiligt waren Walter P. Hölzle, der in Zug ein Beratungsunternehmen besitzt und als ehemaliger Präsident der Vereinigung Pharmafirmen in der Schweiz bekannt ist. Zudem hat auch die Familie Linsi, welche das Hotel Monopol in Luzern besitzt, Kapital zur Verfügung gestellt. Die sogenannte Seed-Finanzierung erfolgt über die Akroswiss AG mit Sitz in Zug, welche auch die Lizenzrechte verwaltet. Akroswiss beschäftigt zwar nur eine Handvoll Personen, stützt sich aber auf viele externe Berater ab.

Geht alles nach Plan, könnte Akroswiss den neuen Nasenspray ab 2024 europaweit im grossen Stil vertreiben, sagt John Fröhlichs Sohn Marc, der als Geschäftsführer fungiert. Eine Marktanalyse habe gezeigt, dass europaweit ein Umsatzpotenzial von rund 300 Millionen Franken bestehe. Ein Markenname für die beiden Sprays existiert allerdings noch nicht. «Wir sprechen vom Epilepsie-Nasenspray und vom Radiologie-Nasenspray», sagt John Fröhlich. Für die Namensfindung bleibt aber noch Zeit.