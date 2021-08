Zentralschweiz: Nein-Komitee kämpft gegen 99-Prozent-Initiative

Abstimmung 99-Prozent-Initiative: In der Zentralschweiz hat sich ein Nein-Komitee formiert Am 26. September stimmt die Schweizer Stimmbevölkerung über die sogenannte 99-Prozent-Initiative ab. In der Zentralschweiz wehrt sich ein Komitee gegen die Steuerinitiative der Juso. 10.08.2021, 12.10 Uhr

In der Zentralschweiz formiert sich ein Komitee, welches gegen die 99-Prozent-Initiative ankämpfen wird. Das Zentralschweizer Komitee setze sich in den Kantonen Luzern, Zug, Schwyz, Uri, Ob- und Nidwalden gegen die Steuer-Initiative der Juso ein und habe diverse Massnahmen geplant, wie es in einer Mitteilung des neu gegründeten Zentralschweizer Komitee «Nein zur Steuer-Initiative der Juso» heisst.