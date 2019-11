Zwei neue Valiant-Regionenleitende für die Zentralschweiz

Valiant hat in der Zentralschweiz eine neue Regionenleiterin für Privat- und Geschäftskunden sowie einen neuen Regionenleiter für Unternehmenskunden ernannt. Andrea Burkard und Bernhard Fischer nehmen ihre Tätigkeiten am 3. Januar 2020 auf.

Filiale der Valiant Bank an der Pilatusstrasse in der Stadt Luzern. (Bild: Nadia Schärli, 30. März 2017)



Andrea Burkard. (Bild: PD)

(dvm) Andrea Burkard wird Anfang des kommenden Jahres neue Leiterin der Region Zentralschweiz für Privat- und Geschäftskunden von Valiant. In dieser Funktion ist sie verantwortlich für elf Geschäftsstellen und rund 55 Mitarbeitende im Raum Luzern, wie die Bank am Dienstag mitteilte. Burkard folgt auf Stephan Bruhin, der sich künftig um den Aufbau der neuen Geschäftsstelle in Rapperswil kümmern wird.

Die 48-Jährige habe langjährige Kundenberatungs- und Führungserfahrung in der Finanzbranche, schreibt Valiant in der entsprechenden Mitteilung. Burkard war während rund 30 Jahren für die Triba Partner Bank tätig, die vor zwei Jahren in die Valiant integriert wurde. Zuletzt war sie dort Stellvertreterin des CEO und hat die Fusion mit Valiant umgesetzt.

Bernard Fischer wechselt von der Zuger Kantonalbank zu Valiant

Bernard Fischer. (Bild: PD)

Ebenfalls eine neue Leitung erhält die Betreuung der Unternehmenskunden im Raum Zentralschweiz. Diese Funktion übernimmt ab 3. Januar 2020 Bernhard Fischer. Die Region hat Standorte in Luzern, Zug und Sursee mit rund 15 Mitarbeitenden.

Der 47-Jährige ist aktuell Leiter Firmenkunden einer Marktregion bei der Zuger Kantonalbank. Nach der Ausbildung bei der Luzerner Kantonalbank ist er seit über 25 Jahren im Firmenkundengeschäft tätig, seit elf Jahren bei der Zuger Kantonalbank. Fischer folgt auf Markus Sieger, der eine neue Herausforderung ausserhalb von Valiant annimmt.