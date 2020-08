97 Zentralschweizer Berufsleute machen sich bereit für die Berufsmeisterschaften Im Herbst messen sich die besten jungen Berufstalente der Schweiz an den dezentral in der ganzen Schweiz ausgetragenen SwissSkills Championships 2020. 89 der rund 700 Teilnehmenden kommen aus der Zentralschweiz. 21.08.2020, 14.05 Uhr

(zim) Obwohl die als Grossveranstaltung in Bern vorgesehenen zentralen Schweizer Berufsmeisterschaften SwissSkills 2020 in ihrer geplanten Form aufgrund der Covid-19-Pandemie nicht stattfinden können, tragen 29 Berufsverbände in nicht weniger als 60 Lehrberufen ihre Meisterschaften in den kommenden Herbstwochen- und Monaten aus.Die neu konzipierten SwissSkills Championships finden dezentral statt. Ein Grossteil der Wettbewerbe wird vom 8. bis 13. September ausgetragen, wie SwissSkills am Freitag mitteilte.