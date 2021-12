Basteln Design-Kerzen: (K)ein Lichtlein brennt Statt teure Kerzen in hippem Design zu kaufen, wollte die Autorin diese selber zurecht biegen. Das ging gründlich schief. Sandra Peter 05.12.2021, 23.30 Uhr

Adventszeit ist Bastelzeit: Logisch, dass auch ich als Dekorationsfreak in dieser Zeit Neues ausprobiere. Oft bereiten mir die nicht ganz perfekten Ergebnisse Freude. Diesmal bin ich jedoch kläglich gescheitert. Die Versuchsanordnung: Kerzen werden für mehrere Minuten in warmes Wasser gelegt und anschliessend gezwirbelt oder gebogen, um einen optischen Twist zu erhalten. Glaubt man Blogs, Instagram oder Pinterest ist das gerade angesagtes Kerzen-Design. So weit, so verständlich.