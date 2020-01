Albert Koechlin Stiftung vergibt 170'000 Franken an Anerkennungspreisen Heuer verlieh die Albert Koechlin Stiftung zum 21. Mal ihre Anerkennungspreise. Insgesamt 170'000 Franken wurden unter anderem an die Casa Farfalla und die Entlebucher Biosphäre vergeben. 09.01.2020, 17.00 Uhr

(lil) Im Rahmen einer Feier wurden in Luzern am Donnerstag die Albert-Koechlin-Anerkennungspreise verliehen. Unter den Glücklichen finden sich die «Casa Farfalla» in Emmenbrücke, die UNESCO Biosphäre Entlebuch, die «Aladdin-Stiftung Zürich», sowie der Verein «Eigägwächs – Theater aus Leidenschaft» aus Altdorf. Ihnen wurde ein Preisgeld von je mehreren Zehntausend Franken zuteil.