Fragen & Antworten 20 Tipps aus Uri, Ob- und Nidwalden für die Quarantäne mit Kindern Wer mit kleinen Kindern in die Quarantäne muss, stösst an seine Grenzen. Fachfrauen aus Uri, Ob-, Nidwalden sagen, wie Familien gemeinsam die anspruchsvolle Zeit meistern können.

Marion Wannemacher 03.11.2020, 11.30 Uhr

«Die nächsten Monate werden herausfordernd für Eltern sein», vermutet Sonja Gut, Krippenleiterin vom Chinderhuis Obwalden. Immer wieder müssen Kinder, manchmal gar mit Eltern in Quarantäne. Vielfach sind die Eltern doppelt gefordert. Sie arbeiten im Homeoffice und müssen sich gleichzeitig um den Nachwuchs kümmern. Noch schwieriger ist die Situation, wenn sich ein Elternteil isolieren muss.

Für den Fall der Isolation rät die Expertin: «Grundsätzlich lohnt es sich, auch bereits Zweieinhalbjährigen, die Situation zu erklären, wenn jemand krank ist. Kinder können sich gut mit Situationen arrangieren, auch wenn sie schwierig sind». Wichtig sei dann, sich nicht beim Kind zu beklagen, dass man es so gern mal wieder in den Arm nehmen wolle. Ganz kleinen Kindern helfe manchmal schon ein Schal der Mutter oder deren Parfüm oder ein T-Shirt vom Vater sowie ein Foto.



«Nicht dramatisieren, sondern ermutigen: ‹du/ihr macht das super›»

Wichtig seien die Strukturen für Kinder, zu klären, was erlaubt ist und was nicht. Also beispielsweise bei kleineren Kindern Türschutzgitter zum Zimmer von Mutter oder Vater zu organisieren und die Grenze räumlich zu errichten. «Bei Selbst-Isolation lohnt sich eine klare Trennung», rät sie. «Sonst kommt man mit der Familie nicht mehr aus der Quarantäne.»

Die Fach- und Familienfrau spricht aus eigener Erfahrung

«Wir sind mit den Eltern im Austausch und stellen fest, dass viele Familien stark gefordert sind. Uns ist es sehr wichtig, die Familien in dieser Situation zu bestärken und sie, so gut es geht, zu unterstützen», erzählt die Fachfrau. Sonja Gut ist selber Mutter dreier Kinder im Alter von drei, sechs und acht Jahren. Aus eigener Erfahrung mit dem Lockdown weiss sie, was es bedeutet, wenn die Älteste ihr Homeschooling zu bewältigen hat und die Jüngeren beschäftigt werden möchten.



Auch Erika Liem-Gander von der Mütter-/Väter-Beratung bei der Spitex Nidwalden weiss um die Riesen-Herausforderung, in der Quarantäne gleichzeitig arbeiten zu müssen und jüngere Kinder zu betreuen. «Eltern, die vielleicht ohnehin schon psychisch belastet sind, geraten in der Quarantäne oft an den Anschlag. Die Unterstützung in der Betreuung für die Kinder fällt weg. Die finanzielle Ungewissheit kann zusätzlich belasten, Kontakte beim Besuch von Angeboten brechen weg», berichtet sie aus der Praxis. Es gebe aber auch den anderen Fall, dass Eltern neugeborener Kinder gerade die Ruhe geschätzt hätten. «Es gibt Familien, die Positives mitgenommen haben aus der Zeit, die enger zusammengewachsen sind. Das kann eine Chance sein.»

So ein Positivbeispiel kennt auch Krippenleiterin Manuela Christmann vom Chinderhuis Nidwalden. Sie weiss von einer Stanser Familie mit drei Kindern, die sich am Anfang ihrer Quarantäne zusammensetzten und sich überlegten, wie sie die Zeit als Familie nutzen wollten. Jeder durfte seine Wünsche äussern «Das Jüngste wollte lernen, die eigenen Schuhe zu binden», nennt sie ein Beispiel. «Warum nicht am Anfang ein Brainstorming machen, gemeinsam Projekte definieren und jeden Tag eins abstreichen?», schlägt sie vor.



Erika Liem rät Eltern auf jeden Fall zur klaren Absprache. «Sie sollten sich bei der Betreuung der Kinder abwechseln, damit sich jeweils ein Elternteil punktuell zurückziehen und durchatmen kann», empfiehlt sie.

«Es ist wichtig, auf die eigenen Ressourcen zu achten.»

Yvonne von Rickenbach von der Mütter- und Väterberatung der Spitex Uri hatte bisher kaum mit Familien zu tun, die in die Quarantäne mussten. Für die Beratung von Eltern verwendet sie jedoch gern Broschüren der Gesundheitsförderung Schweiz, die Bewegungstipps vermitteln. Diese kann man auch im Internet abrufen, am schnellsten unter https://gesundheitsfoerderung.ch das Stichwort Paprica ins Suchfenster eingeben und die Druckvorlagen fürs jeweilige Alter herunterladen.



Ursula Costa von der Mütter- und Väterberatung der Spitex Obwalden hat eine Zeit lang drei Familien betreut, die in ihrer Quarantäne an den Anschlag kamen. «Gerade mit aktiven, lebhaften Kindern, die sonst viel draussen sind, kamen diese schnell an den Anschlag. Sie waren so froh, als die Zeit vorbei war, und sie wieder raus durften.»



Die Tipps

Eine klare Tagesstruktur hilft. Wichtig ist, den Morgen zu strukturieren. Vielleicht um 9 Uhr zusammenkommen, mit jedem Kind die Aufgaben besprechen und ihm ein Mitspracherecht einräumen vor dem Hintergrund, dass diese auch erledigt werden. Jüngeren Kindern auch eine Art «Hausaufgaben» geben, ein Mandala zum Ausmalen, ein Rätselheft, Bügelperlen oder ein Puzzle. Nach dem Mittag eine Zeitinsel einbauen, in der jeder sich für sich beschäftigt. So haben auch die Eltern eine Auszeit, um vielleicht Zeitung zu lesen oder gemütlich einen Kaffee zu trinken. Am Nachmittag ist dann vielleicht Zeit zum gemeinsamen Spielen. Vielleicht ist Gelegenheit für ein gemeinsames Familienprojekt: eine Wand streichen, Schränke ausmisten, ein Zimmer umstellen. Kreativ sein beim Überwinden von Distanzen: Die erledigten Aufgaben kann das Kind mit dem Smartphone abfotografieren, falls ein Elternteil isoliert ist, und es diesem senden. Kinder können auch Videobotschaften verfassen. An Spielen wie «Stadt, Land, Fluss» kann auch das isolierte Familienmitglied per Whatsapp-Anruf teilnehmen. Den Kindern Verantwortung zutrauen. Jemand ist der «Morgenchef», sorgt dafür, dass getischt ist, jemand der «Abräumchef». Grössere Kinder können ihre kleineren beim Anziehen unterstützen. Die Hausarbeiten kann man aufteilen. Gemeinsam backen, ein feines Zvieri zubereiten. Ausnahmen genehmigen, die es sonst nicht gibt: Wie wäre ein Massenlager auf Matratzen in der Stube? Einer Hüpfburg aus Matratzen und Kissen? Oder einer halben Stunde Fernsehen, wenn das sonst verboten ist? Mit Schirmen ein Zelt bauen, obendrauf eine Decke? Einem Picknick auf dem Balkon oder im Zimmer? Einer Kugelbahn die Treppe runter aus Geschenkpapierrollen? Bewegung wenn möglich an der frischen Luft fördern. Ein Hindernisparcours unter Stühle, über Tische oder Matratzen. Mit einem Löffel und einem Ping-Pong-Bällchen eine Strecke über Balkon oder Terrasse (falls vorhanden) laufen. Geht auch in der Wohnung, ebenso der «Karettenlauf». Hüpfen von Teppich zu Teppich. Seilspringen geht auch in der Wohnung. Auf Plastikdosen mit dem Löffel schlagen. Wenn die «Musik» vorbei ist, gefriert das Kind seine jeweilige Bewegung ein, danach mit Papi oder Mami die Rolle tauschen. Eine Sandmuschel auf dem Balkon aufbauen. Taschenlampenversteckspiel. Wenn es dunkel ist, verstecken sich alle. Die suchende Person darf nur im Verdachtsfall die Taschenlampe einsetzen, wenn sie meint, jemanden aufgespürt zu haben. Sachen verstellen. Was macht das Shampoo plötzlich in der Küche? Die ratende Person muss herausfinden, was nicht am Platz ist. Rollenspiele mit Verkleiden. Hilfe annehmen: Wenn jemand sie schon anbietet, sich überlegen, was würde uns als Familie Freude machen: ein Kuchen? Spielsachen ausleihen oder lange ungenutzte Spielsachen vom Estrich holen und wiederentdecken. Einen Austausch mit den Gespändli ermöglichen: übers Telefon, Skype oder Konferenztools, falls vorhanden. Oder wie früher Briefe schreiben oder für jemanden ein Bild malen. Musizieren oder Geschichten erzählen mit anderen Kindern oder Nachbarn auf dem Balkon. Am Abend besprechen: Wie ist der Tag gelaufen? Was war gut? Was weniger? Dabei auch die jüngeren Familienmitglieder einbeziehen. Lieber keinen Countdown bei Familien mit einem isolierten Mitglied. Wenn es zu einer weiteren Ansteckung in der Familie kommt, ist der Frust um so grösser. Bei Fällen mit klarer absehbarem Ende dagegen kann der Countdown helfen. Eine Familienparty in Aussicht stellen für das Ende der Quarantäne. Die Kinder dürfen sie planen mit Tisch-Bombe, Pommes frites und was sie sonst lieben.

Bei Problemen oder Fragen helfen folgende Stellen weiter: Die Mütter- und Väterberatung ist auf den Websites von www.spitexow.ch oder www.spitexnw.ch zu finden. In Obwalden: Telefonische Beratungen Montag bis Freitag, von 08.00 – 09.30 Uhr, unter 041 662 90 99. In Nidwalden: Montag bis Donnerstag, zwischen 8.00 und 10.00 Uhr, unter 041 611 19 90. Ebenfalls haben viele Schulen Sozialarbeiter, die weiterhelfen.