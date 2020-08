19 Minuten früher in Lugano: Das ändert sich mit dem Fahrplanwechsel am 13. Dezember Mit dem Fahrplanwechsel am 13. Dezember kommen Zugreisende von der Zentralschweiz schneller ins Tessin und nach Mailand. Für die Pendlerinnen und Pendler zwischen Luzern, Zug und Zürich gibt es mehr Sitzplätze. 26.08.2020, 13.28 Uhr

(sda) Der IR70, der in Luzern jeweils zur vollen Stunde nach Zürich losfährt, hält neu nicht mehr in Thalwil. Dies sei aus betrieblichen Gründen der Fall, teilten die SBB am Mittwoch mit. Dafür profitierten die Reisenden zwischen Luzern und Zürich von einer um vier Minuten kürzeren Fahrzeit. Neu beträgt die Reisezeit 41 Minuten.