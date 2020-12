Aktionär behauptet Bei Rigi-Seilbahn auf die Scheidegg soll das Toilettenabwasser überlaufen Erneuter Ärger auf der Rigi: aus der Jauchgrube einer Talstation-Toilette soll das Abwasser überlaufen und die Umwelt verschmutzen. Die Besitzerin weist die Vorwürfe zurück. Ein Kanalisationsanschluss des WC ist laut der Gemeinde Arth und dem Kanton Schwyz in Arbeit. Sandro Renggli 05.12.2020, 05.00 Uhr

Ein Bild der angeblich überlaufenden Abwassergrube. Laut Besitzer wird die Grube regelmässig entleert. PD

Bei der Talstation der Luftseilbahn Kräbel-Rigi Scheidegg soll regelmässig die Jauchegrube der Toiletten überlaufen. Das Fäkalwasser würde die Umwelt verschmutzen. Zudem würden an Tagen mit vielen Besuchern zu viele Autos auf den Wiesen nahe der Talstation wild parkieren. Diese Vorwürfe erhebt René Stettler in einer Medienmitteilung. Stettler ist Aktionär der Rigi Bahnen AG und mit deren Geschäftsleitung in der Vergangenheit schon öfters aneinandergeraten.