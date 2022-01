Verrückte Börsenwoche Darum spielen die Börsen verrückt: Gleich zwei historische Superblasen auf einmal In den USA seien Aktien wie Immobilien derart überbewertet, wie es dies zuvor in hundert Jahren nur drei Mal gegeben hat. Die Schweiz kommt den amerikanischen Verhältnissen gefährlich nahe. Niklaus Vontobel Jetzt kommentieren 28.01.2022, 20.44 Uhr

Wie lange geht das noch gut? Die Börse hat eine

verrückte Woche hinter sich Allie Joseph / AP

Die Börse spielt verrückt, am Ende der Woche wie zu Beginn. In der Schweiz geht es am Freitag zuerst nochmals runter. Der SMI verliert zwischenzeitlich deutlich über 1,5 Prozent. So fällt der Bluechip-Index unter 12000 Punkte. Diese historische Marke hatte er Sommer 2021 erstmals übertroffen, erstmals in seiner Geschichte. Schon zum Auftakt der Börsenwoche war drunter gerutscht, erholte sich – und stürzt zum Abschluss wieder ab.

Zwar sind die Wege der Börse unergründlich, doch dürfte ihr dies die Laune verdorben haben: Es kamen Bad News aus Deutschland. Europas grösste Wirtschaft schrumpft. Gelingt keine Trendwende, steckt das Land bald offiziell in einer Rezession, zum zweiten Male in der Coronakrise. Die News-agentur Bloomberg titelt: «Aussichten verdüstern sich für die Eurozone: Deutschland steht am Rande einer Rezession.»

Deutschland macht etwas mehr zu schaffen als anderen, womit eigentlich alle Volkswirtschaften zu kämpfen haben. Es stockt entlang der Lieferketten, was vor allem der Industrie wehtut. Hotels und Restaurants hingegen leiden stark unter den Coronaregeln. Überall mangelt es an Mitarbeitenden. Und die Inflation ist rekordhoch.

Das reichte. Die Good News wurden überschattet, die es davor aus den USA gab. Dabei waren diese News wirklich gut. Die grösste Volkswirtschaft der Welt wuchs im Jahr 2021 so schnell wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Eine Zunahme um 5,7 Prozent gelang zuletzt 1984. Und es gab noch mehr. Apple vermeldete einen Rekord im vierten Quartal: den höchsten Umsatz in der Geschichte des Iphone-Konzerns.

Derlei Good News sollten der Börse eigentlich helfen. Wächst die Wirtschaft, ist das gut für die Gewinne der Unternehmen. Machen sie wie Apple hohe Profite, scheinen rekordhohe Aktienpreise gerechtfertigt. Erst vor ein paar Wochen erreichte Apple als erstes Unternehmen überhaupt einen Börsenwert von 3 Billionen Dollar. Das ist eine 3 und 12 Nullen.

300 Blasen, aber nur gerade fünf Superblasen

Es geht drunter und drüber, weil sie hoffen und bangen, die Börsianer und Börsianerinnen. Ihre Hyperaktivität hat einen Grund. Es wimmelt von Blasen. Es hat sie in Aktien und Immobilien. Und es hat sie rund um die Welt: in China, in den USA, in der Schweiz. Offensichtlich ist vielerorts ein Übermass an Luft drin in den Bewertungen. Knallt es, fallen die Kurse umso tiefer, und dies viele Jahre lang.

Gleich zwei Blasen zur gleichen Zeit hat es in den USA, eine in Aktien, eine in Immobilien. Es sind eigentliche Superblasen, so Jeremy Grantham. Der Amerikaner ist über 80, halbpensioniert, steinreich. Er überstand als Vermögensverwalter alle Crashs, warnte stets, und hat nun regelrecht Freude, nochmals eine Superblase erleben zu dürfen. Und dieses Mal seien es deren sogar zwei, was in der Geschichte der USA einzigartig sei.

Superblasen sind es, weil die Preise sich besonders weit entfernt haben von der historischen Normalität. Grantham und sein Team durchsuchten alles, was es an Zahlen zur Finanzgeschichte gab, und fanden so rund 300 gewöhnliche Blasen, aber bloss fünf solcher Superblasen.

Die wilden Zwanzigerjahre endeten im Jahr 1929 im Börsencrash des Schwarzen Donnerstags, worauf eine Weltwirtschaftskrise folgte. In 1980er-Jahren erlebte Japan als erstes Land das gleichzeitige Auftreten zweier Superblasen. Alle Relationen gerieten durcheinander. Der Marktwert aller Immobilien war zweimal grösser wie jener aller Immobilien der USA.

Im Jahr 2000 knallt es, als die Dotcom-Blase endet und damit der Geist des Schnell-Reich-Werdens um die damals neuen Internetfirmen.

Ab 2007 brechen die Preise von US-Immobilien ein. Banken beben in den Grundfesten oder stürzen ein wie Lehman. In Zürich wird vor dem Sitz der Credit Suisse demonstriert. Angeblich zu «100 Prozent kapitalgeschützte» Finanzprodukte sind überhaupt nicht geschützt. Die UBS muss sich retten lassen, nachdem sie in den USA die «Nummer Eins» sein wollte.

35 Billionen könnten sich in Luft auflösen

Nun gibt es also gleich zwei solcher Superblasen in den USA: Immobilien sind real teuer als in der Superblase von 2007, die Bewertungen von Aktien sind jenen luftigen Bewertungen aus der Dotcom-Blase nahe. Darum unkt der Ökonom Robert Shiller, die Aktienmärkte könnten um die Hälfte einbrechen. Grantham sagt, in Aktien und Immobilien zusammen könnten sich Unsummen schlicht in Luft auflösen: 35 Billionen Dollar.

Und die Schweiz? Sie könnte durchaus ihre eigenen beiden Superblasen haben. An den Aktienmarkten wurden die Rekordpreise aus der Dotcom-Ära längst zurückgelassen. Bei den Immobilien reden sie sich schon seit Jahren die Münder fusselig, die Spitzen der Schweizerischen Nationalbank und der Aufsichtsbehörde Finma.

Erst die Woche warnte die Nationalbank wieder, die Preise würden stärker steigen, als mit fundamentalen Faktoren zu erklären sei. Die Finma spricht von Überhitzung, Überbewertung und erhöhter Verwundbarkeit. Doch sind die Preise heute höher, als auf dem Höhepunkt der fatalen Immobilienblase in den 80er-Jahren. Damals mussten die Banken total 8,5 Prozent all ihrer Kredite abschreiben.

Doch Börsianer und Börsianerinnen wissen, spielt die Welt erst mal verrückt, kann das Spiel lange weitergehen. In der Zwischenzeit spielen sie besser mit, zumindest ein Stück weit. So machte das Grantham. Er stieg nicht völlig aus Aktien aus, auch wenn er deren Bewertungen für lachhaft hielt. Er hielt bloss weniger Aktien. Sonst wäre er in den Boomjahren von der Konkurrenz zermalmt worden. Heute sagt er: «Das wilde Getümmel kann jederzeit beginnen.»

Es war noch nicht so weit am Ende dieser verrückten Börsenwoche. Der Index SMI verlor am Freitag bloss 0,6 Prozent und schloss damit knapp über der historischen Marke von 12000 Punkten. Es hatte noch Good News aus den USA gegeben.

