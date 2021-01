ZUkunft der Städte Job-Armageddon abgewendet: Städte trotzen Corona und Homeoffice-Trend Städte sind das Gegenteil von sozialer Distanzierung, dennoch haben sie auch nach dem Coronajahr 2020 ihre Anziehungskraft nicht verloren - wie neue Zahlen zum Immobilienmarkt zeigen. Niklaus Vontobel 30.01.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zieht die Menschen noch immer an: Stadtleben in Vor-Coronazeiten. Walter Bieri / KEYSTONE

Arbeitgeber, die sich hipp geben wollen, sagen Dinge, wie: «Bei uns zählt der Beitrag und weniger der Ort, von wo er erbracht wird.» Und trendige Zukunftsforscher erzählen von Innenstädten, die sich entleeren, weil neu Büros fern der Innenstädte erstellt werden. Das wirtschaftliche Leben finde im digitalen Raum statt. Im Coronajahr 2020 scheinen die Futurologen recht zu bekommen.

Doch zu den Prophezeiungen passen selbst im Coronajahr 2020 viele Fakten nicht. Wenn es tatsächlich eine Verlagerung gäbe – weg von den Städten, ­hinaus ins Grüne, in periphere Lagen –, müsste man das an den Suchabonnementen sehen, mit denen Mietwohnungen oder Eigenheime gesucht werden.

Die neuesten Zahlen zu ­Suchabos zeigen keinen Exodus in ländliche Idyllen hinein. Mietwohnungen werden vorwiegend in kleinen, mittleren oder grossen Städten gesucht. Und weil es in Grossstädten zu teuer ist, sucht man in den Agglomerationen rundherum (siehe Chart).

Warnung vor Armageddon am Arbeitsmarkt

Für den Traum vom eigenen Heim schweifen einige nun etwas weiter in die Ferne. Aber auch Eigenheime werden mehr in städtischen Räumen gesucht als in der Peripherie oder in touristischen Gemeinden. Die Menschen würden mehr auf dem Land suchen, wenn sich der Vers des lateinischen Dichters Horaz durchsetzen würde, wonach glücklich ist, wer fern von (städtischen) Geschäften ist.

Ob die Pandemie das Homeoffice zur neuen Normalität macht – davon hängen Millionen von Jobs ab, glaubt der Städte-Ökonom Edward Glaeser. In seinem Klassiker «Triumph der Städte» beschreibt der Harvard-Professor, wie sich die Städte von Viren und Seuchen befreit haben. So verkürzte das dichte Zusammenleben von Menschen nicht länger die Lebenserwartung. Städte konnten noch besser sein, was sie seit Jahrhunderten waren: Orte, wo sich Wissen rasend schnell verbreitet.

Doch in der ersten Coronawelle zweifelte der Professor am eigenen Buch, er unkte: es drohe ein Job-Armageddon. In den Städten bewahre die menschliche Nähe zig Millionen von Jobs vor der Schreckensvision einer robotisierten Wirtschaft. Kein Roboter könne einen Barista ersetzen, der Kaffee serviert und zugleich Freude bereitet mit einem Lächeln. Werde die Pandemie zur neuen Normalität, bereite diese Nähe nur Angst, keine Freude – und Millionen von Jobs verschwänden in Handel, Gastronomie und Freizeitservices.

Nun hat Glaeser zum Glauben in Städte wiedergefunden, mitten in der zweiten Corona-welle. In einem Fachblatt schreibt er:

«Das Zeitalter der urbanen Wunder ist nicht vorbei.»

Alles steht unter dem Vorbehalt: dass die neuen Impfstoffe abermals Viren und Seuchen aus den Städten verbannen. Dann werde auch der angebliche Megatrend zum Homeoffice bleiben, was er seit über vierzig Jahren sei: eine Prophezeiung, die auf ihre Erfüllung wartet.

Dass das Homeoffice nicht das alles bestimmende Ideal ist, zeigen auch die Preistrends des Coronajahrs. Insgesamt sind die Preise überdurchschnittlich stark gestiegen, im landesweiten Schnitt um 5,4 Prozent (siehe Chart). Die Experten von Wüest Partner erklären dies so: Die Menschen schätzen in Coronazeiten ihren Wohnraum mehr. Überdurchschnittliche Zunahme gab es aber vor allem in den Grossstädten und in den Agglomerationen rundherum.

In ländlichen oder touristischen Gemeinden gingen die Preise auch hoch, aber deutlich weniger als im landesweiten Schnitt. Und wenn man fern von Zentren wohnen muss, will man offenbar zumindest dorthin pendeln können: In Pendlergemeinden ausserhalb von Agglomerationen stiegen die Preise ebenfalls überdurchschnittlich.

Dystopie: Überwachung im eigenen Homeoffice

Der Glaube an die Städte zeigt sich auch an der Nachfrage nach Büros. Trotz Homeoffice-Trend und einem historischen Coronajahr blieben die Mietpreise in den grossen Städten stabil. Der Immobilienvermarkter JLL beobachtet in nahezu allen grösseren Städten eine gute Nachfrage nach modernen Büros in den Innenstädten.

Und das Homeoffice scheint oft verlockender, als es dies tatsächlich ist. Die ETH Zürich vermeldete letzten Oktober in einer Studie: «Je digitaler die Arbeit, desto unzufriedener die Beschäftigten.» Die Mitarbeiter würden sich übermässig kon­trolliert fühlen. Viele Arbeitgeber blockieren bestimmte Internetseiten, bei anderen Seiten überwachen sie den Besuch.

Vieles hängt von den Impfstoffen ab. Besiegen sie das ­Virus, kehrt in den Städten grösstenteils die frühere Normalität zurück – die eigentlich ein hundertjähriger Ausnahmezustand war. Davor prägten Seuchen das Schicksal von Städten – seit der athenische Staatsmann Perikles der Pest erlag, wie Städte-Ökonom Glaeser schreibt.

Als Cholera und Typhus aus Schweizer Städten verbannt wurden

Dann triumphieren auch die Schweizer Städte wieder. Anfang des 18. Jahrhunderts bildete sich in ihnen als Reaktion auf die Pest das Gesundheitswesen heraus, wie der Berner Medizin Historiker Hubert Steinke erklärt. Die Vorläufer der heutigen Gesundheitsdirektoren waren quasi permanente Taskforces, die für den nächsten Ausbruch der Pest bereit sein sollten.

Medizin-Historiker: Hubert Steinke

Oliver Menge

Ab dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts werden Cholera und Typhus aus den Städten verbannt. Es werden Kanalisationen gebaut, in der Stadt Bern beispielsweise um 1872. Das einkommende trinkbare Wasser wird getrennt vom abgehenden Dreckwasser.

Davor geht aller Dreck hinten aus dem Haus, wie Professor Steinke erklärt. Alles landet in einer Art von Zwischengasse, Ehgraben genannt, der als Abflussrinne dient. Alles bleibt dort lange offen liegen. Das Trinkwasser wird von Brunnen auf den Hauptgassen geholt. Doch der zufliessende Trinkwasser-Strom und das abfliessende Dreckwasser vermischen sich.

Wenig überraschend gilt das Leben in den Städten damals als wenig gesund, das Landleben geniesst den besseren Ruf.