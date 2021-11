Sport Reaktionen auf die abgesagte Winteruniversiade: «Ich bin wirklich traurig, wir hätten beste Schneeverhältnisse gehabt» Ein riesiger Chrampf für nichts: Bei den Verantwortlichen an den verschiedenen Durchführungsdestinationen brach am Montag nach der Absage der Grossveranstaltung eine kleine Welt zusammen. Christian Peter Meier & Jürg Auf der Maur Jetzt kommentieren 29.11.2021, 18.52 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Schnee ist da, doch mit der Winteruniversiade wird es trotzdem nichts: Die kurzfristige Absage der Grossveranstaltung löst bei den Verantwortlichen in den verschiedenen Austragungsorten grosse Enttäuschung aus.

Gross ist die Ernüchterung etwa in Engelberg, wo die Disziplinen Freestyle Skiiing, Snowboard und Curling hätten durchgeführt werden sollen. Hubert Mathis, Präsident des lokalen Organisationskomitees (LOK), sagt:

«Die Absage ist für uns ganz bitter. Wir bedauern den gefällten Entscheid ausserordentlich.»

Denn seitens des LOK sei nicht nur sehr viel Arbeit geleistet worden, sondern auch viel Herzblut geflossen. Mathis und sein Team verbrachten den Montag vor allem damit, den durch die Absage verursachten Schaden zu begrenzen. So habe etwa der Pistenbau am Jochpass gerade noch rechtzeitig gestoppt werden können. «Teile des Materials sind natürlich trotzdem schon nach oben transportiert worden – das muss jetzt alles wieder runter. Ausserdem wurden für die Wettkämpfe rund 50’000 Kubikmeter Schnee produziert», so Mathis.

Auch in der Eishalle seien die Arbeiten fortgeschritten: Hier war das LOK daran, das Eishockeyfeld an die Bedürfnisse der Curling-Konkurrenz anzupassen. Doch auch für die Destination Engelberg sei die Absage sehr bedauerlich, weiss Mathis, hätten vor Ort doch sämtliche Curling-Teams, Offizielle sowie TV-Produktionsfirmen übernachtet.

Ähnlich tönt es aus dem Kanton Uri: Beat Jörg, Präsident des lokalen Organisationskomitees Andermatt-Realp sowie Urner Bildungs- und Kulturdirektor, spürt in seinem Team ein «Riesenbedauern, auch wenn wir die Gründe verstehen».

In Andermatt hätten die Langlaufwettkämpfe stattgefunden. Bild: Valentin Luthiger / PD

Man sei im Urserental für die Durchführung der Langlaufwettkämpfe voll auf Kurs gewesen und habe sich auf die Athletinnen und Athleten gefreut. Ihr Ausbleiben bedeute auch für Hotels in Andermatt eine grosse Einbusse.

«Gerade am Tag, an dem der Winter so schön und so stark in unserer Region ausbricht, kommt dieser Voll-Stopp», sagt Peter Föhn, Präsident des lokalen Organisationskomitees Stoos. Der ehemalige SVP-Politiker ist natürlich ebenfalls sehr enttäuscht und «wirklich traurig», wie er sagt. «Wir hätten auf dem Stoos nicht nur eine Super-Piste, sondern auch beste Schneeverhältnisse gehabt. Das hätte wunderbare Bilder unserer Region in der ganzen Welt gegeben.»

Trotzdem: Für ganz umsonst war die Arbeit in den Augen von Föhn nicht: «Wir haben viel gemacht, was für den Stoos nachhaltig bleibt. Die Franz-Heinzer-Piste wurde ausgebessert. Wir brauchen künftig weniger Kunstschnee. Zudem funktioniert die Seekühlung sensationell gut.» Dank der Universiade sei also auch ökologisch für den Stoos viel geleistet worden.

Gleichsam als Herz der Universiade besonders von der Absage betroffen ist Luzern. Allein hier waren rund 30’000 Übernachtungen gebucht. «Wir wollten diese einzigartige Chance nutzen und uns als Host City präsentieren», sagte Beat Züsli am Montag vor den Medien. Das sei nun leider nicht möglich.

«Ich hätte es unserem Gastgewerbe und unseren Hotels sehr gegönnt in dieser schwierigen Zeit einen solchen Anlass durchführen zu können.»

Ob dies für gewisse Betriebe gar existenzbedrohend sein könnte? «Nein, dies ist bestimmt nicht der Fall», ist Sibylle Gerardi, Leiterin Unternehmenskommunikation bei Luzern Tourismus, überzeugt. «Aber gleichwohl fallen kurzfristig viele Buchungen sowie viel Wertschöpfung weg, und neben dem finanziellen Schaden ist die Absage natürlich für das gesamte OK, die touristischen Betriebe und viele Volunteers eine grosse Enttäuschung, da bereits viel Herzblut, Zeit und Engagement in die Vorbereitungen investiert wurden.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen